《神州經脈》中國全年FDI增8% 外資轉買中國債 A場呆滯

滬深股市春節前表現呆滯，滬綜指開市升0.01%，之後一直好淡爭持，收市無升跌，報3224.41點。深成指升0.09%，創業板指數則軟0.06%。個股漲多跌少，兩市超3000股飄紅，大金融板塊繼續活躍，遊戲股勁揚；旅遊、食品、零售等消費股走低。

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交投再轉為淡靜，兩市全日成交6358億元（人民幣．下同），按日少一成，是今年以來最少。不過外資持續流入，周三（18日）通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入47.35億元，為連續11日淨流入，1月以來12個交易日陸股通累計淨流入逾938億元，已超2022年全年淨買入總額900.20億元，同時也超過2014年、2015年、2016年的全年淨買入總額。



人行上海總部公布的數據顯示，截至2022年12月末，境外機構持有銀行間市場債券3.39萬億元，當月外資增持中國銀行間債市人民幣債券約600億元，終結10個月連減勢頭。以2022年全年計，據《路透》測算，境外機構減持中國銀行間債市人民幣債券約6100億元。



今日新聞精選



1. 國家外匯局表示，2022年，面對複雜嚴峻的國際形勢，人民幣匯率雙向浮動、彈性增強，在合理均衡水平上保持基本穩定。中國跨境資金流動全年總體均衡，據統計，2022年12月，境外投資者淨增持境內債券和股票分別為73億和84億美元。從最新的市場數據看，近期外資參與境內證券市場保持活躍，2023年1月上半月淨買入境內股票、債券合計約126億美元。同時，人民幣在跨境使用中的佔比不斷提升，有助於降低跨境交易的貨幣錯配風險。2022年，人民幣收支在中國跨境收支中的佔比接近50%，較2016年提升20多個百分點。外匯局稱，2023年中國跨境資金流動主要影響渠道有望更趨平穩。在中國經濟增速企穩回升、人民幣資產吸引力增強，以及人民幣資產避險屬性凸顯等因素支撐下，外資將繼續穩步投資中國證券市場。數據顯示，按美元計值，2022年1-12月，銀行累計結匯25709億美元，累計售匯24635億美元，結售匯順差1074億美元。2022年結匯率（即客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為67%，較2021年提升1個百分點。



2. 國家新聞出版署發布2023年1月國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批，審批日期為1月17日。今次獲批遊戲版號包括騰訊《元夢之星》、網易《超凡先鋒》、心動公司的《火炬之光：無限》、祖龍旗下的《以閃亮之名》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、完美世界的《天龍八部2：飛龍戰天》、中青寶的《四季之春》、愷英網絡的《龍神八部之西行紀》等。值得重點關注的是，在版署同日公布的2023年遊戲審批變更信息中，網易旗下MMORPG《逆水寒》增報移動端版本，這意味著其重點產品《逆水寒手遊》亦正式獲批。此外，針對暴雪否決暴雪方面提出的順延國服遊戲協議六個月的提議，網易官方正式對暴雪的聲明做出回應，表示由於同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期。考慮到合作的不對等、不公平和其他附帶條件，因此最終雙方未能達成一致。網易強調，暴雪的相關提議，包括上述提及的聲明，是蠻橫的、不得體的且不符合商業邏輯。



3. 瑞士達沃斯世界經濟論壇相隔三年再次恢復實體會議，國務院副總理劉鶴在論壇年會上表示，有人說「中國要搞計劃經濟」，這是根本不可能的。他又強調，房地產業是中國國民經濟的支柱產業，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。劉鶴表示，2023年中國經濟將實現整體好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常態。在提及堅持市場經濟改革方向時，劉鶴特別提到有人說「中國要搞計劃經濟」，他表示「這是根本不可能的」。他強調要堅定不移深化國有企業改革、毫不動搖支持民營經濟健康發展壯大，促進公平競爭、反對壟斷時，還提到了保護產權和弘揚企業家精神，並稱企業家是未來中國財富創造最重要的要素。在談到房地產是否會給中國造成金融風險的問題，劉鶴介紹了中國近年化解金融風險的做法，並相當重視房地產業當下的短期風險。但他強調，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業；中國較快的城市化發展還會提供有效需求。



