《神州經脈》兩會在即觀望氣氛濃 外交部不評論美財政部官員訪華

全國兩會召開在即，關於今年經濟目標、人事任免等各種消息層出不窮。A股市場經歷昨日一波漲幅後，今日觀望氣氛趨濃，股指小幅收跌。



（經濟通通訊社記者吳迪攝）



三大指數走勢偏軟，滬綜指盤中跌幅一度擴大，但仍力保三千三不失，收跌0.05%，報3310.65點。深成指跌0.54%，創業板指則吐1.01%。兩市全日成交額9335億元（人民幣．下同），按日略增1.6%，外資續流入，今日淨流入7.66億元，連續兩日淨流入。

臨近兩會，利好政策出台的預期疊加強勁的PMI數據，人民幣兌美元中間價今再上漲592點子，報6.8808，創自2月22日以來一周新高。不過隨著各種小道消息不斷湧現，市場觀望情緒濃厚，在岸人民幣兌美元最終收跌232點，止兩連升。

今日新聞精選

1. 全國兩會本周末在北京召開，政府工作報告將公布今年的增長目標。《路透》引述參與政策討論的消息人士表示，中國在今年經濟增長目標上變得愈來愈雄心勃勃，制定的目標可能高達6%，以提振投資者和消費者信心。這表明中國政策圈內的樂觀情緒較去年11月有所升溫。當時政府顧問建議，將中國經濟增長目標設定在4.5%至5.5%。

2. 十四屆全國人大一次會議、全國政協十四屆一次會議分別於5日及4日開幕。開幕前夕的會議安排陸續公布。全國政協十四屆一次會議新聞發布會，明日下午4時半在人民大會堂舉行，大會新聞發言人郭衛民將向中外媒體介紹大會情況，並回答記者提問。十四屆全國人大一次會議的首場新聞發布會，周六中午12時在人民大會堂新聞發布廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

3. 據報美國財政部上周有官員訪華並與中方相關部門官員進行交流，外交部發言人毛寧主持例行記者會上被問到是否可以期待美中官員在未來一個月舉行更多的會談，以及兩國領導人是否有近期舉行會談的計劃。毛寧表示，有關美國財政部官員來華的情況，建議向中方的主管部門了解，至於接下來中美各層級交往的情況，她目前沒有可以提供的消息。

4. 外界盛傳當局計劃重啟解散已久的中共中央金融工作委員會，金融工委將由中共中央直接領導，以加強對金融領域的控制。外媒《彭博》最新引述知情人士透露，金融工委將由中共中央總書記辦公室主任、中共中央政治局七常委之一的丁薛祥擔任負責人，而中證監則將由號稱「金融屠夫」的吳清掌舵。

5. 花旗集團負責歐洲、中東和非洲業務的執行長David Livingstone在接受外媒採訪時表示，該行的客戶正將供應鏈從中國轉移出去，而這一趨勢可能會持續數年。花旗仍對中國保持正面態度，但俄烏戰爭後、自新冠病毒以來一直在進行的全球供應鏈重新校正加速。他說：「這將是一個多年、幾十年的趨勢，我們看到墨西哥、越南等地將顯著受惠。」此外，他預料晶片產業也將從中國轉移出去。

6. 商務部部長王文濤在國新辦發布會表示，下一步，將繼續合理縮減外資准入負面清單，加大現代服務業領域的開放力度。服務貿易領域，出台自貿試驗區和全國版跨境服務貿易負面清單，在更大範圍內實行跨境服務貿易管理新模式。

7. 人社保部副部長俞家棟表示，據測算，今年需要在城鎮就業的新成長勞動力1662萬人，規模是創近年新高，就業總量的壓力還是比較大。結構上看，勞動年齡人口的減少，主要還是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，而青年勞動力數量還是穩中有增。國家統計局的數據，中國16-59歲的勞動年齡人口在達到峰值9.2億之後開始下降，去年年末是8.76億人。

8. 中證監表示，近日，有機構謊稱為經中證監許可的合法機構，非法兜售或推薦金融產品。期間，不法機構向投資者展示中證監官網公示的某「合格境外投資者資格」批復截屏，假稱為該境外機構員工，名義上開展銷售金融產品、代理證券買賣、推薦股票基金期貨產品、舉辦炒股大賽等業務活動，並宣稱可獲得高額回報，實為博取投資者信任實施不法行為。

撰文：經濟通中國組

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