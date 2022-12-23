《神州經脈》中美邊制裁邊對話 疫情延燒滬指周瀉4% 人幣守7

內地疫情「高燒不退」，加上市場推測聯儲局將繼續進取加息，亞太區股市下滑。內地三大指數早間低開高走，午後又集體下挫。滬綜指低開0.51%後反復向上，一度轉升高見3061.87點，午後再回吐，收報3045.87點，跌0.28%，連跌第七日。累計全周，滬綜指周二（20日）失守3100關後一路尋底，累跌3.9%，連跌第二周。深成指周五（23日）跌0.25%，創業板指收跌0.4%。兩市個股跌多漲少，超2600隻個股飄綠。教育板塊延續強勢，醫療、數字經濟概念股再走強；消費板塊集體回調，光伏、半導體、汽車產業鏈走弱。

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受香港聖誕假期影響，滬股通、深股通周五至下周二（27日）暫停交易，加上部分交易員因疫情在家工作，兩市交投淡靜，全日成交不足六千億，僅5853億元（人民幣．下同），較上個交易日減少11%。



年末將至人民銀行加緊放水，人行本周合共放水7040億元，為兩個月單周新高。



今日新聞精選



1. 國務委員兼外長王毅周五應約同美國國務卿布林肯通電話。中國外交部網站新聞稿引述王毅表示，中國將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益；美國必須重視中國正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中國的紅線。他並稱，雙方要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。王毅強調，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。「這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。」王毅認為，零和思維只會導致兩個大國相互消耗、迎頭碰撞。中國外交部副部長謝鋒上周在河北廊坊同來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格舉行會談。美國國務院表示，訪問旨在落實美國總統拜登最近與中國國家主席習近平舉行的元首會談達成的共識，並為布林肯明年初的訪問做準備。



2. 商務部發布，2022年1-11月，全國實際使用外資（FDI）金額11560.9億元人民幣，按可比口徑同比增長9.9%，折合1780.8億美元，增長12.2%，增速較首十月顯著放緩5.2個百分點。從行業看，服務業實際使用外資金額8426.1億元人民幣，增長0.9%。高技術產業實際使用外資增長31.1%，其中高技術製造業增長58.8%，高技術服務業增長23.5%。1-11月，中國對外非金融類直接投資6878.6億元人民幣，同比增長7.4%（折合1026.6億美元，同比增長3.6%）。其中，流向租賃和商務服務業343.7億美元，同比增長14.3%；流向製造業、批發和零售業、建築業等領域的投資均呈增長態勢。對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資191.6億美元，同比增長6.5%，佔同期總額的18.7%。務部新聞發言人束珏婷表示，當前，外貿形勢複雜嚴峻，不少外貿企業在手訂單不同程度下滑，一些勞動密集型產品受影響較大。對於明年吸引外資工作，一是持續擴大對外開放；二是持續優化引資結構；三是持續加大投資促進和服務保障力度；四是持續優化營商環境。



3. 內地新增3696宗新冠本土確診病例，按日多24.6%，沒有新增死亡個案。美媒周四（22日）引述英國研究分析指，中國正面臨全球歷來最大規模的疫情爆發，估計每天將出現100萬宗確診和5000人死亡的情況。美國國務卿布林肯呼籲中國，公布更多疫情相關的資訊，又重申華府可以提供協助。在北京，外交部新聞發言人毛寧周五對此回應稱，中國國內醫藥供應已擴大且總體充足，中國疫情防控是可預測和可管理的。再有傳媒指中國計劃明年1月放寬入境人士隔離措施要求。據《彭博》引述消息報道，中國擬下月放寬入境隔離要求，正考慮「0+3」方案，即入境人士毋須要前往酒店隔離，但入境首3日仍將要受部分措施限制，目前仍未清楚該3日的限制情況，亦未知實施日期。此外，官媒《新華社》周四晚間連發四篇時評文章談論疫情防控，要求全社會都要統籌起來，堅持全國一盤棋，多打大算盤、算大帳，取長補短、相互支撐。文章特別提到，大規模復工復產，並非人員召回、機器重啟那麼簡單，還要克服供應鏈受阻、資金鏈緊張、訂單減少等困難，需要各方面協調配合、精準發力，確保原料可供應、資金可周轉、需求可支撐。



