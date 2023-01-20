《神州經脈》上海GDP收縮 虎年收爐A股高昂 外資周流入次高

送虎迎兔，春節長假臨近外資繼續掃貨，連續13個交易日淨買入，周五（20日）通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入92.56億元（人民幣．下同），本周累加倉達485億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於2021年12月創造的488億元歷史紀錄。1月以來外資已累計淨買入達1125億元創紀錄。

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虎年最後一個交易日，滬綜指高開高走，以接近全日最高位收市，收升0.76%，報3264.81點。總結虎年，滬綜指表現震盪，於去年4月27日低見2863.65點，刷新自2020年5月以來新低。10月底輾轉向上，並在年末一舉收復3100、3200大關。不過累計全個虎年，仍挫2.87%。



深成指今收升0.57%，創業板指升0.56%。個股漲多跌少，兩市超3600股飄紅，油氣、煤炭、有色、稀土等周期板塊走強，而券商、期貨、大金融等板塊領跌。交投回暖，兩市全日成交7491億元，按日增加9%。



滬深股市1月23-27日休市，港股通1月19日-27日關閉，滬股通、深股通26-27日暫停，1月30日齊復市。



今日新聞精選



1. 外電引述消息報道，美國財政部官員下月將組團訪問中國，為財長耶倫訪華做準備。《路透》引述消息人士表示，美方正觀望中國更換經濟領導層，耶倫訪華日期未定，但預期在未來幾個月出訪，待財政部訪問團到訪中國後，再決定確實日子。耶倫星期三（18日）在瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴會面，中方歡迎耶倫今年適當時候訪問中國，美方亦證實耶倫計劃不久將來出訪中國，並歡迎劉鶴短期內訪美。若成事，將會是耶倫上任後首次訪問中國。美國總統拜登2022年11月在印尼與中國國家主席習近平會面，兩國同意加強雙邊溝通，耶倫與劉鶴會談可視為其中一環。此外，澳洲助理貿易部長Tim Ayres辦公室表示，他在世界經濟論壇期間與中國官員舉行會談時，呼籲中國取消對澳洲出口的「貿易障礙」。中國官媒此前報道稱，中澳官員在周四（19日）的會議上同意，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）近期將通過視像進行會談。但日期尚未確定。中澳兩國貿易部長已三年沒有會晤。



2. 中共中央、國務院周五舉行2023年春節團拜會，國家主席習近平發表講話稱，在中華傳統文化中，兔被稱為瑞兔、玉兔，代表著機智敏捷、純潔善良、平靜美好，希望全國人民特別是廣大青年像動如脫兔般奮躍而上、飛速奔跑，在各行各業競展風流、盡顯風采。習近平又稱，2023年要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉。習近平提及，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，希望與挑戰並存。2022年全年GDP（國內生產總值）同比增長3%，創1976年以來的次低水平，最低則是2020年受新冠疫情突然爆發衝擊之下的2.2%。不過伴隨著更早的重新開放，中國經濟復甦已經更快重啟。



3. 人民銀行公布，2022年，債券市場平穩運行，共發行各類債券61.9萬億元，同比基本持平。其中銀行間債券市場發行債券56萬億元，同比增長5.4%，交易所市場發行5.8萬億元。2022年，國債發行9.6萬億元，地方政府債券發行7.4萬億元，金融債券發行9.8萬億元，公司信用類債券1發行13.8萬億元，信貸資產支持證券發行3345.4億元，同業存單發行20.5萬億元。截至2022年12月末，債券市場托管餘額144.8萬億元，同比增長11.3萬億元，其中銀行間債券市場托管餘額125.3萬億元，交易所市場托管餘額19.5萬億元。商業銀行櫃台債券托管餘額416.1億元。截至2022年末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為3.5萬億元，佔中國債券市場托管餘額的比重為2.4%。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為3.4萬億元。分券種看，境外機構持有國債2.3萬億元、佔比67.7%，政策性金融債0.7萬億元、佔比22%。



4. 2022年上海市國民經濟運行情況公布。根據地區生產總值統一核算結果，2022年上海市實現地區生產總值44652.80億元，按可比價格計算，同比下降0.2%，降幅比前三季度收窄1.2個百分點。2021年上海全市GDP按年上漲8.1%。其中，第一產業增加值96.95億元，同比下降3.5%；第二產業增加值11458.43億元，下降1.6%，降幅比前三季度收窄2.4個百分點；第三產業增加值33097.42億元，增長0.3%，而前三季度為下降0.5%。全年全市新建商品房銷售面積1852.88萬平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5個百分點。其中，新建商品住宅銷售面積1561.51萬平方米，同比增長4.8%，而前三季度為下降3.6%。年全市規模以上工業增加值同比下降0.6%，降幅比前三季度收窄1.6個百分點；規模以上工業總產值40473.68億元，同比下降1.1%，降幅比前三季度收窄0.4個百分點。全年全市社會消費品零售總額16442.14億元，同比下降9.1%，降幅比前三季度收窄1.6個百分點。全年全市居民人均可支配收入79610元，同比增長2%，增速比前三季度提高1.0個百分點。



