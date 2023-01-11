《神州經脈》信貸數據喜憂參半 監管擬改善房企負債表 滬指又跌

內地去年12月信貸和社融表現一強一弱，真實信貸需求仍疲弱，不過在企業中長貸的帶動下，新增人民幣貸款超預期，但社融明顯弱於預期，理財贖回壓力之下企業債券發行承受較大衝擊。滬深股市觀望氣氛濃厚，儘管煤炭、地產股拉漲，保險股亦顯著反彈，但旅遊餐飲、互聯網、軟件等板塊跌幅顯著，午後跌幅放大，陸股通資金大幅流入亦於事無補，總結全日滬綜指倒跌0.24%，報3161.84點，深成指跌0.59%，創業板指更跌1.13%。

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人民銀行進行650億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時出於農曆新年因素而重啟14天期逆回購，涉資220億元，公開市場周三（11日）淨投放710億元，結束連續六日收水。不過股市交投持續收縮，兩市全日成交7418億元，按日減少0.7%。陸股通全日淨流入超過76億元。



惠譽大中華區主權評級主管費安德（Andrew Fennell）發表報告稱，儘管外部融資等領域依然保持強勁，但財政赤字長期上升、債務水平攀升、經濟波動等因素已在逐漸削弱中國強大的信用優勢。惠譽預計，中國2023年的經濟增速將自2022年的2.8%提高至4.1%。今年的財政政策方向尚不明確，惠譽相信預算赤字僅會小幅收窄。



今日新聞精選



1. 國家移民管理局表示，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。中國駐日本及駐南韓大使館周二（10日）宣布暫停簽發兩國公民簽證，兩國對中方決定作出回應。日本外相林芳正表示，對中國暫停簽發短期旅行簽證感到「極度遺憾」，稱已經通過外交渠道提出抗議。南韓外交部回應中國暫停簽證決定時指，該國針對來自中國的旅客做出的入境規定是基於科學與客觀的決定，外交部正通過外交渠道與中國方面溝通。在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，中國多次指出，少數國家罔顧科學依據和本國疫情實際，執意對來自中國的旅客採取歧視性的入境限制措施，中方根據相關國家採取對華歧視性措施的實際情況作出對等反應，既是維護本國公民的正當權益，也是為了維護國家間正常交往合作的必要環境，正當合理。



2. 人民銀行、銀保監10日聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長有關工作。要求各主要銀行保持對實體經濟的信貸支持力度，加大金融對國內需求和供給體系的支持，合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。對於房地產信貸政策，會議明確，要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。要配合有關部門和地方政府紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，運用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，積極提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益。要落實好16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施，用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求等。



3. 此前有傳中國監管層正在討論恢復澳煤進口事宜，而據內地官媒《環球時報》引述業內知情人士報道，一些中國公司和貿易商在忙於恢復從澳洲進口煤炭，首批澳洲煤炭預計將於2月底前運抵中國東南地區的一個港口，該知情人士還表示，中澳雙方企業已簽署了合同，煤炭進口價格相對合理。2020年開始中國和澳洲關係急轉直下，自此中方以各種原因禁止部分澳洲貨物進口，包括煤炭，但中方一直否認相關禁令涉及政治因素。中國駐澳洲大使肖謙此前重申，中方沒有對澳洲出口產品實施正式制裁。不過香港海關關長何珮珊曾於2021年10月公開表示，走私龍蝦活動破壞了中國對澳洲實施的貿易限制，打擊走私澳洲龍蝦是在維護國家安全。此外，美國眾議院通過成立一個新的特別委員會，就中國的經濟和戰略實力日益增長下提出應對反制。中國外交部發言人汪文斌對此回應指，中方希望美方有關人士客觀理性看待中國和中美關係，從美國自身利益和中美共同利益出發，同中方相向而行，推動發展、相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係。



4. 雖然多名聯儲局高層近期重申鷹派立場，但主席鮑威爾周二在瑞士央行發表演講時，卻並沒有明確表態。投資者正等待當地時間周四（12日）公布的美國上月CPI數據，找尋通脹壓力放緩的進一步證據。隔晚美匯指數小幅上升0.27%，至103.28。人民幣中間價止步七連漲，暫時脫離近五個月高位；即期匯率（CNY）周三早上低開28點子，報6.7800，全日微跌3點，收報6.7775，錄兩連貶。交易員稱，在美國通脹數據公布前美匯繼續整理走勢，而季節性結匯需求減弱同時逢低購匯略增令人民幣出現震盪態勢；隨著春節假期臨近，客盤需求料轉淡，短期匯價或在6.8關口附近整理。他們並指出，市場傾向認為美國通脹數據低於預期，通脹壓力下降將使美聯儲2月加息幅度降為25個基點，而短期人民幣端利率趨於上行，中美利差倒掛加速收窄預期使得境內美元/人民幣一年期掉期反彈至負1700點上方，再創三個月新高。



