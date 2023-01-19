《神州經脈》中美高級官員會面 外資月內加倉逾千億 A股明確升

春節長假臨近市場情緒不高，惟外資繼續掃貨，繼周二（17日）刷新單月淨買入額歷史紀錄後，外資周四（19日）再度大幅加倉，連續12個交易日淨買入，周四通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入93.93億元（人民幣．下同），月內已累計加倉達1032億元，再創出新紀錄。

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滬綜指周四早上略低開，之後震盪向上，滬綜指收升0.49%，報3240.28點，深成指升0.87%，創業板指更升1.08%。個股漲多跌少，兩市超3300股飄紅，醫藥和半導體板塊勁揚，而光伏股回調。交投略為回暖，兩市全日成交6870億元，按日增加8.1%。



今日新聞精選



1. 國務院副總理劉鶴和美國財長耶倫周三（18日）在瑞士舉行首次面對面會談，歷時約兩個半小時。雙方同意加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰。中方在會上，表達對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。雙方又認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方並討論深化宏觀經濟和金融領域合作，認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、20國集團及亞太經合組織等多邊框架下加強合作。有美國財政部官員透露，兩人會上亦談及兩國經濟議題，包括美國通脹問題，中方亦談及如何應對國內房地產市場和新冠疫情等，同意雙方要採取行動，避免自身國家出現衰退，又指雙方在主權債務、糧食安全和能源問題上，有建設性討論。



2. 商務部消費促進司司長徐興鋒介紹，今年春節是疫情防控轉段後的第一個春節，實體零售、餐飲堂食、跨區旅遊等各類線下消費場景加快恢復，線上消費保持旺盛勢頭。商務部副部長盛秋平稱，目前消費市場運行總體平穩有序，生活必需品市場供應充足，品種豐富，預計春節期間生活必需品價格以穩為主。根據商務部對節前消費市場的調研和監測情況看，節日臨近，米面油、瓜果蔬菜等生活必需品消費保持平穩，傳統年貨、土特產品、衣帽服飾、鮮花綠植等銷售增長較快，物美質優、性價比高的商品更受歡迎，重品質、講實惠的特徵比較明顯。據商務大數據監測，1月上旬，重點零售企業食品、飲料、服裝銷售額環比均增長20%以上。



3. 內地去年底全面優化防疫措施以來，國家主席習近平首次開腔，肯定嚴控疫情是正確選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，也為優化疫情防控措施，實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。他續稱，要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序；統籌各種醫療資源，補齊農村地區疫情防控的短板。國務院總理李克強18日在北京會見在華工作的外國專家代表並座談交流時表示，隨著疫情防控措施的優化調整，相信中國經濟將加快恢復和回升。李克強強調，中國堅持發展是第一要務，堅持對外開放基本國策不動搖，堅持市場化改革方向，堅持「兩個毫不動搖」，更好保護外商投資權益，提振民營經濟信心。李克強補充，中國願學習借鑑先進技術和管理經驗，繼續同各國開展廣泛國際合作，維護世界和平穩定與發展繁榮。此外，中國科學院院士高福接受《中國新聞周刊》採訪時表示，關於這一輪內地疫情的重症高峰，原來大家都認為，到春節前後能見到拐點。但現在因為有著綜合的干預措施，很可能比感染過峰再延後20天至1個月，到2月初可能會見拐點。



