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《神州經脈》LPR持平符預期　滬綜指連跌四日　交投縮至兩月低

20/12/2022

　　疫情管控放開後內地新冠感染者激增，周一（19日）北京新增新冠死亡病例升至5宗，廣州上海等一線城市也進入另一波疫情高峰，此外重症病例再增近一成至276宗。擔憂本土疫情衝擊，加上日本央行意外調整收益率曲線政策，引發日經指數急挫，亞太區股市明顯受壓，滬深股市周二（20日）愈跌愈深，三大指數周二繼續調整。滬綜指低開失三千一後，不斷尋底，回補下方缺口後略有回升，收市仍收低1.07%，報3073.77點，連跌四日。深成指跌1.58%；創業板指數收跌1.53%。

 

（資料圖片）


　　個股跌多漲少，各板塊普遍下跌，房地產、白酒、消費股跌幅居前。市場交投淡靜，兩市全日成交6398億元（人民幣．下同），按日大減一成半，是10月11日以來新低，不過陸股通轉為淨流入11.56億元。


　　人行公布今年最後一次LPR報價，12月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，均維持不變，為連續第四個月持平。


今日新聞精選


1. 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一在每日簡布會上表示，美國希望中國能夠控制住當前的新冠疫情，鑑於中國的經濟規模，疫情給其造成的損失是全世界的一大關切。他還表示，「在疫情面前處於更有利的地位不僅對中國有利，對世界其他國家也有利。」在北京，外交部發言人毛寧周二回應表示，根據疫情出現的新變化，當前中方正不斷優化防控措施，確保更好統籌疫情防控和經濟社會發展。相信在中國人民齊心協力、團結應對下，我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展新階段。中方願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。於免疫窪地的中國，在徹底放開防控措施後新增新冠感染者正處於快速增長期。普賴斯稱，只要病毒在傳播，就有可能發生變異，給世界各地構成威脅。美國白宮發言人柯比早前表示，若中國請求援助，美國願意幫助中國應對，惟現階段中國還沒有請求幫助。


2. 中證監、香港證監會19日晚間聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。A股市值50億元人民幣、港股50億港元，成為重要門檻。從聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要3個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。合資格股票的範圍經擴大後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾80%。兩地證券交易所將會適時公布實施細節和正式推行的日期。上交所相關負責人在答記者問時表示，此次滬股通股票標的擴容將選取市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數成分股，以替代原滬股通下上證180指數、上證380指數的成分股，A+H股公司的相關要求不變。此次調整將更廣泛地將股票產品納入標的範圍，更好地滿足投資者的投資需要，進一步增強A股市場影響力。而港股通方面，則是將滿足條件的在港主要上市外國公司納入標的範圍；同時將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成分股。其他現有港股通標的範圍維持不變。


3. 國家衛健委公布，周一新增本土確診病例2656宗，較前一日大增近四成。新增死亡病例5宗，均為北京本土病例；當日重症病例亦有所上升。在內地疫情防控措施放鬆後，新冠感染人數與日俱增，市面上感冒藥、退燒藥被搶購一空。據《央視新聞》從國家藥監局獲悉，目前內地已經上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類藥品共有194種。對於大家十分關注的解熱鎮痛類常用藥物布洛芬、對乙酰氨基酚的生產情況，布洛芬的有效文號共446個，其中2021年在產104個；對乙酰氨基酚的有效文號共986個，其中2021年在產111個。目前，這兩個品種的在產製劑企業都在逐步釋放產能。為了給疫情防控提供更多更好的「武器」，國家藥監局啟動應急審批程序。截至目前，已附條件批准新冠病毒疫苗5個，另有8個新冠病毒疫苗經有關部門論證同意後納入緊急使用；批准治療藥物11個、各類檢測試劑128個。國家衛健委新聞發言人米鋒在聯防聯控新聞發布會介紹，當前，疫情防控工作的當務之急仍是保障好群眾的就醫用藥。


4. 中共中央、國務院印發「構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見」，《意見》指出，在國家數據分類分級保護制度下，推進數據分類分級確權授權使用和市場化流通交易，健全數據要素權益保護制度，逐步形成具有中國特色的數據產權制度體系。推進四項措施。加強黨對構建數據基礎制度工作的全面領導；加大政策支持力度，做大做強數據要素型企業；積極鼓勵試驗探索，支持浙江等地區和有條件的行業、企業先行先試；穩步推進制度建設，逐步完善數據產權界定、數據流通和交易等主要領域關鍵環節的政策及標準。此外，國家市場監督管理總局周一開會傳達學習中央經濟工作會議精神。會議稱，要深化對做好當前經濟工作幾個重大問題的認識，準確把握明年市場監管工作履職重點；進一步強化市場監管職能作用，持續優化市場環境和營商環境，大力激發市場主體活力和創造力，堅決維護市場秩序，守牢安全底線。會議表示，要深刻理解把握，更加自覺地把市場監管放到經濟社會發展大局中去謀劃和部署。