5. 據內媒《界面新聞》報道，內房華夏幸福(滬:600340)重組又有新進展。報道稱，華夏幸福和中融信託已於2022年12月簽署《債務重組協議》，相關信託產品展期方案落定。1月18日，中融信託披露關於「中融-驥達11號集合資金信託計劃」的臨時管理報告。報告稱，驥達11號持有的債權到期期限展期至2027年12月31日。債權本金應於2027年12月31日（含）前償還。相關產品資料顯示，驥達11號項目成立於2019年10月16日，規模20億元，信託計劃總期限3年。信託資金用於向華夏幸福三級全資子公司回族自治縣鼎鴻投資開發有限公司發放信託貸款，資金用於大廠工業園區委托區域項目建設。此外，萬科(02202)(滬:000002)早前發布銷售數據，2022年12月銷售均價1.39萬元/平方米，同比下滑較多。萬科A隨後回應表示，單月銷售均價波動和簽約項目的城市分布、產品定位以及市場環境等各方面因素有關。



6. 根據世界衛生組織（WHO）周四發布的一份周報，截至1月15日的一周內，中國報告的新冠住院人數大幅增加，達到疫情開始以來的最高水平。世衛組織基於中國提交的數據所做的報告顯示，中國因新冠住院的人數與前一周相比猛增70%，達到6.3307萬人。國務院副總理孫春蘭到醫院慰問一線醫務人員，指出疫情發生三年來，1398萬醫務人員堅守抗疫最前線，長時間高強度、超負荷工作，護佑每一個生命。近期全國整體疫情已處於較低位流行水平，防控工作轉段平穩有序，在院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍然較重。農村農業部召開全國春節期間農村地區疫情防控工作部署視頻會強調，春節期間城鄉人員大流動，聚集性活動明顯增多，再疊加風雪低溫天氣不利影響，農村地區疫情防控工作仍面臨著風險挑戰。要分級分類精準服務，用好現有鄉村網格治理資源，持續加強重點人群健康狀況跟蹤監測，堅決防止出現衝擊道德底線的極端事件。



7. 中國證監會公布，核准設立渣打證券（中國）有限公司，註冊資本為10.5億元。中證監官網公告顯示，渣打證券（中國）有限公司的股東為渣打銀行（香港）有限公司，持股比例為100%；業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷、證券資產管理，限於從事資產證券化業務。中證監同時披露，摩根資產管理控股公司受讓上投摩根基金管理有限公司2.5億元出資（佔註冊資本比例100%）獲批，核准摩根資產管理控股公司成為上投摩根基金管理有限公司主要股東，摩根大通公司成為後者實際控制人。至此，境內外商獨資基金管理公司增至6家，上投摩根基金也成為第二家合資轉外資控股獲批的公募基金。此外，銀保監網站發布關於中冶集團財務有限公司解散的批復，同意中冶集團財務有限公司解散。



8. 在聯儲局即將舉行新年首次議息會之際，雖然市場普遍預期會加息25個基點，但聯儲局高層對貨幣政策的整體方向仍存在分歧。加息前景不明朗影響美元走勢，紐約尾盤美匯指數跌0.30%，至102.06。人民幣中間價四連貶，續刷逾一周新低；即期匯率（CNY）周五早上則高開105點子，全日微跌2點，收報6.7740，錄兩連貶，刷1月11日以來逾一周新低。以整個虎年計，即期跌約6.1%。交易員稱，美聯儲官員持續釋放偏鷹訊號，美指弱勢是否可持續存疑，同時市場購匯仍然偏多，對人民幣構成拖累；預計節後匯價大概率維持區間震盪，待看到基本面明確復甦訊號後再選擇方向。渣打駐香港大中華及北亞區宏觀交易主管Charles Feng預計，未來3到6個月，人民幣兌美元更有可能達到6.5。此外，人行廣州分行表示，2022年，廣東省跨境人民幣業務量達5.9萬億元，同比增長11.3%，佔同期本外幣跨境結算的44.4%，較上年度增長2.7個百分點；其中貨物貿易項下跨境人民幣業務量達1.9萬億元，同比增長29%，成為拉動跨境人民幣業務增長的主要引擎。人民幣連續三年成為大灣區第一大跨境結算貨幣。

撰文：經濟通中國組

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