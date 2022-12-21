《神州經脈》中澳外長北京會晤 傳入境檢疫快鬆綁 滬指連跌五日

官方公布的新增本土新冠確診持續上升，中國社交媒體上更顯示新冠病人死亡急增。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰是海嘯級，全國疫情高峰可能要持續到春節後。另據《香港衛視》報道，中國明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」政策，不過有關消息沒獲官方認證。

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疫情對中國經濟的影響還要持續，不確定性困擾中國資本市場。A股開盤因飲食、旅遊、白酒等消費板塊帶動稍微高開，盤中保險、銀行股同升，惟機械、汽車、半導體、電腦設備等工業板塊集體拉跌，拖累股市表現，滬綜指周三（21日）再跌0.17%，報3078.41點，連跌第五日，深成指跌0.34%，創業板指同跌0.31%。



前景不明朗打擊投資氣氛，兩市全日成交5747億元（人民幣．下同），按日跌逾一成，為10月11日以來新低，亦接近2020年9月以來低點。



據外電測算，今年首11月整體財政赤字為7.75萬億元，比去年同期高出一倍，甚至比疫情初期的2020年同期還要高。但中央經濟工作會議此前提出，保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控，預計明年將繼續實施積極的財政政策。



今日新聞精選



1. 適逢中國與澳洲兩國建交50周年，據《央視新聞》報道，中國國家主席習近平周三與澳洲總督赫爾利、總理阿爾巴尼斯互致賀電。習近平表示，中國與澳洲關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮；願同澳洲一道努力，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展。應中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅邀請，澳洲外長黃英賢周二（20日）晚上已抵達北京，並於周三下午與王毅舉行會晤。黃英賢昨下機後表示，將向中方提出有關貿易、人權等一系列問題。據悉，黃英賢將要求中方撤銷對價值200億澳元澳洲產品的貿易制裁。中國外交部周三表示，中澳將舉行新一輪中澳外交與戰略對話，這是近期兩國間又一次重要高層交往，相信此訪有利於進一步落實兩國領導人峇裏島會晤達成的重要共識。此外，澳洲總理阿爾巴尼斯周三表示，與主要貿易夥伴中國建立更好的關係非常重要。他還感謝習近平主席為紀念兩國建交50周年所發的賀電。



2. 據《香港衛視》報道，中國明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」政策，不過有關消息沒獲官方認證。在北京，外交部發言人毛寧周三表示，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。毛寧稱，新冠疫情爆發，近三年來，中國堅持統籌兼顧，合作共贏，率先在全球復工復產，積極推動高水平開放，通過快捷通道優化簽證政策，有序增加國際航班，簡化遠端防控措施等安排，便利人員往來，為維護全球產業鏈供應鏈的穩定作出了重要貢獻。毛寧又指，目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。中國也願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好地保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。



3. 內地周二新增本土確診3049宗，按日續升近一成五，重症病例再增近兩成。在此前連續兩日有死亡病例後當日無新增，累計新冠死亡病例調整為5241例，因當日北京核減1例。針對新冠死亡的判斷標準，北京大學第一醫院感染科主任王貴強在周二的國務院聯防聯控機制記者會上透露，衛健委最近通知明確，由新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，其他基礎疾病，如心梗導致的死亡不歸為新冠致死。隨著國內疫情防控政策放鬆，新冠感染人數迎來一波高峰。在日前舉行的中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，目前國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，病毒在經過多次變異之後，疫苗的保護效果愈來愈弱，很難阻止新冠病毒的再次感染。此外，再有美國官員開聲談論中國大規模爆發疫情的影響。美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，中國改變防疫政策及歐洲能源危機，對美國經濟構成衝擊，但有信心華府有能力應對。