5. 內房華夏幸福(滬:600340)為實施債務重組花招盡出，該公司周一晚上發布公告稱，公司擬以所持有的下屬公司股權注資搭建以物業服務、選址服務、園區運營服務為核心的「幸福精選平台」及片區開發綜合服務、先進製造業/IDC/物流產業園招商運營、都市圈不動產代建和營銷交易為核心的「幸福優選平台」，並以「幸福精選平台」及「幸福優選平台」股權作為償債資源與公司金融債權人及經營債權人實施債務重組。其中，「幸福精選平台」具體包括：幸福基業物業服務有限公司100%股權、深圳市夥伴產業服務有限公司60%股權、蘇州火炬創新創業孵化管理有限公司51%股權。具體包括華夏幸福產城（北京）運營管理有限公司等6家公司的100%股權。整體來看，華夏幸福期望通過這一以股抵債的債務重組計劃，抵償約400億元的債權。如這一債務重組計劃得到落實，將大大減輕華夏幸福的債務壓力。


6. 美國眾議院將成立的中國精選委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）表示，委員會將專注美國企業在中國的投資情況。較早時，被視為眾議院下任議長的共和黨領袖麥卡錫公布，加拉格爾將成為該個委員會主席。加拉格爾接受外電訪問時稱，過去5年，國會針對中國在美國的投資情況作出審查，新一個階段的審查焦點將是美國企業及美國退休基金在中國的投資，以確定美國是否過於依賴中國。美國總統拜登政府一直尋求限制美國企業在華的投資項目。Gallagher相信，新一屆國會可能無可避免地通過一些具體安排。加拉格爾認為，中國將是美國歷來最嚴重的威脅，因此華府與國會要合力應對。早前，加拉格爾有份聯署法案，禁止美國聯邦政府僱員在政府設備下載中資控制的短視頻平台TikTok。他表示，最少會召開一次聽證會，了解中國政府如何取得TikTok用戶數據與要求TikTok披露其演算法。


7. 國務院同意在瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市開展服務業擴大開放綜合試點，試點期為自批復之日起3年。試點要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進服務業改革開放，加快發展現代服務業，塑造國際競爭和合作新優勢，為加快構建新發展格局、推動高質量發展作出貢獻。此外，海關總署黨委書記、署長俞建華19日主持召開黨委會議，會議要求，優化調整口岸疫情防控措施，推進邊境陸路口岸有序復開，協調保障各類口岸通關順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經貿往來。會議指，圍繞更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長，推動外貿穩規模、優結構，建設貿易強國，促進擴大優勢產品出口，多措並舉支持企業搶訂單、拓市場，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口對經濟的支撐作用；完善常態化監管措施，支持跨境電商、海外倉、市場採購等新業態發展，培育外貿發展新動能；優化口岸營商環境，加大助企紓困力度，精準落實政策措施，有針對性做好服務外資企業、民營企業等重點工作。


8. 美歐各大央行在年內最後一次議息一致維持鷹派路線，令經濟在年底反彈的機會破滅。美匯指數持平，紐約尾盤報104.68。人民幣中間價跌至近兩周低，即期匯率（CNY）周二早上跟隨低開68點子，報6.9815，全日漲32點，收報9.9715。交易員表示，市場缺乏關鍵指引，且部分交易員受疫情影響居家，交易意願明顯不足，如果沒有超預期政策出台，人民幣料延續區間寬幅波動。瑞銀財富管理發表報告，將明年一至四季的人民幣兌美元預測，分別上調至6.9、6.8、6.7及6.7，因中國政府連串政策措施支持房地產、防疫限制放寬速度遠超預期，加上美國及其他國家通脹壓力正緩和，美元強勢可能將暫告一段落。報告稱，中國重新開放的正面消息使人民幣匯價（CNY）自11月初的7.33反彈至目前約7.0左右水平，並認為短期內可能在當前水平整固；因中國重新開放的努力，不一定能令2023年首季的國內經濟數據快速反彈。

 

撰文：經濟通中國組

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