4. 北京市政府新聞辦召開發布會，市統計局、國家統計局北京調查總隊負責人介紹，北京2022年全年實現地區生產總值41610.9億元，按不變價格計算，比上年增長0.7%，增速顯著低於全國的增3%。分產業看，第一產業實現增加值111.5億元，下降1.6%；第二產業實現增加值6605.1億元，下降11.4%；第三產業實現增加值34894.3億元，增長3.4%。廣東省統計局19日發布數據顯示，2022年廣東地區生產總值約12.9萬億元，同比增長1.9%，亦遠不及目標的5.5%左右。去年廣東商品房銷售面積下降24.4%；房地產開發投資1.50萬億元，同比下降14.3%。其中，商品住宅投資下降14%。分區域看，珠三角核心區開發投資下降9.9%，沿海經濟帶下降29.9%，北部生態發展區下降39.6%。另據深圳海關統計，去年深圳市外貿進出口3.67萬億元，規模創歷史新高，比2021年增長3.7%。其中出口2.19萬億元，規模連續第30年居內地外貿城市首位，增長13.9%；進口1.48萬億元，排名全國第三。



5. 中國黃金協會公布，2022年，全國黃金消費量1001.74噸，與2021年同期相比下降10.63%。其中：黃金首飾654.32噸，同比下降8.01%；金條及金幣258.94噸，同比下降17.23%；工業及其他用金88.48噸，同比下降8.55%。據《上海證券報》引述中國黃金協會指出，受國內疫情多點散發影響，黃金首飾消費明顯下滑，但部分重點加工企業和民族零售品牌產銷量仍能保持相對穩定，品牌集中度進一步提升。實物黃金投資金條受國內金價持續處於高位及匯率波動等因素影響，需求量整體下滑。國內金價上漲和需求收縮導致工業及其他用金也出現回落。2022年，國內金價高企引發投資者獲利回吐，全年國內黃金ETF共減持23.86噸，截至12月底，國內黃金ETF持有量約51.42噸。



6. 內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運、水運及航運等。初期推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將佔市場全部運力的九成以上，另外還有維修、保險、油卡優惠等配套服務。「強國交通」由「學習強國」學習平台與交通運輸部打造，將首先為「學習強國」註冊用戶提供約車服務，為重點央企、國企等企事業單位職工提供定制化出行服務。上線後也將接入微信、支付寶、抖音等平台。曾經的網約車巨頭滴滴出行完成逾一年半整改後，本周終於獲准將APP重新上架，及恢復新用戶註冊。但具有國家背景的「強國交通」橫空出世，對於準備卷土重來的滴滴出行顯然不是好消息，外界更關注這是否代表國營企業有意霸佔網約車市場。不過，官媒《經濟日報》近日發表評論文章稱，平台經濟是中國民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，都在中國經濟發展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵其健康持續發展。



7. 據中國電力企業聯合會公布，2022年1-12月，全國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%，增速較2021年的10.4%顯著放緩，亦低於此前預期的增5-6%。中電聯周四發布《2023年全國電力供需形勢分析預測報告》稱，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。根據電力需求預測，並綜合考慮新投產裝機、跨省跨區電力交換、發電出力及合理備用等方面，預計2023年全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。中電聯又預計，2023年底全國發電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機合計14.8億千瓦，佔總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、併網風電4.3億千瓦、併網太陽能發電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質發電4500萬千瓦左右，太陽能發電及風電裝機規模均將在2023年首次超過水電裝機規模。



8. 雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周三重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報102.40。人民幣中間價三連跌至一周低，即期匯率（CNY）周四早上跟隨低開33點子，全日跌115點，收報6.7738，創1月11日以來逾一周新低。交易員稱，美國最新公布的疲軟的經濟數據引發對經濟衰退的擔憂，推動對避險美元的需求；臨近春節季節性結匯需求逐漸消退，購匯需求有所增加，人民幣承壓下跌。他們並指出，美聯儲官員的鷹派言論也削弱了結束本輪政策緊縮周期的預期，美指不具備大幅下跌的空間，而隨著中國境外遊等需求的增加，節後人民幣可能會震盪略貶。此外，美國財政部報告顯示，2022年11月中國減持美債78億美元，是連續第三個月減持，不過降幅較10月的240億美元明顯減少，11月總持倉8700億美元，續創2010年5月以來新低，且是連續七個月持有量低於1萬億美元。

撰文：經濟通中國組

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