4. 國家發改委周三召開例行發布會，發改委國民經濟綜合司司長袁達表示，存量政策和增量政策共同發力，有信心有能力有條件推動中國經濟持續回升和整體好轉。他並強調，今年經濟發展形勢依然複雜，外部環境動盪不安，三重壓力仍然較大。展望今年，隨著各地疫情高峰過去，生活中的煙火氣正在迅速回歸，生產秩序正在逐步恢復，近期交通運輸、文化旅遊、餐飲住宿等領域快速回暖，國內外各方面對中國經濟發展信心明顯增強。從各地兩會情況看，31個省區市中，有29個將今年經濟增長預期目標定為5%左右甚至更高。發改委政策研究室主任金賢東表示，2023年，發改委將會同有關方面，進一步加力支持新型基礎設施建設，引導支持社會資本加大相關領域投入。發改委披露，2022年共審核批準固定資產投資項目109個，總投資1.48萬億元人民幣。其中，審批79個，核準30個，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業。



5. 國務院總理李克強周二（17日）到國家電網公司考察，視頻慰問基層幹部職工。李克強表示，要進一步統籌抓好能源和其他重要商品保供穩價，繼續努力推動經濟合理增長、穩定物價水平。隨著經濟增速回升，要保持能源供應相應增長，加強區域電力調劑和各類電源協同調度，著力提升頂峰保供能力，保障經濟社會發展用電需求。同時，要深化能源領域市場化改革，強化能源科技創新，不斷提升能源供應保障能力，加強國際能源合作。各地區各部門要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，提振市場預期和信心，著力穩增長穩就業穩物價，努力實現今年經濟運行好的開局。此外，能源局發布2022年全社會用電量等數據。2022年，全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。分產業看，第一產業用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%；第二產業用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%；第三產業用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%；城鄉居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。



6. 商務部周三公布，2022年全國實際使用外資（FDI）金額12326.8億元，按可比口徑同比增長6.3%；折合1891.3億美元，增長8%。期內，製造業實際使用外資3237億元，同比增長46.1%，佔全國26.3%，較2021年提升7.8個百分點。2022年，中部、西部地區實際使用外資分別增長21.9%和14.1%，高於全國平均水平15.6和7.8個百分點。此外，投資增幅較大的來源地有南韓、德國、英國等，分別增長64.2%、52.9%和40.7%。2022年前11月，中國FDI金額為11560.9億元，按可比口徑同比增長9.9%；折合1780.8億美元，同比增長12.2%。此外，歐盟委員會主席馮德萊恩指，歐盟需與中國在潔淨科技合作，尋求降低風險而非脫勾。他又指，歐盟將設立「主權基金」和制訂「淨零工業法案」，捍衛歐洲的工業不受美國和中國大規模補貼的影響。



7. 深圳市住建局官網接連發4份與保障性住房相關的徵求意見文件。提出深圳將推出共有產權住房，售價約為土地出讓時市場價的50%。文件指，共有產權住房按照土地出讓時市場參考價格的50%左右確定，購房者持有的產權份額原則上不低於50%，其餘部分為政府產權份額。將採用封閉流轉模式，簽訂購房合同日起滿5年才能轉讓，只能將所持產權份額轉讓給符合條件的對象。內地專家分析指，深圳之前也推出了安居房、人才房等，整體受市場歡迎，因為降低購房成本的效果顯著。共有產權住房讓中低收入群體能夠降低購房成本，對深圳樓市長期影響比較大。



8. 美國馬丁路德金紀念日假期結束，紐約尾盤美匯指數小幅上升0.18%，至102.39。人民幣中間價兩連貶至近一周低，即期匯率（CNY）周三早上低開128點子，報6.7780，全日漲29點，收報6.7623，止步兩連貶。交易員稱，臨近春節，市場購匯需求漸增，另外日本央行未調整收益率曲線控制，日圓大幅下跌助力美指反彈，人民幣亦承壓。隨著季節性結匯消退，出境遊帶來的購匯需求明顯增多，這也加劇了人民幣短期回調。渣打銀行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加、更多利於增長的措施，預計人民幣匯率在一季度將進一步升值，將一季度末美元兌人民幣預測從7.05調升至6.7。俄羅斯央行表示，隨著盧布與人民幣之間的交易量持續增長，正推出一種新的與人民幣的貨幣互換工具，每日最大交易量100億元人民幣。俄羅斯央行指，新工具旨在限制匯率在暫時失衡情況下的波動。

撰文：經濟通中國組

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