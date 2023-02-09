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拜登否認中美關係重創　監管降溫AI潮　滬指升1%

09/02/2023

　　外資今日（9日）通過滬股通、深股通大幅流入121億元（人民幣．下同），結束連續四日淨流出。滬深股市低開高走，滬綜指全日升1.18%，錄得去年12月5日以來最大單日漲幅，報3270.38點，深成指收升1.64%，創業板升1.74%。

 

（資料圖片）


　　白酒和半導體板塊勁揚，ChatGPT概念出現分化，有色金屬板塊回調，兩市超4100股飄紅。外資湧入帶動成交增加，兩市全日成交9011億元，按日增近一成二。

　　人行即將公布1月信貸數據，市傳新增貸款可能高達5萬億人民幣。而中金公司早前預計，1月新增貸款約4.8萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。

 

今日新聞精選


1. 美國總統拜登本周三（8日）接受採訪，否認美國在領空擊落中國氣球後，導致中美關係變得更為緊張。當時拜登被問及全球兩大經濟體之間的關係是否因氣球事件受到「重創」，他回應說：「沒有，沒有。」拜登承認，氣球事件後未有與習近平對話，但在之前的對話中已明確向習近平指出，美國尋求與中國全面競爭，而非衝突。美方將研究中國氣球殘骸，以了解中方希望蒐集的情報及所使用的儀器。

 

2. 美國財政部長耶倫表示，仍打算訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要，但兩國因疑似「間諜氣球」事件發生外交爭端後，她暫無具體計劃。中國商務部新聞發言人束玨婷今日回應稱，劉鶴副總理與耶倫今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對耶倫希望訪華持歡迎態度。而針對近日美國貿易代表辦公室發布的《2022假冒和盜版惡名市場》名單並點名多間中國企業，束玨婷表示，中方注意該名單，認為報告引述的情況未經調查核實，結論是不客觀、不公正的。美方將中國一些企業和市場列入了名單，卻又聲稱名單未對違法行為進行認定，也不反映美國政府對相關國家總體知識產權保護、執法環境的分析，這是非常不專業，不負責任的做法。中方對此堅決反對。

 

3. 澳洲下令對國防部門辦公室的中國產攝像頭進行審查。早前有澳洲媒體報道，因為擔心或被用於間諜活動，澳洲國家戰爭紀念館將拆除館內11台中國製造的安全攝像監視器。澳洲副總理兼國防部長馬利士接受媒體訪問時指，將下令評估國防部使用海康威視和大華股份設備的情況，並會移除這些攝像頭。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回應，希望澳方為中方企業提供公平環境。此外，G7正討論是否要制裁中國部分公司，因它們認為這些公司向俄羅斯提供了用於軍事目的零部件和技術。該計劃還可能包括制裁伊朗和朝鮮企業。毛寧回應稱，中國一貫反對沒有國際法依據，未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

 

4. 繼百度、網易後，阿里巴巴也表示正在開發類似ChatGPT的聊天機械人，《中國證券報》從阿里確認，其ChatGPT產品已經在研發中，目前處於內測階段。字節跳動的人工智能實驗室（AI Lab）據報有開展類似ChatGPT和AIGC的相關研發，未來或為旗下VR硬件廠商PICO提供技術支持。A場ChatGPT概念股熱炒，海天瑞声和雲從科技的股價春節後8個交易日翻倍，成為兔年首批翻倍牛股。兩家公司8日均收到來自上交所的監管工作函。漢王科技前一日也收到深交所關注函，被市場視為監管給ChatGPT炒作降溫的信號。官媒《證券時報》發表評論文章稱，新技術的突破固然值得欣喜，但投資者也要擦亮眼睛，尤其是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。

 

5. 中國出入境管理局發布公告，為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自2月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。包括傑出人才、科研人才等6類內地人可申辦往來港澳人才簽注。其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注，科研、文教、衛健人才可以申辦有效期3年的人才簽注，法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

 

6. 人民銀行公告，《金融控股公司關聯交易管理辦法》自2023年3月1日起施行。《辦法》結合中國金融控股公司特點，按照實質重於形式和穿透原則，界定金融控股公司關聯方以及金融控股集團的關聯交易類型，明確禁止性行為，要求其設置關聯交易限額；要求金融控股公司完善關聯交易定價機制，建立健全關聯交易管理、報告和披露制度，建立專項審計和內部問責機制。同時，明確人民銀行相關監管措施安排。

 

7. 高盛發表報告，預計中國2023年地方專項債發行額度將創新高至4萬億元（2022年為3.65萬億），專項債發行將大量前置在上半年，以對沖依然較大的經濟增長壓力。不過，今年地方專項債實際的資金支出規模應該低於去年，專項債未來幾年將在政府融資中發揮更重要的作用，為持續疲弱的房地產市場和遏制地方政府隱性債務提供支持。瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）表示，將今年中國國內生產總值(GDP)增長預測，由5.2%上調至6%，高於市場平均預測5.1%。該行預計，中國在今年第二季將迎來增長頂峰，下半年增速仍將維持在超過潛力水平。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7817，較上個交易日4時30分收盤價跌15點子。全日在6.7750至6.7930之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現漲145點子，報6.7822。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7905，較上個交易日跌153點子，上個交易日報6.7752。建行金融市場部匯率交易團隊認為，年初的人民幣升值已反映良好預期，後續要看中國經濟回升的現實與預期差。預計2月人民幣匯率會強勢震盪，美元兌人民幣上方200日均線6.86位置阻力較大，6.70位置支撐力較強。

 

撰文：經濟通中國組

 

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