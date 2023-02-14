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《神州經脈》王毅布林肯或會晤　台灣恢復港澳自由行　A股兩連升

14/02/2023

　　內地明日（15日）將有3000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）到期，有官媒引述專家表示，人行有望超額續做2月MLF，補充商業銀行中長端流動性。靜待資金池情況，A股全日窄幅上落，權重股偏軟惟保險股領漲，滬綜指全日收市悶升0.28%，兩連升，報3293.28點，繼續在三千三關前徘徊，深成指跌0.15%，創業板指跌0.31%。

 

（Shutterstock圖片）


　　兩市全日成交9140億元，按日減少6.6%，北上資金淨流入約6億元。人民銀行進行910億元7天期逆回購，當日淨回籠3020億元。

 

　　人民銀行公布，周二（14日）進行910億元7天期逆回購，中標利率持平2%，周二有3930億元7天期逆回購到期，當日淨回籠3020億元。《路透》調查顯示，本周公開市場總體資金到期規模偏大且疊加稅期和新債繳款需求，同業存單到期壓力亦不減，同時年初信貸投放熱情仍在，穩增長目標下，人行有望增量平價續做MLF。接受訪問的31位金融機構人士中，所有人均認為操作利率會保持不變，其中預計增量續做的人數有25位，佔比高達81%；而認為等量續做的人數有6位，佔比不到兩成。

 

今日新聞精選

 

1. 外電報道，美國國務卿布林肯考慮在德國慕尼黑安全會議期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任、國務委員王毅舉行面對面會議。一旦成事，將是美國較早時擊落疑似中國氣球後，兩國外交事務最高級別官員的首次會面。不過，據《路透》引述消息人士稱，布林肯仍未決定是否與王毅會面。美國副國務卿舍曼回應查詢時表示，暫時未有消息公布，但不排除有關可能性。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，關於王毅和布林肯是否會面，中方沒有可以可以提供的信息。

 

2. 「氣球事件」的爭議仍持續，中方周一（13日）指控，去年曾有美國氣球十餘次飛越中國領空。美方隨後否認中方指控，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國氣球沒有飛越中國上空，北京方面稱去年1月以來美國氣球十餘次非法飛越中國領空的說法「完全不實」。而美國軍方本周一表示，已經找到上周六（4日）在南卡羅來納州沿海，被美國戰機擊落的中國氣球上的關鍵電子設備，包括據報可用於收集情報的關鍵傳感器。另外日本媒體報道，日本政府去年1月發現有來路不明的氣球穿過屋久島和種子島之間的日本領空，氣球外觀與美軍擊落的氣球相似，很大可能是中國間諜氣球。汪文斌指，希望日方在氣球問題上秉持客觀公正立場，不隨美方進行炒作。

 

3. 在台灣，陸委會舉辦記者會宣布，由下周一（20日）上午9時起恢復港澳居民來台自由行，同步開放網絡申請簽證，雲端申請來台停留簽證，在疫情期間實施的港澳居民入境管制措施，亦會取消。陸委會副主委梁文傑表示，本應可以早一點開放港澳自由行，但由於大陸突然完全解封，增加對疫情判斷的不確定性，因此「抱歉讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，決定2月20日才開放。」梁文傑又說，措施是配合疫情規範，對港澳疫情較有把握，故先開放港澳居民自由行，因對大陸疫情仍有不確定性，因此暫時未有開放大陸旅客自由行。而事實上，2019年8月1日，陸客自由行已由大陸方面宣布暫停。

 

4. 內媒報道，根據31省份2022年預算執行情況和2023年預算草案報告，今年財政部頂格提前下達的地方政府新增專項債券額度，總規模首次超過2萬億元，高達2.19萬億元，按年增長50%。據悉，中央此前要求今年積極財政政策加力提效，而超過2萬億元新增專項債額度在去年底提前下達至各省市，目的是讓地方盡快發債，將債券資金盡早投向基建等重大項目，疊加政策性開發性金融工具等支持，實現穩投資穩經濟。

 

5. 春節後深圳二手房交易量回暖。深圳市房地產中介協會公布的數據顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得780套，環比增長40%，已超2022年周度錄得量最高值。深圳二手房在售量超過3.8萬套，仍在持續增加。此外，深圳不動產登記中心官微發布公告，於本周一起恢復2022年2月份暫停的午間延時服務。內地地產商萬科召開2023年年會，不同於去年的壓迫感和悲觀，萬科董事會主席郁亮今年的總結發言更多在於釋放樂觀信號，不過據萬科內部人士透露，由於產能不足，今年業績壓力會比2022年更大，因此郁亮的發言更多在於給內部樹立信心。

 

6. 為適應全面註冊制改革需要，中國證券業協會擬對主板、科創板和創業板等板塊網下投資者的註冊、分類評價和自律措施實行科學統一管理。中證協表示，市場化發行定價機制下，配售對象獲配金額不確定性增加，為避免出現一般機構和個人投資者流動性管理能力較弱而無法及時繳款的情形，對一般機構和個人投資者提出了現金資產規模的要求，其配售對象在證券公司開立的資金帳戶中資金餘額應不得低於其證券帳戶和資金帳戶最近一個月末總資產與詢價首前一交易日總資產孰低值的1%。《指引》優化了精選名單申報條件，強調專業機構網下投資者應具有一定的主動投資管理能力，明確要求其應具有較強的權益類主動投資管理能力，最近連續兩個季度偏股類主動管理型資產管理規模或二級市場股票持倉規模應達到300億元人民幣以上。

 

7. 2023年中央一號文件發布，從九方面重點推進鄉村振興。當中提到，確保全國糧食產量1.3萬億斤以上，推進大豆和油料產能提升，強化農業科技和裝備支撐，開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。農業農村部部長唐仁健表示，要在產業融合上下功夫，縱向上，貫通產加銷，做大做強農產品加工流通業，培育發展預製菜產業，提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範化水平，促進農產品就地加工轉化增值，推動農村由賣原字號向賣製成品轉變。在橫向上，融合農文旅，加快發展面向城鄉居民消費需求的現代鄉村服務業，鼓勵發展鄉村餐飲購物、文化、體育、旅遊休閒、養老托幼、信息中介等生活服務，推動農村由賣產品向同時賣服務轉變。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8165，日內整體維持窄幅波動，較上個交易日4時30分收盤價升106點子。離岸人民幣兌美元（CNH）現升25點子，報6.8205。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8136，較上個交易日升15點子，上個交易日報6.8151。

 

撰文：經濟通中國組

 

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