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《神州經脈》MLF超額平價續作　滬指轉跌　百度AI生態圈擴大

15/02/2023

　　人民銀行連績三個月超量平價續作中期借貸便利（MLF），「澆滅」市場的降準預期，同時本月LPR繼續不改變的概率加大，滬深股市周三（15日）上午窄幅高開，地產、保險板塊跌幅居前，除ChatGPT概念一枝獨秀之外其他板塊表現平平，滬綜指全日跌0.39%，報3280.49點，三千三前掉頭向下，深成指則跌0.25%，創業板指跌0.7%。

 

 

（資料圖片)


　　人行周三開展4990億元（人民幣．下同）MLF，利率連續第6個月保持不變，為2.75%。儘管人行周三MFL續作增量了1990億元，同時還開展2030億元7天期逆回購，但周三有6410億元逆回購及3000億MLF到期，以全口徑計當日仍淨回籠2390億元。兩市全日成交9373億元，按日增加2.5%，陸股通淨流出超過18億元。

 

　　官媒《證券時報》在頭版發表評論文章指出，如何讓居民從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作重中之重。文章表示，今年有關方面也可擇機降低利率水平，以降低經濟主體的債務負擔，為股市上行創造貨幣條件，並改善市場預期，提振消費者信心。


今日新聞精選

 

1. 新華社報道，明日（16日）出版的新一期《求是》雜誌將發表國家主席習近平於去年12月中央經濟工作會議上重要講話的一部分《當前經濟工作的幾個重大問題》。文章指出，要著力擴大國內需求。要優化政策舉措，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用:一是把恢復和擴大消費擺在優先位置，二是通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資；要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，加快建設貿易強國。文章亦提到要有效防範化解重大經濟金融風險，必須堅持標本兼治、遠近結合，牢牢守住不發生系統性風險底線：一是防範房地產業引發系統性風險，二是防範化解金融風險，三是防範化解地方政府債務風險。

 

2. 人民銀行召開2023年金融市場工作會議。會議提到要拓展民營企業債券融資支持工具支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。民營企業債券融資支持工具被稱為人行馳援民企尤其是房企的「第二支箭」，通過對民企發放發債信用增進函，為民企發債提供增信支持。人行會議又提到，要動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

 

3. 美國白宮國家安全委員會發言人柯比最新表示，美軍上周五（10日）起一連三日在北美上空擊落的3個不明飛行物，經情報當局分析，目前無任何跡象屬於中國偵察氣球計劃的一部分，最有可能只是某些用於商業或良性用途的氣球，3個飛行物亦不太可能用於收集美國情報，但目前未有任何國家或私人公司認領，氣球似乎亦不屬於美國政府。針對美國因氣球事件將六間中國實體列入出口管制實體清單。在北京，外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會上表示，中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施。

 

4. 國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十次排除延期清單，此次清單是對早前《第八次排除延期清單》中的相關商品，延長排除期限，自2023年2月16日至2023年9月15日，繼續不加徵我國反制美301措施所加徵的關稅。清單涉及124個關稅序號，包括部分礦物、化學、金屬、電子、電氣等產品。另外，中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片製造設備發布嚴正聲明，該協會反對將中國半導體產業排除在全球產業體系及市場自由競爭之外，並呼籲中國政府及相關機構制定維護全球半導體產業生態健康發展的規則。聲明表示，美日荷向中國出口相關芯片製造設備限制若成為現實，將對全球產業及經濟造成「難以估量的傷害。

 

5. 華爾街見聞及旗下科技新媒體全天候科技宣布成為百度（09888）文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生態合作夥伴，打造金融和商業資訊領域人工智能全系產品。此舉標誌華爾街見聞及全天候科技優先獲得領先AI技術的加持，也標誌著對話式語言模型技術在國內金融和商業信息場景的首次著陸。截至目前，已有澎湃新聞、愛奇藝、集度汽車、小度、宇信科技（深:300674）、漢得信息（深:300170）、金蝶軟件（00268）、寶寶巴士、智聯招聘、汽車之家（02518）、超媒體（00072）旗下商業周刊事業群、太平洋汽車網等知名企業加入百度文心一言生態圈，獲得該領先AI技術的加持。

 

6. 中國駐韓國大使館宣布，本周六（18日）起恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。國家移民管理局發布，鑒於韓國已恢復審發中國公民赴韓短期簽證，國家移民管理機構自2月18日)起，對韓國公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行72/144小時過境免簽政策。中國疾控中心公布，2022年12月8日至2023年2月9日，中國累計在院新冠病毒感染相關死亡病例83150例。2023年以來，中國報告陽性人數及死亡人數呈波動下降趨勢。

7. 外媒引述知情人士報道，美國基金公司VanEck暫停在中國設立面向散戶投資者全資子公司的計劃。VanEck最近聯繫中國證監會，要求暫停在中國設立基金公司的申請，公司董事會將在3月決定，恢復申請程序或正式終止。此外，中證監近期正嚴打券商向內地投資者提供非法跨境證券業務的活動。早前有港券商停止內地客帳戶，內媒《財聯社》記者研究並與監管方溝通獲悉，監管部門按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，對非法開展跨境證券業務予以規範整改。監管規定禁止境外機構非法招攬境內投資者及發展境內新的客戶、開立新帳戶；對存量業務，繼續通過原境外機構開展交易，即存量投資者的交易不受影響，但增量資金應當符合有關要求。個別港股券商在操作上提出暫停存量業務等做法，並非監管所要求。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三收報6.8451，較上個交易日4時30分收盤價大跌286點子，再刷新1月6日以來新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8183，逾1個月低，較上個交易日跌47點子，上個交易日報6.8136。

 

撰文：經濟通中國組

 

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