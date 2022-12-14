《神州經脈》美國擬加長涉華禁令名單 人幣創三個月高 A股牛皮

美國通脹數據下降幅度超預期，憧憬美聯儲加息幅度將進一步減碼，環球股市普遍走高，惟A股表現平平，滬綜指先高開0.07%，盤中則保持窄幅上落，醫藥、地產股領跌，早段半導體板塊領漲但午後回落，消費及券商板塊接力撐市，全日幸保不失，滬綜指收市微升0.01%，報3176.53點，深成指跌0.02%，創業板指跌0.34%。

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兩市全日成交8164億元（人民幣．下同），按日減少0.7%，再刷新半個月低，午後外資異動回流A股，陸股通全日淨流入超過16億元。



關注周四（15日）國家統計局公布11月規上工業、固定資產投資、房地產、消費、能源生產等重要數據，但國家統計局出於「工作安排」不會舉行新聞發布會。據彭博引述消息人士指，內地原定周四召開的中央經濟工作會議將如期舉行，不受近期新冠感染個案急增影響。



亞洲開發銀行下調今明兩年亞洲發展中經濟體的增長預測，料中國的增長可能會比之前預期要慢，今年和明年分別增長3.0%和4.3%，低於此前預測的3.3%和4.5%。不過，摩根士丹利最新報告指出，受益於重新開放後人員流動逐漸恢復，將明年中國GDP（國內生產總值）增長預測從原來的5%提升至5.4%；並指出目前投資者對中國資產的投資倉位仍較低，中國重新開放尚未在股票和外匯市場中得到充分反映。



今日新聞精選



1. 據外電報道，拜登政府計劃將中國的長江存儲和另外數十家公司列入貿易黑名單，這些公司因此將無法購買某些美國零部件。知情人士表示，美國商務部最早於本周公布上述消息，除非獲得商務部的特別出口許可證，否則實體清單上的公司不得從美國供應商購買技術。美國政府10月份針對中國在購買半導體和芯片製造設備的能力上公布一項全面限制規定，當時將長江存儲和其他公司列入需要進一步檢查的名單。此後一度有消息指，北京已開始配合美國當局的努力，以確保美國的技術不被用於中國的軍事，因此原先預計美國一方不會有消息宣布。在北京，外交部發言人汪文斌周三（14日）表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對他國企業採取歧視性不公平做法，將科技問題政治化、武器化，這是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑。此外，包括美國參議院多數黨領袖舒默和共和黨人Tom Cotton在內的兩黨團體支持一項參議院法案，尋求切斷華為和其他中資5G科技公司與美國金融體系的聯繫，限制這些公司使用美國銀行服務，中方斥無理打壓。



2. 美國有國會議員以國家安全為由，提出一項禁止TikTok的聯合法案，禁止TikTok在美國運營。法案由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher），以及民主黨眾議員克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）聯合提出。共和黨參議員魯比奧表示，鑑於對TikTok母公司字節跳動要求與中國政府共享數據的擔憂，該法案旨在保護美國用戶的資訊。TikTok發言人回應指，一些國會議員不是鼓勵政府結束對TikTok的國家安全審查，而是決定推出一項出於政治動機的禁令，除了令人不安，亦無助促進美國的國家安全，公司將會繼續向議員介紹確保有關平台安全的計劃。美國亞拉巴馬州與猶他州12日最新宣布，將禁止政府設備安裝TikTok。美國多州近來陸續頒布針對TikTok的禁令，其中南達科他州州長諾姆11月29日簽署行政命令，禁止當地州政府僱員及承包商在州政府持有的設備使用TikTok。



3. 鑑於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從周三（2022年12月14日）起不再公布無症狀感染者數據。據《央視》引述中國疾控中心應急中心李群主任表示，繼續以中國疾病預防控制信息系統網絡直報為主體，做好醫院就診病例的監測和報告。同時，依托全國流感樣病例監測系統，開展哨點監測等多種形式的監測，加強養老機構、精神病院、福利機構、學校、醫療衛生機構等重點機構聚集性疫情的監測和報告，及時掌握疫情規模、範圍、強度和病毒變異情況，研判疫情趨勢，為防控政策制定提供科學依據。衛健委公布的數據顯示，12月13日0-24時，全國報告新增確診病例2291例，其中本土病例2249例。國務院副總理孫春蘭在北京調研指導疫情防控工作，強調要將重心從防控感染轉到醫療救治。



