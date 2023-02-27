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《神州經脈》人幣逼近7關　A股四連跌　衛健委稱疫情呈零星散發

27/02/2023

　　投資者關注地緣局勢進展，人民幣匯率貶值加劇，再逼近「7」關口，人民幣兌美元在岸價盤中跌破6.97元，創去年12月30日以來新低；而能反映國際資金流動的人民幣離岸價亦跌破6.98元關口。三大指數今日繼續調整，滬綜指收跌0.28%，四連跌，收報3258.03點。深成指下跌0.73%，創業板指下跌0.79%。

 

（資料圖片）


　　兩市約3800股飄綠，ChatGPT、AIGC概念股集體走低。北京全國兩會臨近，市場進入關注政策風向的淡靜期，兩市全日成交額為7536億元（人民幣．下同），較上一交易日增3.8%，外資全日淨流出逾18億元，為連續四日淨流出。


　　據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開發敏感技術，紅杉資本已經開始篩查其中國分部考慮對中國科技公司進行的投資，以回應美國的國家安全擔憂。


　　中信建投在研報中指出，A股的板塊輪動行情加速，兩會臨近，市場進入觀察等待期，海外數據超預期帶來緊縮壓力；城投債、地緣風險可能帶來階段性上升擾動，春季行情進入較難賺錢的魚尾階段。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院聯防聯控機制就鞏固疫情防控重大成果有關情況舉行發布會。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，近期全國疫情繼續保持平穩態勢，各地疫情均處於局部零星散發狀態，未發現疫情明顯反彈的省份。密切關注境外疫情發展態勢，保持常態化指揮體系有效運行，提升疫情監測預警快速響應水平。國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，近期，有不少的省份出現像流感和諾如病毒感染這些季節性傳染病的聚集性發生，也引起大家的高度關注。針對這些季節性傳染病，已經要求各級醫療機構進一步強化預檢分診，像發熱門診、腸道門診都要做到應開盡開，並儲備一定數量的治療藥物，接診的醫生遇到有相關症狀患者的時候要加強診。

 

2. 美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業與安全局上周五（24日）宣布，將8家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中5家位於中國內地和香港，另有3家為中國企業在歐洲的子公司。中國外交部發言人毛寧今日對此表示，美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

 

3. 據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開發敏感技術，紅杉資本（Sequoia Capital）已經開始篩查其中國分部考慮對中國科技公司進行的投資，以回應美國的國家安全擔憂。紅杉資本旗下紅杉資本中國（Sequoia Capital China）去年籌集創紀錄的85億美元，當中部分資金來自美國大型機構投資者。

 

4. 中國房地產研究機構中指研究院周一（27日）發布報告稱，2月調查的16個中國主要城市樓市成交量環比大幅上漲31.9%，同比降幅縮小。報告並指出，一線城市樓市成交量環比漲5%，廣州、深圳環比漲幅明顯，上海同環比均下降。

 

5. 中國財政部網站公布，2023年1月，全國發行地方政府債券6435億元，其中一般債券1449億元、專項債券4986億元。1月，全國發行新增債券6258億元，其中一般債券1346億元、專項債券4912億元。全國發行再融資債券177億元，其中一般債券103億元、專項債券74億元。

 

6. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開148點子後，跌幅一度擴大至6.9739，連失6.95、6.96及6.97關口，午後跌勢持續，收盤報6.9645，較上個交易日4時30分收盤價跌203點子，創2022年12月29日以來近2個月新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現回升10點子，報6.9810，盤初跌至6.9830，觸及2022年12月29日以來新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9572，較上個交易日跌630點子，創2022年12月30日以來近2個月新低，降幅創2022年5月6日以來最大。

 

撰文：經濟通中國組

 

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