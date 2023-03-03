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【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候

03/03/2023

　　在經歷三年的疫情之後，「抓經濟、穩增長」成為今年中國經濟的關鍵詞。隨著經濟數據轉好、市場需求回升，民營企業對今年的發展充滿信心。記者近日走訪了有「世界超市」之稱的浙江義烏小商品城，實地了解經濟復甦下民營企業的貿易現狀。

 

中國義烏小商品城成立於1982年，經營面積逾640萬平方米，7.5萬個商戶布滿五棟大樓。在這個全球最大的小商品批發市場中，60%的交易出口的，40%在國內銷售。小商品城售賣的商品包羅萬像，從日用百貨、玩具、小家電五金，到工藝品、文體用品、化妝品等應有盡有。上午十點，幾乎所有的店鋪都已開門營業，部分樓面早已熙熙攘攘。（林雯婕攝）

 

　　周日早上十點，義烏國際商貿城(小商品城)就迎來了一波客流小高峰。在這個由五棟樓組成的商場裏，主要客流都集中在一區一樓的玩具區，因為在這個大型批發市場中，只有玩具區有些店鋪可以零售。雖然玩具價格和拼多多相比並未有太大優勢，但仍有不少游客特地帶著孩子前來採購，當然也有許多商人過來尋找供貨商。其中，境外採購商占比約8%，多是來自沙特阿拉伯等中東地區。


　　在小商品城經營鏡梳生意的郭美鑾告訴記者，比起去年疫情時期，小商品城的客流量已明顯恢復，但現在仍未回到疫情前的水平，因為許多國外採購商還沒有回來，特別是來自歐美國家的客人。

小商品城已回到疫前95%人流量

　　郭美鑾和她丈夫創辦的美昱鏡梳主要做出口生意，有自己的工廠，客戶遍布全球。2020年，受到疫情影響，美昱鏡梳銷售額下降了40%，隨後兩年略有回升。對於今年的出口情況，郭表示，希望今年銷售額可以有20%-30%的增幅，但應該不會回到2014、15年時外貿最好的時候了。在今年各國出入境限制放寬後，她也希望可以赴歐洲國家參加一些行業展會，去拓展新的客戶。

 

郭美鑾和她丈夫經營鏡梳生意已經18年，每年銷往海外數億把梳子，批發價從0.1元到十幾元人民幣不等。其中，出口非洲的梳子量大但單價便宜，出口歐美的量少單價較貴。去年，處於戰爭中的烏克蘭已經沒有訂單了。（林雯婕攝）


　　對於近期熱議的中國製造業產業鏈轉移一事，郭美鑾表示，由於自己工廠較小，僱用的工人不多，因此不擔心勞動力成本上升對利潤產生太大影響，不會考慮轉移工廠。而且，去越南等國家設廠也存在很大的不確定性。


　　浙江中國小商品城集團董事長趙文閣今年春節後在接受央視採訪時表示，目前小商品城已經回到了疫情前95%左右的人流量，這個階段的主要任務就是要盡快邀請海外的、境外的採購商回到義烏來。


　　公開數據顯示，2022年義烏進出口總額4788億元人民幣，按年增長22.7%，其中非洲超過歐美、中東、南美等地區，成為義烏外貿第一大市場。去年義烏對非洲進出口840.2億元人民幣，按年增長10.2%。

 

周末的義烏夜市熱鬧非凡，城中年輕人紛紛出動，來到這里逛街吃喝。幾乎每家攤位前都有客人駐足，這也反應出義烏這個城市迸發的青春活力。（林雯婕攝）


　　伴隨線下客流恢復，義烏小商品城也在積極打造線上商城。在2020年疫情期間，小商品城推出了網上交易平台Chinagoods--雲上小商品城。兩年過去，該平台已有5.8萬個商家入駐，根據股權激勵要求，平台2023年交易額目標為500億元人民幣。近期，小商品城還緊跟潮流，宣布成為百度文心一言首批生態合作夥伴，把百度領先的智能對話技術成果應用在以Chinagoods為主的各產品領域。

 

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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