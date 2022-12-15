《神州經脈》三駕馬車更失速 MLF超量續做 A場成交冷風吹

內地在11月執行嚴格的新冠疫情封控措施，多地尤其是一線城市的正常運行急踩剎車，市民出行處處受阻，對經濟帶來的傷害反映在最新的經濟數據上，11月全國經濟「三駕馬車」（工業、投資、消費）表現比10月更差，且遜於預期。除數據不佳外，美聯儲暗示將維持高利率至2024年亦對資本市場吹來冷風，消費股回吐權重金融股普跌，惟晶片股撐市，及汽車股午後衝前，滬綜指全日收跌0.25%，深成指升0.32%，寧王帶領下，創業板指收升1.3%。

（資料圖片）



人民銀行出手增流動性，周四（15日）增量續做6500億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF），惟交投進一步轉冷，兩市全日成交7662億元，按日減少6.1%，繼續刷新半個月新低，不過陸股通淨流入超過49億元。



國家統計局公布，11月份全國規模以上工業增加值同比增長2.2%，遠遜預期的3.6%，同比增速為6個月最低；今年首11月全國固定資產投資520043億元，同比增長5.3%，略遜預期的增5.6%，增速為年內最低；11月社會消費品零售總額38615億元，同比下降5.9%，連跌兩個月，跌幅較預期的跌3.7%更大，為6個月最低。



今日新聞精選



1. 據《路透》引述消息人士報道，美國政府計劃將中國最大晶片廠長江存儲和另外數十家公司列入貿易黑名單的同時，會把部分中國企業剔除在名單外。美國官員透露，政府計劃將多間中國企業，從「未經核實清單」中移除，因為中方容許美方到該等公司的內地辦事處作實地檢查。但同時準備最快本周對長江存儲實施更嚴格出口管制。另據英國《金融時報》報道，日本軟銀集團旗下英國晶片公司安謀Arm認為，美國和英國不會批准向中國出口該公司先進晶片技術，阿里巴巴(09988)等中企均受影響，將無法購買最先進晶片。這是安謀首次不能向中國出口其最尖端的設計。中國對拜登政府的貿易政策提出公開批評，稱美國政府已經成為「多邊貿易體系的破壞者」。中國常駐世界貿易組織代表李成鋼在日內瓦講話的演講稿顯示，美國奉行「單邊主義和霸凌式的霸權主義」，拜登的政策令人想起其前任對國際商貿的「美國優先」態度。他表示，華盛頓將自身利益置於全球共同利益之上，借助自身的經濟和科技實力霸凌其他成員國予以服從。



2. 內地11月工業投資和消費數據全面遜預期。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀稱，總的看，11月份中國經濟頂住疫情反彈等多重壓力，總體上保持恢復態勢；但國際環境複雜演變，世界經濟繼續走弱，國內疫情反彈影響加大，市場需求不足，經濟恢復動能減弱。他表示，隨著穩投資政策持續落地見效，重大項目加快建設，投資有望保持持續增長。同時工業生產將逐步恢復，企業經營預期改善，工業經濟有望穩定發展。中國公布11月全國調查失業率升至5.7%，31個大城市城鎮調查失業率升至6.7%。面對雙雙攀升的失業率數據，付凌暉表示，11月份，受疫情大面積反彈、企業生產經營困難增多影響，就業壓力有所上升。從11月份情況看，在就業優先政策措施作用下，尤其是針對大學生等重點群體加大幫扶力度，青年人失業率連續下降。11月份，16-24歲勞動力城鎮調查失業率為17.1%，比上月回落0.8個百分點。付凌暉稱，就業總量壓力和結構矛盾依然存在，要繼續落實落細穩經濟各項政策和疫情防控優化調整措施，推動經濟持續恢復，落實就業優先政策。



3. 國家統計局公布，1-11月份，全國房地產開發投資123863億元，同比下降9.8%，降幅較1-10月再擴大1個百分點；其中，住宅投資94016億元，下降9.2%。1-11月份，商品房銷售額118648億元，下降26.6%，跌幅較首10月擴大0.5個百分點，其中住宅銷售額下降28.4%。商品房銷售面積121250萬平方米，同比下降23.3%，其中住宅銷售面積下降26.2%。此外，統計局公布11月份70大中城市商品住宅銷售價格變動情況。據《路透》數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降1.6%，與上月相同，為連續第七個月下跌，幅度續創2015年8月以來最大；11月環比跌幅略收窄至0.2%。經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有16個（上月為10個）；持平三個（上月兩個）；下跌51個（上月58個）。中指院月初發布百城房價報告顯示，房價尚未觸底，11月百城新建住宅房價環比跌幅擴大至0.06%。整體來看，樓市寬鬆政策逐漸顯效，但短期內疫情形勢日趨嚴峻，經濟下行壓力有所加大，全國樓市企穩或仍需時日。



