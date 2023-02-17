《神州經脈》傳內地金融監管換帥 逆回購創三年高 滬指周跌1%

人民銀行周五（17日）進行8350億元（人民幣．下同）逆回購，規模創三年新高，全周放水210億元，滬綜指周五上午低開後維持偏軟，午後跌幅稍為擴大，一度低見3223.26點，最終以接近全日低位收市，報3224.02點跌0.77%，創2023年1月13日以來逾1個月新低；滬綜指本周累跌1.1%，為2022年12月23日以來最大單周跌幅。深成指收跌1.61%，創業板指跌2.51%。

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人民幣跌至1個半月低位，外資入規模縮小，兩市成交額再次跌穿1萬億元，為9141億元，按日大減23.4%。外資今日通過滬股通、深股通淨流入20.29億元，按日大跌逾70%。

人民銀行公布，周五進行8350億元7天期逆回購，操作規模創逾三年新高，中標利率持平2%，周五有2030億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放6320億元。公開市場本周共18400億元逆回購和3000億元中期借貸便利＊（MLF）到期，人行增量續作4990億元MLF，16620億元7天期逆回購操作，當周實現放水210億元。

今日新聞精選

1. 美國總統拜登就擊落中國高空氣球及另外三個飛行物體發表講話，指美國有能力保護敏感地點，不被中國高空氣球收集情報。他不會就擊落高空氣球向中國道歉，但期待與中國國家主席習近平對話，希望能夠對事件查個水落石出，強調美國尋求與中國競爭而並非衝突或新冷戰。拜登表示，目前仍未清楚有關物體是甚麼，情報機構仍在評估，暫時認為同中國無關，亦並非被其他國家用於監察。中國外交部發言人汪文斌就此回應，國際實踐當中已經有關於民用航空器的相關國際法規範，美方不顧國際法和國際慣例，過度反應、濫用武力擊落中方民用無人飛艇，美方的氣球還多次未經中方批准，非法飛越中國領空，美方無資格談論甚麼建立全球共同規範，而是應當切實遵守國際法和國際慣例。

2. 商務部本周四（16日）發布不可靠實體清單工作機制公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛歇．馬丁及雷神飛彈與防務公司列入不可靠實體清單。對於商務部為何此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？發言人沒直接給出有關或無關的回答，稱近年來洛歇．馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。對於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變，發言人表示，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。此外，外電報道，中國計劃對福特和寧德時代的美國合作項目進行更多的審視，以確保這家中國電池巨頭的核心技術安全。福特在電郵聲明中表示，其不知悉有中國官員插手該項目。

3. 據《彭博》引述消息人士報道，現任上海市常務副市長吳清將接替易會滿出任中國證監會主席。自2019年擔任中證監主席的易會滿將調任中國銀行保險監督管理委員會，接替郭樹清出任銀保監主席。57歲的吳清在2018年出任上海市副市長之前，曾擔任上海證券交易所理事長近兩年。此前，他在證監會擔任過多個職位，曾風險處置了31家違規證券公司，作風強硬而被業界稱為「券商屠夫」。2009年吳清出任基金部主任，對基金經理的「老鼠倉」行為也進行了強力懲治。此輪人事變動，在去年10月公布的第二十屆中央委員和候補中央委員名單中已有徵兆，易會滿由候補中央委員升任為中央委員，吳清則首次進入中央候補委員名單。當時66歲的郭樹清並未出現在相關名單中。上述人事安排仍存在最終變動的可能，有關任命通常會在下月舉行的全國人大會議前後公布。

4. 南韓因應當地新冠疫情趨向穩定，決定月底增加往來中國與南韓航班至每周80班，下月起增至100班。南韓上周六（11日）已恢復簽發相關簽證，當局下星期將決定是否進一步解除其他針對中國旅客的防疫限制。此外，中國和馬爾代夫互免簽證協議正式生效。同程旅行數據顯示，當天上午，馬爾代夫旅遊搜索熱度上漲63%。同程旅行相關負責人介紹，馬爾代夫是中國遊客最關注的高端海島度假目的地之一，也是疫情之後第一批試點出境跟團遊目的地之一。免簽政策生效後，持有中國護照的遊客在馬爾代夫停留不超過30天，可以免辦簽證。

5. 中國石油和化學工業聯合會在新聞發布會上稱，去年國內原油加工量和天然氣消費量首次出現雙雙下降，中國原油和天然氣對外依存度亦出現歷史首次下滑。2022年中國原油加工量為6.76噸，首次同比降低3.4%；天然氣消費量同比下降1.3%，歷史首次下降。受原油價格高位等因素影響，去年石化行業的盈利能力下降。全行業營收利潤率為6.8%，同比下降1.2個百分點；虧損企業虧損額同比上升71.8%；全行業虧損面19.4%，同比上升3.9個百分點。

6. 發改委周五稱，生豬價格低位運行，豬糧比價低於5:1，處於《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區間，發展改革委會同有關方面開展年內第一批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬於近日收儲2萬噸凍豬肉，並指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。國家高度關注生豬市場價格變化，將繼續加強生豬產能和價格調控，促進生豬市場平穩運行。

7. 電競市場受關注，沙特主權財富基金（PIF）首次進軍中國遊戲市場，PIF旗下Savvy Games Group約18億元人民幣現金（2.65億美金）投資騰訊支持的電競賽事組織公司：英雄體育VSPO。VSPO承辦或舉辦了英雄聯盟和PUBG等競技遊戲的賽事，Savvy將成為英雄體育最大外部投資人股東。另外，深圳市副市長張華在首屆電競產業年會上表示，深圳正抓緊出台電競產業專項政策，著力打造國際電競之都。張華指出，深圳全市遊戲產業企業超過4000家，營收佔比全國超50%，佔比全省接近70%；深圳常住人口平均年齡不到33歲，年輕化的人口結構將為深圳發展電競產業提供強大市場和優勢。



8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開144點子後持續向下，盤中一度低見6.8845，收盤報6.8818，較上個交易日4時30分收盤價跌302點子，三連貶，且創1月4日以來逾六周新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8659，較上個交易日跌140點子，三連貶，創1月6日以來六周新低，上個交易日報6.8519。

撰文：經濟通中國組

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