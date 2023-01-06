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《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升

06/01/2023

　　新年伊始，外資加倉，外資周五（6日）通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入60.66億元（人民幣．下同），連續三日淨流入206.63億元。

 

（資料圖片）


　　A股三大指數周五沖高見阻力，滬綜指周五早上平開後一度轉燈，地產股受惠國策向好惟升幅漸收窄，滬綜指全日輕微升0.07%，報3157.64點，續為去年12月19日以來收市新高。滬綜指五連陽，2023年首周累漲2.73%。深成指周五收升0.32%，創業板指更升0.95%。


　　個股總體跌多漲少，兩市超2900股飄綠，光伏股為首的新能源板塊全線爆發，旅遊股則逆市調整。北京一私募人士稱，近期可以發現A股的反彈幅度明顯低於港股，說明部分本土投資者對於A股仍存疑慮，可能仍在擔憂經濟復甦程度。


　　兩市全日成交8381億元，按日略少0.5%。人民銀行周五僅進行20億元天期逆回購操作，周五收水3840億元。公開市場淨回籠規模達到16010億元，創歷史新高。


今日新聞精選


1. 《彭博》報道，內地金融監管部門據悉計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，予房企空間化解債務危機。報道指，監管部門將延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月，這一過渡期原定於今年6月底到期，延期意味房企將贏得更多時間化解債務風險，此外將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。知情人士稱，方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。


2. 人民銀行及銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，規定新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，地方政府可自主決定下季度下調甚至取消當地首套住房貸款利率政策下限。券商分析統計，當期70個大中城市當中，共有38個城市符合要求。一線城市深圳亦宣布推廣二手房「帶押過戶」，存在抵押的房產，在不提前還清貸款的情況下，辦理過戶、重新抵押並發放新的貸款，實現用購房款還舊貸款（使用買方的購房資金來償還賣方的銀行貸款）。與此同時，中國住建部部長倪虹接受採訪稱要以「慢撒氣」的方式，穩妥化解房企資金鏈斷裂風險，重點是增加房企開發貸、並購貸和購房人的按揭貸，滿足合理融資需求，同時要大力支持民眾購買第一套住房、合理支持購買第二套住房。


3. 歐盟早前強烈鼓勵成員國要求來自中國旅客進行檢測，並檢測來自中國航班的污水，德國、瑞典、希臘等多個歐洲國家響應。不過，波蘭表示境內新冠個案過去兩周持續下跌，加上世界衛生組織等機構都未發現中國有新變種病毒，因此不會對中國入境旅客實施任何防疫措施。另外，泰國政府宣布所有旅客入境前，要出示接種至少兩劑新冠疫苗的證明，並購買新冠肺炎旅遊保險，以確保呈陽性的旅客在離開泰國前能夠負擔得起治療費用。泰國當局解釋，措施並非針對任何國家，強調泰國作為旅遊熱點，新措施是必須。中國外交部周五就部分國家針對中國的入境限制措施再表示，各國的防疫措施應該科學適度，不針對特定國家。針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施。


4. 內地將迎來放鬆疫情防控後的首個春運，交通運輸部表示，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運，初步預計客流總量較去年同期增長99.5%。中國民用航空局總飛行師萬向東預計，民航客流量將明顯增長。春運期間，全民航日均安排客運航班11000班，為2019年春運期間的73%左右。內媒《新京報》引述中國交通運輸部科學研究院信息中心副主任周健調查指，跨省打工的民眾中有逾56%準備返鄉過年，再結合過往數據，預計今年春運出行量規模最少為20.20億人次，客運量至少16.1億人次，將較去年同期高出約六成，或是近四年來新高。廣東省方面，預計春運全省旅客發送量約1.06億人次，按年增長7.42%。全省預計投入3.24萬輛營運客車，客位超過123萬個，港珠澳大橋穿梭巴士計劃春運前期每日開行往返香港班次160班，後期視通關政策加大投入。


5. 特斯拉中國開啟大規模降價，Model 3起售價22.99萬元人民幣，Model Y起售價25.99萬元人民幣，創下歷史最低價格。國產特斯拉兩個月內三次降價，特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博稱，降價因成本控制極佳。不過根據乘聯會發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉在12月交付55796輛中國製造的電動汽車，這是五個月來的最低水平。較11月份下降44%，原因是在需求疲軟之際，特斯拉減少了產量並降低了銷售價格，以應對庫存上升。商務部新聞發言人束玨婷在發布會上表示，從近期情況看，受疫情和有關支持政策退出等因素影響，汽車消費市場出現一定波動，擴大汽車消費面臨一定壓力。商務部將會同相關部門多措並舉，繼續推動穩定和擴大汽車消費。包括研究擴大二手車流通、支持新能源汽車消費、促進老舊汽車報廢更新等政策措施，促進汽車梯次消費、循環消費。


6. 人民銀行副行長宣昌能在一個論壇指出，要增加綠色債券供給，加快推動符合條件的境內機構發行資金用途更加明確的藍色債券、社會責任債券等創新產品，探索發行期限更長的綠色債券，解決綠色項目和轉型項目期限錯配問題。他又指，探索境外投資者以綠色債券作為質押品進行回購交易，研究推動綠色債券跨境交易，提升綠色資產流動性和市場定價能力，推動更多國內綠色債券納入全球指數。


7. 商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，外資專班就新冠疫情防控措施向有關外資企業和多家外國商協會開展「一對一」走訪了解。中國主動優化調整疫情防控措施，受到了外資企業和在華外國商協會的普遍歡迎，表示優化措施「非常及時，令人振奮」，「解決外籍人員來華的大難題」。外資企業表示，已經開始制定集團高層訪華日程，積極推動重啟相關項目，並尋求新的投資機會。


8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤小幅低開後反覆向上，盤中在6.8504至6.8828之間波動，收盤報6.8588，較上個交易日4時30分收盤價升143點子，六連升，續創2022年8月25日以來逾4個月新高。離岸人民幣兌美元（CNH）早盤亦升逾300點，逼近6.86關口，創近四個半月，目前漲269點子，報6.8661。人民幣中間價今報6.8912，較上個交易日升14點子，實現五連漲，創去年9月1日以來逾四個月新高，上個交易日報6.8926。

 

撰文：經濟通中國組

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