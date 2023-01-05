《京城近觀》北京的煙火氣又回來了

2023年的第一個工作日，北京三環路上再現早高峰的車水馬龍，東三環上班的人流回來了不少，首都北京正在慢慢走出疫情高峰。在剛剛過去的元旦假期，首都北京的氣溫來到了攝氏零度以下，彷如劫後重生，人們不在意凍冰冰的天氣，也不再畏懼感染新冠的風險，成群結隊湧進各大商業區，欣賞繽紛的新年彩燈裝飾，享受著自由和歡樂的跨年氣氛。

元旦假期商場人氣明顯恢復，有珠寶店開始忙不過來。（黃燕明攝）



疫情海嘯般洗禮 管控設備一夜撤除



在過去的一個月，北京在防疫措施大範圍放鬆後首當其衝，經歷奧密克戎疫情海嘯般的洗禮。當還在樂在不再隔離的歡愉之中，「各位朋友，請控制自己陽的時間，如果在12月17以後陽，會很遺憾的錯過聖誕節；如果在12月20日至1月1日陽，會很遺憾地錯過元旦……」迅雷不及掩耳的速度，包括自己在內，身邊的朋友、鄰居幾乎都在12月中旬至下旬染疫，疫情席捲全城的速度遠遠超出想象。北京至今有多少人感染過新冠？官方沒有公布數據，但中國流行病學專家曾光年前在一場論壇上研判，北京的感染率可能已經超過80%，甚至有可能更高。

十二月中旬，北京在防疫措施大範圍放鬆後首當其衝，巿民紛紛感染病倒，街上不見行人。（黃燕明攝）



告別2022年，告別疫情封控、行程卡和核酸核測。人們見證著如何一步步從「動態清零」到「二十條」、「新十條」，在身體和病魔抗爭的同時，新冠肺炎改稱新冠感染，從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。就像之前一覺醒來，發現小區被封控了一樣地突然，有關疫情管控的所有設備也被清除得異常迅速。小區封閉的圍欄一夜間被撤走了。走進商場，本來拉起來的警戒線、自動監測體溫的儀器、掃碼的標識、保安的設備，甚至放置著可供使用的消毒洗手液全都不見了，民眾可以自由地進出商場和各個商舖，不用再擔心因核酸超過時限而無法進入，一切回復到三年前的樣子，好像這三年做了一場大夢一樣。



十二月初，商場仍然圍著欄杆，設置了保安亭查驗健康寶。「新十條」宣布後，圍欄和保安亭一夜間撤走。（黃燕明攝）

十二月初進入公共場所仍需查驗48小時核酸，有的地方需要24小時核酸。（黃燕明攝）



元旦各大商圈人流如織 食肆人氣旺盛



新一年的北京，經歷過12月的感染風暴後，邁向與病毒共存。從抗原檢測試劑一份難求、連花清瘟遭黃牛天價炒賣、騎手運力嚴重不足、解封後兩周仍然空空如也的大街小巷，到現在不少商業區，到處都是人山人海，儘管咳嗽聲仍然此起彼落，熟悉的煙火氣，還是回來了。走在路上，能明顯感受到這幾天路上的行人多了起來。有的鄰居開始轉手賣12月囤下的藥物，快遞運力亦終於不再緊張。疫情仍在大規模擴散，但是面對疫情的心情已然不同，一大批「小陽人」慢慢緩過勁來，成了「陽康」、「陽過」，回歸到正常生活當中去。

聖誕節的時候，已撤消查驗核酸證明，大量巿民染疫，北京的地鐵人流依然稀少。（黃燕明攝）



元旦假期出門，能明顯感受到北京升騰的煙火氣。各大商圈人流如織，購物消費氣氛濃厚，熱鬧非凡；食肆人氣漸旺，不少門店再次出現排隊現象，跨年之夜想出來吃個飯，到處「爆棚」，中午兩點，各個餐廳門外仍要排隊；景區人氣逐漸恢復，受疫情影響多次關閉的雍和宮和不少景點在1月1日重開，從網上流傳的片段看到，重開首日排隊入場的人龍到地鐵站口；朋友都在討論新的一年要去哪裏旅遊，有的說已經看好假期，囤好了酒店套餐。

元旦假期，有食肆在下午一點多依然滿座，店外還有不少等位的顧客。（黃燕明攝）



聖誕節之後，北京地鐵的客流以肉眼可見的程度明顯地觸底上揚。電影院人氣也逐步回歸，筆者趁著假期去看《阿凡達2》，一張早上10點半的電影票都需要接近200元人民幣的超高價，目測入座率近九成。而全國影院也終於在今年首日應開盡開，營業率重回100%的大關，也是三年來的首次。

元旦假期，在北京西紅門新開不久的山姆會員店，顧客成群結隊湧進購物。（黃燕明攝）



京城巿民逐漸走出疫情的陰霾，興致昂揚。疫情彷彿在一夜之間成為往事。在即將來臨的星期天(8日)，中國將鬆綁持續三年的邊境防疫措施，不再實施隔離政策，打開國門，中國在後疫情時代與世界接軌，令人鼓舞。

撰文:經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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