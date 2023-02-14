【上海特寫】拓市場 擴產能 在滬企業信心足

隨著國內疫情防控措施放鬆，各行各業對今年中國經濟復甦充滿期待。記者近日從兩家位於上海的高新技術企業了解到，在春節過後，這些企業正積極拓展海內外市場，加速擴產能，爭取把疫情期間耽誤的生意找回來。



總部設在上海的節卡機器人是一家專注協作機器人創新研發的高新技術企業，其主要產品是機械臂，服務於汽車、電子、半導體等全球知名品牌的生產線，目前已在全球布署過萬台機器人。春節後開工第一周，節卡就派出近百人團隊深入客戶現場，了解市場需求。

節卡機器人主要由六個關節和兩個鋁制臂桿組成，基座用於機器人本體和底座連接，工具端用於機器人與工具連接。工具可在機器人的工作空間內做平移和旋轉運動。（林雯婕攝）



節卡機器人副總裁常莉在接受記者採訪時表示：「春節後第一周，我們就安排了所有銷售同事到客戶現場進行溝通和訪談，了解到客戶的需求正不斷增加，大家對市場復甦都有信心。」

除了工業用途，節卡機器人還可以根據要求製作咖啡、完成拉花，為零售行業升級賦能。（林雯婕攝）



海外市場方面，去年節卡機器人參與了70多場海外的展會，在今年出入境更為便利的情況下，節卡將進一步加大全球化布局，更為頻繁地參加海外展會，主要圍繞日本，新加坡，以德國為中心的歐洲，以及北美等市場，加大客戶開發力度。



目前節卡機器人已同國泰君安簽署上市輔導協議，正式啟動IPO進程。在此之前節卡完成了六輪融資，總計超過14億元人民幣，是協作機器人領域融資輪次最多，融資規模最大的企業。節卡機器人的產品目前主要產自其位於江蘇常州的生產基地。據《日經中文網》早前報道，節卡機器人將在日本名古屋市新建協作機器人工廠，並向豐田集團供貨。



利氪科技：正建設第二工廠，爭取今年產能翻番



另一家發展勢頭迅猛的企業是新能源車底盤零件製造商利氪科技，這家剛成立不到兩年的企業踩准了新能源車風口，攻克技術難關，推出液压全解耦線控制動產品DHB以及集成式智能制動系统IHB兩款產品，線控地盤可以在提升車輛安全性的同时，提升車輛的續航里程。兩款產品於去年開始正式量產。

利氪科技成立於2021年，核心研發團隊均來自世界一流汽車零部件供應商及整車廠。目前，利氪團隊規模接近200人，是國內少有的具備完整線控底盤平台開發和應用開發的硬核技術團隊。（林雯婕攝）



利氪科技聯合創始人蘇干廳在接受記者採訪時表示，公司的產品是新能源車的剛需，新能源車發展程度超過想像，所以訂單是超預期的。當前要做的事就是增加生產投入、加速出貨，目前一期工廠可實現年產約為30萬套，利氪科技正建設第二工廠，今年力爭實現產能翻番，全部建成後總產能預計將達100萬套。



企業發展的信心離不開政府政策支持。上海在春節後發布的《提信心擴需求穩增長促發展行動方案》提出，將深化國家營商環境創新試點，對標世界銀行營商環境新評估體系，聚焦政務服務、企業服務、市場競爭、監管執法等領域，推出一批含金量高、市場主體獲得感強的改革舉措。同時，要著力打造高端製造業增長極，實施整車和芯片企業聯動計劃，推動高端裝備、先進材料、航空航天等行業擴產增能，推進電子信息製造企業產線智能化改造，實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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