4. 國家衛健委公布，周三（14日）新增本土確診病例1944宗，較前一日的2249宗降約14%；重症病例較前一日增加17宗。當日無新增死亡病例，新增疑似病例7宗，均為本土病例，其中北京6宗，重慶1宗。央視周四發表評論回顧過去3年的各項抗疫成果，並指當前中國已進入了新的防疫政策調整優化階段，Omicron毒性明顯減弱，了解病程發展之後，人們不再那麼緊張，有了泰然處之的平常心。中國防控方案調整了9版，每一次根據的都是尊重科學、因時因勢做出的調整，也都切實有效。世衛數字顯示，中國近幾個星期的住院率持續增加，針對有說法指中國解封令疫情失控，世衛緊急項目執行主任瑞安回應，中國近日的新冠感染情況，並非是由於放寬防疫限制所致，但認為中國必須加快疫苗接種工作。瑞安表示，在中國當局放寬限制前，新冠病毒已經密集傳播，認為相關防控措施顯示未能有效切斷傳播，而中國當局亦認為，封控已非最佳選擇。此外，輝瑞與中國醫藥(滬:600056)達成協議，允許中國醫藥在中國經銷抗新冠藥物Paxlovid。



5. 在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在當地時間周三宣布加息50個基點。由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐約尾盤下跌0.38%至103.61。人民幣中間價兩連漲，刷新三個月高；即期匯率（CNY）周四早上未有跟隨，低開99點子，全日貶290點，收報6.9690。交易員稱，美聯儲如預期加息後美匯走勢偏軟，但最新公布的中國經濟數據大幅弱於預期，拖累人民幣走弱，短期疫情快速蔓延料繼續壓制市場信心，關注中央經濟工作會議。建行金融市場部最新觀點則認為，往後看，人民幣匯率的壓力仍然存在，但人民幣匯率的支撐因素也在進一步明朗；一方面明年美指有望出現明顯回調，另一方面中美負利差程度有望收窄將提升人民幣資產吸引力，吸引跨境資金的持續流入。



6. 中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，圍繞11個方面出台38條舉措，要求加快培育完整內需體系，促進形成強大國內市場，支撐暢通國內經濟循環。增強資本市場對實體經濟的融資功能，提高直接融資特別是股權融資比重。擴大債券融資規模，推進債券市場互聯互通。《綱要》提出的目標是到2035年，完整內需體系全面建立；城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展等。此外，國家統計局貿易外經司統計師付加奇解讀11月份社會消費品零售總額數據指，11月份，市場規模佔社會消費品零售總額比重較大的出行類商品銷售下降，對消費市場影響較大。限額以上單位汽車類、石油及製品類商品零售額同比分別下降4.2%和1.6%。同時，餐飲等接觸式消費受到較大衝擊，11月份餐飲收入同比下降8.4%。不過，限額以上單位糧油食品和中西藥品類商品零售額同比分別增長3.9%和8.3%，增速明顯快於商品零售整體水平。



7. 中國內地在放鬆防疫政策後，各地染疫人數急增。美國白宮發言人柯比此前表示，若中國請求援助，美國願意幫助中國應對，現階段中國還沒有請求幫助。對此，中國外交部發言人汪文斌周四回應表示，中國目前全人群疫苗全程接種率超過90%，而且中國有舉國體制的優勢，一定能平穩度過疫情高峰。他在外交部例行記者會上表示，中國當前正把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，確保防控措施調整轉換平穩有序。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產供應，總體可滿足需求。值得關注的是，據福建省漳州市地方官媒《閩南日報》報道，漳州市周三發布「進一步優化防海上疫情輸入措施」，加強接觸境外人員和高風險地區作業人員的管控，按海外入境人員管理，自12月19日起實行「兩天集中隔離+三天居家隔離」；自2023年1月9日起改為實行「三天居家隔離」。即是說，明年1月9日起，不再需要集中隔離。不過居家隔離期間依然賦碼管理、不得外出。有本港媒體早前引述廣東省衛健委相關部門消息稱，香港和內地免檢疫通關最快可能在明年1月上旬實行，可能是在1月9日，屆時將採取「0+3」模式。



8. 國家外匯管理局公布了2022年11月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，11月，銀行結售匯逆差環比收窄47%，綜合考慮外匯市場其他供求因素，境內外匯供求更趨平衡。從主要渠道看，11月貨物貿易項下跨境資金淨流入343億美元，環比增長4%；外商來華直接投資資本金淨流入環比增長較快，外資投資境內證券市場呈淨增持。預計未來貨物貿易、外商直接投資等跨境資金仍會穩步流入，將繼續發揮穩定外匯市場的基礎性作用。近期，國際經濟金融形勢、主要發達經濟體貨幣政策預期出現邊際變化，美元匯率從高位回落，相關外溢影響有所緩和。隨著中國更好統籌疫情防控和經濟社會發展，穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，經濟有望持續回穩向上態勢，將進一步提振市場預期和信心。同時，中國國際收支結構穩健、外匯市場內在韌性增強，也將有利於外匯市場保持平穩運行。

撰文：經濟通中國組

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