【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%

新冠疫情三年之後，中國從嚴格的「動態清零」急轉彎，繼11月底「二十條」疫情防控優化措施、12月初再推「新十條」，到12月26日深夜公布將「新冠病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，實施「乙類乙管」，明年1月8日起確診者毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施，與此同時下月8日起有序恢復中國公民出境旅遊，亦即全面放開。

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可以預料，中國政府正在將明年的工作重心由抗疫轉回促進經濟。根據過去慣例，國家統計局將於明年1月中旬公布2022年全年經濟數據，受目前因防控放寬而感染人數大幅激增的影響，今年第四季的經濟表現難有好表現，明年則會樂觀。



今年GDP官方目標無法完成



據《彭博》調查預測，中國今年第四季國內生產總值(GDP)增3%，低於之前預期的3.9%。全年GDP料按年增長3%。無法實現官方設定的5.5%左右的經濟增長目標。



定調明年發展大方向的中央經濟會議，在公布中沒有提及明年的經濟增長目標，相信要等到明年3月的全國人大會議期間才公開。中國政府智囊團上周在一份報告中建議政府將明年的增長目標定在5.1%左右。而據彭博調查預測，中國明年首季GDP按年增長3.1%，第二季GDP料增6.5%。明年全年GDP增長4.8%，早前預測為增長4.9%。



大摩樂觀預計明年GDP增5.4%



摩根士丹利最新發布的《V型復甦》中國報告稱:「鑒於重新開放的速度更快，我們認為11月經濟增長低於共識，但預計明年3月會開始改善(比之前的基本假設提前了約2個月)，目前只是相對短暫的減速，更早更強勁的復甦將使2023年GDP增長升至高於預期的5.4%。」

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野村則表示，預計2022年GDP增長2.8%，2023年GDP預計增長4.8%。匯豐環球研究指，內地復常之路料顛簸，特別是明年首幾個月，預期內地明年首季經濟負增長0.5%，全年經濟增長5%。



政策支持內需 明年地產市場復甦



各大機構稱，目前各項政策都指向支持經濟復甦。國務院《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》提出到2035年實施擴大內需戰略的遠景目標:消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立；新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的國內大循環更加高效暢通。

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中央經濟工作會議也定調將恢復和擴大消費擺在優先位置，住房改善、新能源汽車、養老服務等是明年抓內需的主要方向，指向提振經濟和重振信心。



就經濟的「三駕馬車」來看，部分觀點認為，未來的增速修復仍存挑戰。在疫情防控放開的初期，消費仍然疲軟；就投資而言，房地產投資是關鍵因素。



野村中國首席經濟學家陸挺認為，房地產是中國經濟的關鍵部分，其復甦力度值得關注。「三支箭」政策的推出徹底扭轉了從2020年年底開始對整個行業的融資收緊，同時隨著明年春季後疫情逐步淡出，有望看到地產市場復甦。「但出現雙位數(例如20%-30%)的反彈是存在挑戰的，過去一年多的房地產下行，除了政策因素，也存在長期人口因素的變化，且2015年到2018年的棚改貨幣化安置提前消耗了很多需求，房地產市場自身就存在周期性調整的趨勢。」

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世界銀行則認為，中國經濟增長前景面臨重大風險，因為疫情發展軌跡、防疫政策演變、家庭和企業行為反應等方面都存在不確定性。房地產行業的持續壓力也可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的溢出效應。世界銀行還指出，青年失業率不斷攀升是政策制定者面臨的另一項緊迫挑戰。就業補貼和以工代賑項目為青年就業提供了短期支持。



經濟增長推動力或由外貿轉內需



今年消費受疫情困擾，11月零售銷售增長出現斷崖式下跌5.9%，首11月同比下降0.1%，市場普遍認為，一旦疫情得到控制，消費就會改善。消費作為拉動中國經濟的三駕馬車之一，明年會有何表現？渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，預期今年內地經濟增長約3%，但明年隨防疫放寬帶動本土內部需求釋放，經濟增長將加快至5.8%。不過，明年上半年確診數目增加下，居民或未敢外出消費，料明年下半年經濟才會有較快反彈。



丁爽認為，內地經濟最困難時刻已過，隨疫情防控放寬，明年消費料有恢復性反彈，經濟增長推動力將由外貿轉內需，消費對經濟增長貢獻或達4至4.5個百分點，但明年經濟增長料呈前低後高，四個季度增長估計分別為3.5%、7%、5.8%及6.5%。

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高盛也將2023年GDP增長預測從4.5%上調至5.2%。高盛中國首席經濟學家閃輝表示，經過三年的疫情防控，中國正在以比預期更快的速度重新開放。「隨著疫情在主要城市迅速蔓延，12月經濟活動可能進一步減弱。我們下調了對第四季度GDP的預測，但將2023年的增長預測上調至5.2%，原因是重新開放的步伐加快、2022年的基數降低。」消費板塊有望成為2023年中國經濟增長的亮點，預計居民消費增速將在明年下半年強勁反彈。同時，明年中國勞動收入將有所改善，消費信心也將得到提振。



基建不能「缺席」復甦



明年基建投資仍將是穩增長的關鍵支撐，預計政策性金融要發揮更大作用，還要吸引更多民間資本參與。中信證券政策研究首席分析師楊帆稱，考慮到今年許多基建項目在政策性開發性金融工具帶動下，在下半年集中開工，而其建設周期一般都在兩年以上，因此明年整體基建規模料還會延續力度，預期2023年政金工具還會再推出，廣義基建增速將實現15%左右較高增長。



2023年經濟壓力仍大，市場仍需要寬鬆政策支持，明年「中央加槓桿」的特徵可能更加突出。楊帆又預計，2023年財政赤字率有望實現3-3.5%，新增專項債4-4.5萬億元，政策性銀行專項金融工具資金支持1.5-2萬億元，總規模較今年仍有擴張，同時支出節奏也將明顯前置到上半年。

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中金宏觀張文朗團隊預計2023年赤字率或提升至3-3.5%，新增專項債規模可能高於4萬億元，基建投資增速在8-10%之間。



至於官媒《證券日報》引述多位經濟學家意見指，預計明年中國經濟將出現整體好轉，GDP增速預計將在5%以上，其中民生銀行首席經濟學家溫彬認為明年中國GDP增速為5.5%左右，呈前低後高走勢。

撰文:經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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