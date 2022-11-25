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《神州經脈》降準呼之欲出　個人養老金制啟動　疫情累滬指僅微升

25/11/2022

　　市場靜待人行降準落地，中資大行齊送「大禮包」托高房地產，地產和金融板塊強勢揚升，「中字頭」股份大漲也幫助提振股市表現。惟內地疫情陰霾不散，單日新增新冠突破3.2萬宗續創歷史新高，限制市場漲幅，滬深三大指數個別發展，滬綜指低開高走，收復三千一整數關口，收升0.4%，報3101.69點，不過按周只是累升0.14%。深成指則收跌0.48%，創業板指更跌1.12%。

 

（資料圖片）


　　交投再度萎縮，兩市全日成交7399億元（人民幣．下同），按日減少1.2%，是一個月以來新低，陸股通淨流入74.52億元，連續三日淨流入。

　　　　
今日新聞精選


1. 人民銀行進行80億元7天期逆回購，周五（25日）淨回籠130億元。公開市場全周收水3780億元。國務院常務會議指出適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。官媒《中國證券報》周五頭版引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升。報道引述業內人士預計，全面降準落地概率較大。報道指，結合當前經濟形勢、金融數據等因素看，降準必要性在提升，一方面，經濟恢復基礎需要鞏固，另一方面有效融資需求有待提振。業內人士認為，應抓住當前時間節點，推出降準等政策舉措，鞏固經濟回穩向上基礎。


2. 內地周四（24日）新增本土確診及無症狀感染合計31444宗，是疫情大流行以來新高，多地不少人擔心政府隨時封城，陷入抗疫恐慌。網傳「天津疫情防控十條措施」的緊急通知，提到「所有商業體停業5天（保供超市、集貿市場除外）、所有餐飲（大中小）停業5天」，經與相關部門核實，此信息為謠言。另外，河南南陽市新冠肺炎疫情防控指揮部24日發布通告，網傳南陽市將封城的言論，為虛假消息。提醒廣大市民不信謠、不傳謠、不造謠、一切以官方發布為准。不過值得留意的是，鄭州市政府在24日公布，25日0時到29日24時，用5天時間對鄭州市內八區進行流動性管理，每日進行核酸檢測。在這5天時間，高風險小區單元居民足不出戶。其他區域居民非必要不外出。意味著鄭州自新聞發布的一天後，便進入高度警戒的封閉狀態。


3. 法國駐華大使館在內地社交平台微博發文表示，中國法國工商會注意到，自優化防控工作二十條宣布10日以來，實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期，並呼籲中國政府真正落實二十條，取消不必要和過度的限制。公告並提到，法國在華提供57萬個就業崗位，重申法國企業希望看到不久的將來指定明確的戰略，盡快走出「動態清零」政策，又指為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。外交部發言人毛寧對此回應表示，中國政府始終高度重視在華外資企業的服務保障工作，針對新冠疫情的影響，採取有針對性的措施幫助企業紓困解難。將繼續根據疫情形勢的變化，本著科學精準的原則，堅持邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。


4. 人社部周五宣布個人養老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行城市或地區可通過國家社會保險公共服務平台、全國人社政務服務平台、電子社保卡等全國統一線上服務入口或商業銀行等渠道建立個人養老金帳戶，通過商業銀行開立個人養老金資金帳戶。上述兩個帳戶開立後就可向資金帳戶繳費、購買個人養老金產品，包括儲蓄存款、理財產品、商業養老保險和公募基金等，年繳納上限12000元，繳費即可享受稅費優惠。周五下午起，首批23家入圍個人養老金帳戶的銀行就可開通個人養老金帳戶。


5. 中共中央總書記、國家主席習近平同來華進行國事訪問的古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席迪亞斯．卡內爾舉行會談。這是習近平上周六（19日）結束在曼谷出席亞太經合組織領導人非正式會議並對泰國進行正式訪問，啟程回國後的首次公開露面。習近平指出，中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際和地區事務中加強協調配合，在建設本國特色社會主義道路上攜手並進，不斷深化新時代中古關係。


6. 英國政府指示各部門，停止在「敏感地點」安裝中國企業生產的閉路電視鏡頭，同時將現有相關設備與政府部門的核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。中國外交部發言人毛寧在例行記者會就此回應，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對一些人泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。將繼續密切關注有關動向，中國政府也將堅定維護中國企業的正當合法權益。


7. 周五中國銀行與美的置業簽署《戰略合作協議》，將為其提供不超過300億元人民幣意向性授信額度，用於美的置業及子公司在境內外推進的重點項目。據統計，截至目前，中行將為萬科、碧桂園、龍湖、美的置業四家房企合計提供2500億元意向性融資額度。整體來看，六大國有銀行已合計為17家房企提供超1.3萬億元意向性融資額度。


8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五低開低走，收報7.1615，較上個交易日4時30分收盤價跌129點子。全日在7.1466至7.1687之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升3點子，報7.1689。

 

撰文：經濟通中國組

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