4. 進入12月內地銀行理財贖回壓力再次加大，引發部分公司調整應對策略。據《路透》引述兩位消息人士周三透露，部分銀行理財子公司擬對攤餘成本法和市值法在產品中的使用比例進行調整，通過更多地採用攤餘成本法，應對近期的贖回壓力。知情人士稱，更多用期限匹配的攤餘成本法估值，減少市價估值的比例，是資管新規允許的。調整後，新買入的債券可以使用攤餘成本法進行估值，但應是滿足攤餘成本法的使用條件、期限匹配且符合會計準則的債券。剛從11月巨額贖回中稍有喘息，銀行業理財產品12月伊始再遭贖回壓力。決策層重新聚焦「穩增長」、國內持續三年的嚴格防疫政策驟然放開，經濟基本面預期轉暖，對債市構成衝擊，疊加月初前期破淨或回撤的產品到期規模較大，市場再陷「理財拋售-債市下跌」負反饋循環。銀行間市場10年國債收益率周三一度回落近4個基點（bp），此前尤為疲弱的三年和五年利率債降幅更是達到5.5-7.5個bp。



5. 世茂股份(滬:600823)上周五（9日）宣布，近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，所有存續公司債券當日開市起停牌。據外電13日引述知情人士表示，世茂股份計劃對旗下5隻公司債（19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3和20世茂G4）進行統一展期4年至2026年12月，期間將分期償付本息。據悉，世茂方面解釋，為緩解展期後公司前期資金壓力，設置展期後第一年利息將於2024年3月及2024年6月各支付50%；第二年利息於2025年3月及2025年6月支付50%；2024年12月後利息按年支付。同時，公司擬自2024年12月份到2026年12月，每三個月支付2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%及15%的本金。此外，世茂方面將對5隻債券新增資產股權質押增信，並設置增信項目第三方機構現金流監督機制，增信資產包括世茂三亞國際金融中心、紹興世茂廣場等項目的股權。報道稱，對於世茂股份的展期方案，多位投資人表示誠意欠奉，尤其本金支付如「擠牙膏」，因此將投出反對票。



6. 國家藥監局召開加強新冠病毒抗原檢測試劑質量安全監管視頻調度會，要求各新冠病毒抗原檢測試劑註冊人、生產經營企業要聚焦質量安全風險隱患，對標質量管理體系要求，全面開展排查治理。會議要求，經營企業要嚴格執行經營質量管理規範要求，不得脫離經營質量管理體系進行經營，不得無證或者無資質從事經營活動，不得經營或者進口不符合法定要求的產品，不得從非法渠道購進產品，不得擅自變更經營場所和庫房地址，不得違規運輸或者貯存產品，不得違法違規開展網絡銷售活動；網絡交易服務第三方平台不得違法違規提供網絡交易平台服務。此外，內媒早前報道，中國網上藥店平台「1藥網」於周二（13日）下午一度預售輝瑞新冠口服抗病毒藥物Paxlovid，定價為每盒2980元，每人限購三盒，但由於Paxlovid屬處方藥，未經醫生問診不得購買，很快1藥房APP就已下架有關藥品中已經搜索不到相關產品。1藥網周二晚上澄清稱，1藥網將按照國務院防控機制辦公室12日發布的通知，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務。



7. 國家工信部周二發布工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）的通知稱，非經工業和信息化部批準，工業和信息化領域數據處理者不得向外國工業、電信、無線電執法機構提供存儲於中國境內的工業和信息化領域數據，自2023年1月1日起施行。文件指，工業和信息化領域數據分為一般數據、重要數據和核心數據三級，並對數據分類分級管理。工業和信息化領域數據處理者在中國境內收集和產生的重要數據和核心數據，法律、行政法規有境內存儲要求的，應當在境內存儲，確需向境外提供的，應當依法依規進行數據出境安全評估。此外，銀保監發布關於切實貫徹落實疫情防控優化措施，保障基礎金融服務暢通有關事項的通知，積極穩妥做好線下金融服務。要結合實際分類制定一線網點營業方案，在確保員工和客戶安全的前提下，按照「能開盡開」原則，全力滿足人民群眾基礎金融服務需求。非高風險區營業網點不得無故停業，不得設置到崗率上限等。



8. 美國11月消費者價格指數（CPI）放緩，刺激美股早盤大幅走高，美元受挫。美元在最新CPI出爐後下行，美匯指數在紐約尾盤重挫1.04%，至104.04，是半年來最低位。人民幣中間價反彈至近三個月高，即期匯率（CNY）周三早上跟隨高開331點子，全日飆411點，收報6.9400，止步兩連貶，收盤價創9月13日以來三個月新高。摩根大通最新觀點稱，雖然利差仍有利於美元，但隨著人民幣反彈收復7關口，出口商的結匯意願上升，另外春節臨近他們亦更有意願結匯，用以支付工資和獎金。國內經濟疲軟也會反應在進口減少上，這也會支撐人民幣。馬來亞銀行則認為，美聯儲可能的鷹派及國內疫情發展仍可能使美元/CNH重回7關口上方，但這仍可視為賣出機會。據《彭博》報道，中國放寬封控致疫情升溫，內地確診交易員突增，導致在岸人民幣兌美元交易量於周一（12日）下跌至4月以來低位，銀行將啟動後備計劃以保持運營順暢。此外，人民銀行周三發布公告，將於下周二（20日）在香港招標發行50億元人民幣央票，期限六個月。

撰文：經濟通中國組

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