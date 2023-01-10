《神州經脈》中國停日韓赴華簽證 滬指止步六連升 人幣終回吐

隨著中國逐步恢復對外通關，春運客流量亦出現顯著恢復，A股此前錄得連續六日上升，不過周二（10日）成交顯著收縮，儘管陸股通錄得資金淨流入，惟A股結束升勢稍微下跌，滬綜指全日跌0.21%，報3169.51點，新能源車、晶片等概念走高，深成指仍升0.49%，創業板指漲1.38%。

（資料圖片）



市況變動不大交投收縮，兩市全日成交僅7472億元（人民幣．下同），按日減少7.4%。



地方財政面臨龐大債務壓力，惟中國需要加大財政政策促進經濟復甦，據外電報道，中國據悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債支持基礎設施建設，帶動經濟發展，報道更指出中國計劃將今年的財政赤字率設在3%左右；另據《財新》統計，目前有18個省市披露地方債發行信息，第一季地方債擬發行量合共超萬億元，其中新增專項債近9000億元。



今日新聞精選



1. 中國駐南韓大使館周二發布關於暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知稱，自即日起，中國駐南韓使領館暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。在內地取消嚴格的新冠清零政策後，南韓成為較早宣布對中國入境遊客實施強制新冠檢測的國家。較早前，一名中國人入境南韓時新冠檢測呈陽性，但在等候隔離安排期間逃逸，時隔一日被當地警方尋獲，此人或面臨被起訴。在潛逃事件發生後，有內地網友披露自己在入境南韓時被掛上「黃牌」，然後像「罪犯」般被拉走做核酸檢測，並被幾十個記者跟拍，該名網友認為全過程像是一場「政治show」，而不是防疫。另據日本《共同社》引述數名旅遊界消息人士報道，中國已暫停向日本赴華旅客發出新簽證。報道指，日本數間旅行社已接獲消息。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，堅決反對少數國家對中國採取歧視性的入境限制措施，中方也會採取對等的措施。



2. 持續數年緊張之後，中國和澳洲的外交關係趨於緩和。中國駐澳洲大使肖千周二表示，隨著中澳雙邊關係的改善，中國政府可以「通知」中國企業，以鼓勵兩國之間的貿易。肖千還說，中澳在日內瓦的談判代表正在討論澳洲是否可以在世界貿易組織（WTO）撤銷對中國的紅酒和大麥關稅的投訴，並通過雙邊方式解決這些問題，他說這將是「一個好主意」。肖千在堪培拉的一次演講後向媒體表示，中澳將回到一種正常的關係。而澳洲政府正在觀察中國是否會取消對澳洲十幾種出口產品的非官方貿易封鎖。中國國家發改委據報已允許三家中央政府支持的公用事業公司和國內最大鋼鐵製造商恢復進口澳洲煤炭，這是自2020年中國政府非正式禁止進口澳煤以來的首次此類舉動。此外，針對西方媒體有關中國疫情將影響國際產業鏈供應鏈穩定，拖累世界經濟復甦的報道，中國外交部發言人汪文斌表示，目前，中國的疫情形勢整體向好，中國不少省市已度過疫情高峰，生產生活加快恢復正常。隨著需求逐步回升和政策效應疊加，中國經濟社會活力將進一步釋放，為世界各國帶來更大機遇。



3. 市場料聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌0.66%，至103.20，是7個月低位。人民幣中間價七連漲，刷近五個月高；即期匯率（CNY）周二早上再高開62點子，全日則跌60點，收報6.7772，止步七連升，暫時脫離近五個月高位。交易員稱，市場認為美聯儲加息周期可能接近尾聲，美債收益率下行且美指走勢偏軟，不過人民幣在接近6.75關口後逢低購匯需求有所增多，短期人民幣升勢或放緩。摩根士丹利最新報告稱，由於中國更快的重新開放、更強的房地產支持政策以及平台企業監管放鬆，2023年一季度經濟會呈現更早並更強勁的增長復甦，將今年GDP預測提高至5.7%，12個月期人民幣匯率預測調至6.65。澳新銀行外匯策略師Irene Cheung預計，農曆春節前的季節性結匯還會繼續發力，在岸人民幣兌美元匯率在升破6.80元後預計還有進一步上漲空間。不過花旗認為，人民幣近期的漲勢可能不會持續太久，因隨著進口回升以及居民出境增加，人民幣預計最終料跑輸其他貨幣。