4. 一個高級別的美國代表團上周前往中國，以跟進落實總統拜登最近與中國國家主席習近平的會談成果，並為國務卿布林肯明年初訪華做準備。據外電引述美國國務院一位高級官員表示，布林肯將按原計劃訪華，擬提出中美企業收到的不對等待遇。美國為實現對華關係再平衡做出了種種努力，使得拜登政府能夠在對中國實施嚴格的晶片出口限制的同時不受到對方危險報復。這位不具名官員還透露，因為華府已明確表示不希望與中國爆發全面衝突，願意與中國在某些領域進行合作，北京方面最近幾個月一直在內部消化美國採取的部分嚴厲經濟措施。該人士認為，美國10月公布了嚴格的技術出口管制措施，上周將數十家中國實體加入黑名單，但這些並沒有引發中美關係陷入危機，部分原因是雙方在宏觀經濟協調等一系列問題上一直保持接觸。早前有外電報道稱，面對西方國家陸續收緊對華高階芯片出口，中國正在制定一項規模逾1萬億元人民幣（1430億美元）的半導體產業扶持計劃。



5. 據《路透》引述消息報道，中國計劃收緊監管環保或綠色基金的規定，新規最早可能明年上半年實施，這將標誌中國基金行業快速發展的一個領域發生重大變化，目前中國的資產管理公司有自行決定綠色投資範圍的空間，而中國證券投資基金業協會據稱已起草指導方針，要求公募基金或交易所交易基金（ETF）至少有60%的資產屬於定義的綠色投資類別，才有資格作為綠色產品出售。新規仍有待中國證監會的最終批准。現時在中國的160隻ESG主題投資基金中，綠色基金佔了大部分。目前，中國的綠色基金僅受制於2018年生效的廣泛投資指引，並無強制性標簽制度。據晨星公司（Morningstar）的數據，截至9月底，中國綠色基金的資產規模為340億美元。



6. 南海已經成為中美緊張關係中的諸多熱點之一。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）19日發表聲明，對中國船隻在有爭議水道「不斷升級的活動」以及中國火箭殘骸漂浮物等事件表示關切，稱中國的行動「反映出其持續漠視其他南海主權聲索國和在該地區合法作業的國家」。他重申美國與菲律賓站在一起，維護基於規則的國際秩序。中國駐馬尼拉大使館周二作出回應，指責美國在菲律賓與中國之間挑撥離間，稱華盛頓通過毫無根據的指控，試圖在南海挑起爭端，中方對此深表遺憾。大使館聲明稱，鄰國之間有分歧是很自然的事，但同時補充說，美國不斷插手南海爭端，試圖在該地區各國之間製造隔閡，製造緊張局勢，損害地區和平與穩定。中方認為，美國的所作所為不是為了幫助任何人，而是為了滿足其自身的地緣政治利益。



7. 中央經濟會議大篇幅著墨房地產市場，令市場憧憬監管擬重新提振樓市，為經濟復甦增添一點動力。惟官媒《經濟日報》周三發表評論文章指出，「房住不炒」不應也不會突破，是需要長期堅持的政策定位；應注意市場的發展不能偏離這一定位，要以穩市場主體為重要抓手，以穩民生為落腳點。文章強調，「房住不炒」定位應長期堅持，針對房地產行業供給端、需求端的相關政策旨在促進行業企穩回暖，保持總體穩定。國各省市樓市普遍下行，影響到地方財政收入。武漢市進行今年第四批集中供地，共推出各類用地10宗，9宗地塊上月以底價成交，最後一宗地塊延至周二競拍，同樣獲底價成交，總計今輪成交總額為67.24億元。值得留意的是，今次供地主要以地方國資企業托底，央國企位居次席，民企拿地僅佔少數，換言之地方財政從賣地所得的實際資金遠低於67億元。



8. 日本央行公布議息決策，意外將10年期公債孳息率目標區間由0.25%，提升至0.5%，引發全球金融市場波動。日圓飆高，美元受壓。人民幣中間價升至近一周新高，即期匯率（CNY）周三早上小幅高開10點子，報6.9705，全日漲16點，收報6.9699，實現兩連揚。交易員表示，市場繼續消化日本央行的意外舉措，且聖誕節臨近，國內新冠疫情肆虐，人民幣即期成交量持續低迷，除非有重點政策出台，短期人民幣匯率料延續區間波動。據俄媒引述俄羅斯莫斯科交易所董事長尤里．傑尼索夫表示，11月人民幣在莫斯科交易所外匯市場即期和掉期交易中的佔比為48%，年初時佔0.2%。同時，人民幣-盧布合同是期貨市場五大合同之一。每天的交易量約為200億盧布，未平倉頭寸每天超過600億盧布。

撰文：經濟通中國組

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