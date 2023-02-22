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《神州經脈》傳國企要停用四大會計師　人幣創兩個月低　A場走軟

22/02/2023

　　隔晚美股大跌和地緣政治憂慮均壓制市場風險情緒，加上人民幣續走疲，外資轉為流出。滬深股市今日走勢偏軟，滬綜指盤中一度翻紅，隨後又再度走低，3300點整數關口得而復失，全日收跌0.46%，報3291.15點。深成指跌0.57%，創業板指則吐0.73%。

 

（資料圖片）

 

　　漲跌個股四六開，衛星導航概念股全天強勢，遊戲、地產股走低。兩市今日成交7833億元（人民幣．下同），按日大減一成半。外資結束連續四日淨流入，通過滬股通、深股通淨流出47.34億元。

 

今日新聞精選

 

1. 據《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平可能在4月或5月到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行會談。消息人士表示，習近平將在會晤中推動就烏克蘭問題舉行多方和談，並重申中方反對使用核武的立場。報道指，習近平訪俄行程仍屬初步討論階段，暫時未確定時間，出訪時機可能選擇在4月或俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利的5月初，屆時亦可能到訪其他歐洲國家。

 

2. 王毅周二（21日）在莫斯科與俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫舉行會談。討論當前國際戰略形勢，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸凌行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。他稱中俄關係堅如磐石，經得起動盪的國際形勢考驗。在外交部的新聞發布會上，法新社記者提問稱，烏克蘭外長表示，王毅主任最近與他分享了中國為解決俄烏沖突所提出的一些關鍵因素。烏外長還介紹說，中國作為尊重主權領土的國家，就該按這個原則要求俄軍撤出烏克蘭。被問及中方是否會要求俄軍撤出曾認為是烏克蘭主權領土的地區，發言人汪文斌未有正面回應，只是表示，此前已經多次介紹過中方將發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，相關的消息會及時發布。

 

3. 日本共同社報道，日本和中國政府今日在東京舉行外交和防務安全對話，上一次安全對話是2019年2月在北京舉行，此次時隔約4年。報道指，日方就釣魚島等東海局勢、中俄合作軍事活動趨於頻繁，以及偵察氣球飛行表示關切；中方則對日本的三份安保相關文件，表達嚴重關切予以牽制。此外，中國外交部長秦剛周三（22日）表示，新冷戰、大國競爭不應在亞太地區出現，區內國家不應該被迫「選邊站隊」；相信印尼和東盟將本著本地區穩定發展繁榮的根本利益，獨立自主地作出判斷和選擇。他在與印尼外長舉行的新聞發布會上並稱，中國將進一步擴大印度尼西亞的商品進口，並鼓勵中資企業赴印尼投資；雙方還將就全球發展倡議和全球安全倡議加強合作。

 

4. 市場對美國經濟的韌性和美國聯儲局緊縮重新定價預期不斷施壓非美貨幣，人民幣也不斷回落。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8953，較上個交易日4時30分收盤價跌219點子，兩連跌，創1月3日以來近2個月新低。全日在6.8792至6.9000之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌107點子，報6.9027，失守6.9元關口。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8759，較上個交易日跌202點子，刷自1月6日以來近2個月新低；上個交易日報6.8557。

 

5. 《彭博》報道，因擔憂數據安全，內地要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師事務所。知情人士透露，中國財政部等政府部門近在上月對部分國有企業進行了窗口指導，要求國企在與四大會計師事務所的合同到期後不再續簽。其中一位知情人士人士表示，雖然境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司被要求在合同到期後聘請中國內地或香港的會計師。知情人士稱，中國正尋求遏制與美國有關聯的跨國審計機構的影響，確保中國的數據安全，並促進本土會計行業的發展。知情人士稱，有關部門並未設定最後期限，替換將以合同自然到期的形式進行。

 

6. 內媒引述市場傳言指，中國相關部門加強對ChatGPT等同類產品的監測評估和違規處理。要求關閉境內訪問境外ChatGPT的代理服務，將密切關注旗下各類網站、應用、公眾號及小程序等服務平台，不得通過代理、外掛及用戶自行部署等方式向社會公眾提供境外ChatGPT產品的接入服務。消息傳出後，有接入通道的系統，趕緊整改下線。惟內媒相關報道今早已被刪除。

 

7. 深圳新房和二手房成交數據近期連續上升，使得市場預期「陽春」將至。惟內媒報道，深圳近期成交數據起色多數是積壓需求釋放或者讓價促銷所促成，購房者觀望情緒仍在。此外，內媒報道，農業銀行近期針對河北雄安新區購房者推出新的商業貸款產品「連心貸」，主要以未婚男女朋友作為共同還款人。農行雄縣支行工作人員表示，已有員工看到相關文件，但目前尚未出台具體操作細則。

 

8. 據《證券時報》多渠道匯總的數據顯示，截至1月末，「工農中建交」5家大行理財公司及招銀、興銀等11家理財公司的產品（僅以子公司管理口徑計）管理規模約為16.32萬億元，單月縮減規模近8300億元。從貨架品類看，主要配債的固收類產品縮水幅度繼續擴大，11家理財公司1月份該類產品減少近8000億元，上述5家國有行理財公司固收產品成縮水「主力軍」，單月減少逾7400億元。此外，從中國保險資產管理業協會獲悉，今年1月份，協會共登記債權投資計劃、股權投資計劃、保險私募基金36隻，登記規模557.26億元人民幣。截至1月底，協會共登記（註冊）債權投資計劃、股權投資計劃和保險私募基金2918隻，登記（註冊）規模6.39萬億元人民幣，有效支持了實體經濟發展。

 

撰文：經濟通中國組

 

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