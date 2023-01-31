《神州經脈》PMI重回擴張 滬指1月漲半成 外資買入創新高

國家統計局公布1月PMI數據，儘管期間存在春節長假因素，但製造業及非製造業均重回擴張區間，超越市場預期。其中，製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.8%，比上月上升3.1個百分點，是2020年3月以來最大升幅；非製造業商務活動指數為54.4%，比上月上升12.8個百分點，觸底回升。

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不過消費股在假期結束後迅速回落，加上多家A股上市公司趁在業績預告限期前的最後一日發布盈警「炸彈」，拖累大市表現，滬綜指全日跌0.42%，報3255.67點，深成指跌0.8%，創業板指同跌0.76%。兩市成交9002億元（人民幣．下同），按日減少15.2%。



以全月來計，海內外資金均押注中國短期因放寬防疫限制而錄得爆發性增長，1月16個交易日，累計加倉達1412億元，單月淨買入額創下互聯互通開通以來的歷史新高。已超2022年全年淨買入總額900.20億元，同時也超過2014年、2015年、2016年的全年淨買入總額。滬綜指全月急漲5.4%，深成指全月漲8.9%，創業板更飆一成。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，2023年1月，製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.8%，比上月上升3.1個百分點，回升至臨界點以上，製造業景氣水平明顯回升。非製造業商務活動指數為54.4%，比上月上升12.8個百分點，高於臨界點，非製造業景氣水平觸底回升。綜合PMI產出指數為52.9%，比上月上升10.3個百分點，高於臨界點，表明企業生產經營景氣水平有所回升。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，1月隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，製造業重返擴張區間，製造業景氣水平較快回升。本月春節假日消費市場回暖，服務業景氣水平大幅回升。不過同時也要看到，1月份反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。



2. 國際貨幣基金組織（IMF）發表最新的世界經濟展望報告提到，隨著防疫政策優化調整，2023年中國經濟增速將繼續提升，預計2023年中國經濟的增長率將升至5.2%，明年則將下滑至4.5%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，經濟活動可能在春節之後、尤其從今年第二季開始大幅反彈。疫情期間的超額儲蓄可能得以釋放，服務業復甦有助於支援就業和家庭收入；兩者均有助於支持未來的消費進一步復甦。不過相比取消防疫限制，居民收入、資產負債表和消費信心的修復可能需要更長時間，維持對內地今年消費實際按年增長6.7%的預測。



3. 國家統計局公布，2022年，全國規模以上工業企業實現利潤總額84038.5億元，比上年下降4%，跌幅比首11個月的3.6%擴大。國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，鋼鐵、石油加工及疫苗製造行業利潤降幅較大，下拉作用較為明顯。總體看，儘管2022年工業企業利潤有所下降，但工業企業利潤上下游結構持續改善，也要看到，國內外不穩定不確定因素仍然較多，企業經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復仍面臨諸多挑戰。



4. 英國《金融時報》引述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向華為出口商品的許可證。這可能意味著將全面禁止向華為出售美國技術。華為副董事長、輪值董事長徐軍在上月曾表示，美國的限制措施現新常態。中國外交部發言人毛寧回應稱中國對此高度關切。此外，針對據報荷蘭同意與美國一同禁止向中國出口部分最尖端的半導體設備，毛寧表示，個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業轉移、脫勾，有關霸凌、霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應鏈的穩定。



5. 中澳關係近來逐步改善，澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲和中國貿易部長將在下周舉行視像會議。這將是3年來澳洲貿易部長與中國商務部長之間的首次對話。澳洲助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）早前在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間，與中國商務部副部長王受文會面，呼籲消除當前影響澳洲對中國出口的貿易障礙，以符合兩國利益。此外，外交部公布，第77屆聯合國大會主席克勒希將應中國新任外交部長秦剛邀請，將於2月1日至4日訪問中國。



6. 據《路透》報道，歐盟委員會將於周三（1日）在其「綠色協議工業計劃」中表示，歐盟堅持淨零排放的貿易和競爭必須是公平的，歐洲及其合作夥伴必須採取更多措施來對抗中國向清潔技術產品製造提供補貼造成的影響。其草案指出，中國的補貼長期以來一直是歐盟的兩倍，扭曲市場並確保了中國在許多技術上的領先地位，歐盟委員會將根據法規，以調查第三國提供的補貼是否影響歐盟內部市場。



7. 《彭博》基於中國財政部的數據計算得出，2022年中國的赤字規模達8.96萬億元，高於2020年創下的紀錄高點8.72萬億元，而且比2021年高出51%。《彭博》認為，中國去年的預算赤字破記錄，表明實施、補償「動態清零」政策所需要的支出給地方政府財政帶來了壓力，並可能造成中央政府難以利用財政支出來支撐經濟。財政部周一（30日）公布，2022年全國一般公共預算收入為20.37萬億元，增長0.6%，扣除留抵退稅因素後增長9.1%。全國一般公共預算支出突破26萬億元，增長6.1%。



8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二（31日）早上小幅低開後維持區間震盪，全日在6.7480至6.7620之間波動，收盤報6.7571，較上個交易日4時30分收盤價跌57點子。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌21點子，報6.7604。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7604，較上個交易日升22點子，兩連升，創1月18日以來新高；上個交易日報6.7626。

撰文：經濟通中國組

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