4. 國家主席習近平和捷克總統澤曼舉行視頻會晤。習近平表示，中方重視中捷關係發展，視捷克為重要戰略夥伴，願同捷方一道，推動雙邊關係行穩致遠，更多造福兩國人民。習近平強調，中國將繼續推進高水平對外開放，這必將為包括捷克在內的世界各國提供新機遇。雙方要堅持相互尊重彼此核心利益和重大關切，加強多層次、高質量交流溝通。要深挖互補潛力，擴大互利合作，增進人文交流。此外，中國外交部新任部長秦剛周一（9日）同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時表示，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，願同俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關係推向前進。關於烏克蘭問題，外交部網站新聞稿引述秦剛強調，中方將繼續以「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。



5. 輝瑞CEO表示，公司正在與中國的合作夥伴進行合作，將從今年上半年開始在中國銷售新冠病毒藥物「帕克斯洛維德」（Paxlovid），不過該合作夥伴尚未開始生產，但他指很快就會啟動。他其後還否認《路透》早前有關「將在中國生產Paxlovid仿製藥」的報道。華海藥業(滬:600521)午間在互動平台表示，公司正積極配合美國藥廠輝瑞加速推進Paxlovid本土化項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求。據外電早前報道指，國家藥監局上月底開始與輝瑞磋商，期望1月22日（農曆年初一）前達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，生產仿製版的新冠口服藥，其中特別提到華海藥業及石藥集團(01093)。此外，有印度媒體關注到印度製造的新冠仿製藥在中國流通的現象。據《印度教徒報》9日報道，因中國社會對新冠藥物的巨大需求，一些印度新冠仿製藥的「假冒版」也流入了中國市場。



6. 瑞銀首席中國經濟學家汪濤周二在電話會議中表示，房地產在2022年對GDP增長拖累超過3個百分點，而今年拖累可能不到半個百分點。房地產的銷售和新開工面積在最近這一兩個月應該會見底，3、4月開始環比將出現反彈，全年從現在的低谷可能到年末環比增長應該是雙位數的，但與去年相比，今年全年的銷售和新開工面積可能還是略有下降。對於房地產見底反彈的原因，汪濤表示，一是去年房地產活動已經超跌；二是政府對房地產行業政策出現了轉折，從「去槓桿」變成了「穩房地產、穩經濟」；三是中國走出疫情，經濟復甦，也會帶動房地產形勢的好轉。長期來看，房地產仍然是中國經濟的支柱行業，但其重要性已經大幅降低，不再是經濟增長的最主要引擎。汪濤還預計，今年中國經濟增長4.9%，財政預算赤字將擴大到3%或以上，及可能再降準一次。



7. 在周二舉行的2023微信公開課上，微信公開課講師劉澤霖透露，目前視頻號用戶總使用時長接近朋友圈80%，基於算法的推薦播放量同比上年增長400%，創作者活躍度同比漲幅超過100%。2022年，視頻號泛娛樂內容播放量同比增長超185%，泛生活內容播放量同比增長291%，泛知識內容播放量較上年同期增長109%，泛新聞內容同比增長237%。萬粉作者數量同比增長308%，爆款內容數量同比增長186%。另據微信公開課講師鄭衛表示，過去一年，愈來愈多用戶進入直播間，視頻號看播同比增長300%，看播時長同比增長156%；開播時長同比增長83%，優質開播同比增長614%。微信聯合騰訊研究院於同一場合發布《2023行業突圍與復蘇潛力報告》顯示，2022年12月以來，包括旅遊、交通在內多個行業正迎來復甦。在餐飲行業，2022年，活躍小程序數量同比增長40%；通過小程序下單的全年交易金額同比增長41%，尤其在咖啡茶飲頭部商戶中，來自小程序的訂單超過六成。



8. 統計數據顯示，2022年全年集合信託產品累計發行31948款，同比下滑11.77%；發行規模18361.35億元，同比跌19.69%。2022年全年集合信託產品累計成立32178款，同比增加0.98%；成立規模13093.91億元，同比下滑24.97%。融資類業務規模的持續壓降，使得2022年集合信託市場出現顯著轉變，非標信託產品比重下滑，標品信託產品比重上升。另有數據顯示，信託型組合投資產品（TOF）在去年12月的成立規模顯著下行。根據不完全統計，截至2023年1月6日，2022年12月TOF結構的標品信託產品成立規模為100.61億元，環比減少44.77%。用益金融信托研究院研究員喻智分析，自去年11月房地產「金融十六條」出台之後，中央陸續出台一攬子救市政策，貸款、發債、股權融資「三箭齊發」支持房地產行業的合理融資需求。短期內，房地產行業以防風險、求穩定為主，信託展業空間有限，主要集中在化解風險和保交樓方面，與傳統的房地產信託業務有所區別，房地產信託回暖尚待時機。

撰文：經濟通中國組

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