5. 據《上海證券報》從接近交易商協會人士處獲悉，2022全年，銀行間債券市場共發行民營房企債券487.2億元，同比增長24.4%；支持民營房企註冊1415億元，同比增長249.7%。在「第二支箭」框架下，中債增進公司為12家民營房企205億元債券的發行提供了增信支持。與此同時，4家優質房企完成了780億元的儲架式項目註冊。業內認為，銀行間債券市場對民營房企的支持，有力扭轉了市場投資者風險偏好過度收縮的行為，保障了房地產企業在銀行間市場融資渠道暢通。不過，標普全球評級認為，內地違約地產開發商尚未擺脫困境。政府的救助措施將緩解開發商的流動性壓力，但可能使境外債權人處於更為劣後的地位。標普中國企業分析專員李暢稱，救助措施可能存在債務減值風險。標普全球評級分析師廖美珊亦指，政策可能帶來新的債務，增加開發商的債務負擔。另據境外機構Reorg消息，內地監管機構初步確定實施「資產負債表改善計劃」的優質開發商名單，龍湖、碧桂園等在列。內媒引述相關房企人士證實稱消息屬實，不過被點名的美的置業回應稱，未聽說該消息。



6. 歐盟航空安全局、歐洲疾病預防控制中心聯合聲明，針對中國的新冠疫情形勢，歐洲已經就航空措施達成一致。根據歐盟成員國商定的措施，這些建議立即適用於從中國抵達歐盟的航班。建議包括：要求直飛和非直飛航班的乘客提供出發前檢測結果；建議乘客和機組人員都戴醫療口罩或呼吸面罩；加強相關航班的清潔和消毒工作；盡可能考慮到機組成員的疫苗接種情況；可隨機檢測到達的部分乘客；應開展基因組測序，以便及早獲得有關病毒流行和起源地區出現的任何潛在新變種的信息；應在有國際航班的所有機場和自中國入境飛機上檢測廢水，監測感染水平並追蹤任何潛在新變種。世衛組織官員表示，應建議長途航班的乘客佩戴口罩，而由於中國和美國的新冠病毒感染病例激增，歐洲採取旅行限制措施並非不合理。針對中美直航班次恢復計劃，中國民航局運輸司司長、一級巡視員梁楠表示，民航局1月8日起已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請。



7. 據外電報道，對於帕克斯洛維德（Paxlovid）在2022年國家醫保目錄談判中出局，美國藥廠輝瑞回應稱，仍將一如既往地配合政府和其他相關合作方，確保Paxlovid在中國市場的充足供應，以持續滿足中國患者的新冠治療需求。目前公司和華海藥業(滬:600521)正在積極推進Paxlovid本地化項目的各項工作。國家醫療保障局早前表示，由於Paxlovid報價高，未能通過談判納入醫保目錄。輝瑞首席執行官（CEO）艾伯樂（Albert Bourla）在9日的一場討論會中對外披露，在中國的醫保談判中，北京當局殺價，要求輝瑞公司以比世界大多數中低收入國家更低的價格出售Paxlovid，由此導致談判破裂。此外，繼輝瑞Paxlovid、河南真實生物阿茲夫定之後，第三款在內地獲批的新冠口服藥默沙東莫諾拉韋膠囊（Molnupiravir）公布中國報價。天津市醫藥採購中心10日公布莫諾拉韋膠囊的首發報價為1500元/瓶，40粒/瓶，進口到岸價（不含稅）介於1100元和1200元之間。該價格低於美、日、韓等主要國家的莫諾拉韋價格712美元（約合4826元），也較輝瑞新冠口服藥Paxlovid每盒1890元的價格更低。



8. 國台辦發言人馬曉光周三指出，陸方敦促民進黨當局順應民意，撤除三年來設置的種種不合理障礙，推動「小三通」全面復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。台灣陸委會上月22日在台「行政院」通過「金馬地區民眾春節交通專案」，僅限金馬鄉親及陸配，未包含台商中轉，專案於春節前後兩周（1月7日至2月6日）實施。台灣當局亦稱，未來將視該專案運作情形及疫情發展，就開放「小三通」階段式復航進行滾動式檢討。馬曉光還披露，2022年兩岸經貿總體保持穩定。據海關總署統計，2022年1至11月，兩岸貿易總額2943.9億美元，與2021年同期基本持平。其中大陸對台出口753.2億美元，同比增長6.6%；自台進口2190.7億美元，同比減少2.9%。據商務部統計，2022年1至11月，大陸新批准台資項目（含經第三地轉投資）5470個，實際利用台資金額19.2億美元。

撰文：經濟通中國組

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