4. 隔夜美國公布的初請失業金人數數據依舊強勁，美聯儲（FED）持續鷹派的時間可能更久，這施壓非美貨幣走低，人民幣亦承壓調整。離岸人民幣兌美元周五亞洲早盤維持在7元關口弱方交投，突破了12月6日以來的波動區間底部。人民幣中間價兩連貶，即期匯率（CNY）周五早上亦低開173點子，報6.9966，早盤創近三周低後收窄跌幅，全日跌77點，收報6.9870，錄兩連貶，收盤價創12月6日以來逾兩周新低。交易員表示，亞洲時段美匯略有回調助人民幣收窄跌幅；關注美國個人消費支出（PCE）物價指數。另據《路透》引述知情人士報道，如果石油和天然氣收入達到俄羅斯政府預期，俄羅斯計劃從明年開始在市場上購買人民幣，恢復以人民幣計價的干預措施，以減少對美元和西方金融體系的依賴。



5. 據《路透》引述消息人士透露，TikTok提出將會成立數個部門確保與母公司字節跳動保持距離並接受外部審查，以說服美國政府允許其繼續歸中國科企字節跳動所有。不過，據外媒報道，TikTok母公司字節跳動承認有員工不當獲取美國記者數據，此事或影響商討進展。TikTok已公布幾項旨在安撫美國政府的措施，包括與甲骨文達成協議，儲存該應用程式的美國用戶數據，以及組成美國數據安全（USDS）部門負責監管數據安全和內容審核決策，知情人士透露，公司已斥資15億美元用於招聘和重組建立該部門。但據消息人士透露，包括美國國防部、聯邦調查局和中央情報局在內的部分政府官員仍反對安全協議。他們認為，TikTok的用戶將繼續容易受到利用，因該應用程式的技術仍將依賴字節跳動，而字節跳動也運營著抖音。據多間外媒報道，TikTok的中國母公司字節跳動承認，若干名僱員為調查內部洩密事件，較早前以不恰當的方式訪問了美國記者的TikTok個人數據。涉事僱員已經離職。



6. 「一行一會」近日接連發聲，向身陷險境的房地產企業釋放利好，中證監召開黨委會議，提出引導金融機構支持房地產行業重組併購；人民銀行會議也指出，要改善頭部房企資產負債狀況。中國社會科學院房地產金融研究中心主任尹中立建議，國家可以新設立一個專門用於房地產行業融資的平台機構，該機構由財政部注資，可以在金融市場發債籌資；對於財務槓桿過高但仍然可以維持正常經營的房地產開發企業進行注資。據《21世紀經濟報道》周五引述尹中立指出，化解當前的房地產龍頭企業的債務風險，在堅持市場化、法治化的基本原則下，政府信用的介入是不可或缺的。中國缺少一個政策性住房金融機構，可以把這個機構定義為中國的政策性住房金融機構。他認為，注資要有所選擇，對於財務槓桿過高但仍然可以維持正常經營的房地產開發企業，可以採取注資方式；注資可以採取優先股的方式，也可以採取普通股方式，待條件成熟政府平台可以通過市場化方式退出。尹中立還建議，政府可收購存量住房，用於保障型租賃住房。



7. 中央網信辦秘書局、中國證監會辦公廳印發《非法證券活動網上信息內容治理工作方案》的通知提出，2023年3月底前，現有網上涉股市「黑嘴」、非法薦股的信息、帳號和網站平台得到基本處置。2023年6月底前，證券業務必須持牌經營的要求得到落實，網上證券信息內容明顯改善，非法證券活動多發頻發態勢得到有效遏制。方案提出，嚴格落實證券業務必須持牌經營要求。指導網站平台、移動應用程序商店將核驗證券服務資質作為開展證券領域業務合作、應用程序上架的前置程序。未獲相關資質的，不予合作、上架。督促網站平台加強帳號管理，有關帳號在推廣證券投資諮詢服務、發布證券投資諮詢文章、報告或者意見時，要明示所在證券投資諮詢機構或證券公司名稱、個人真實姓名及其登記編碼。未明示合法身份的，要限期整改。對整改不及時不到位的，網站平台不得再為其提供證券投資諮詢信息發布服務。



8. 中國外交部表示，12月9日，美方借口所謂「西藏人權」問題，對兩名中方官員進行非法制裁。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條規定，中方決定對余茂春、托德．斯坦恩（Todd Stein）等後附《反制裁清單》列明的個人採取反制裁措施。措施包括：凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。本決定自2022年12月23日起施行。美國12月9日宣布，對數十個涉嫌侵犯人權的個人和實體實施制裁，其中涉及中國官員吳英杰和張洪波。此外，台灣陸委會22日在台「行政院」通過「金馬地區民眾春節交通專案」，僅限金馬鄉親及陸配，未包含台商中轉，專案於春節前後兩周（1月7日至2月6日）實施。台灣當局亦稱，未來將視該專案運作情形及疫情發展，就開放「小三通」階段式復航進行滾動式檢討。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮周五回應表示，恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。

撰文：經濟通中國組