《神州經脈》政協會期7天半 人幣今年保持穩定 滬綜指周升2%

全國兩會即將拉開序幕，全國政協十四屆一次會議新聞發布會下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人郭衛民介紹，本次政協會議於周六（4日）下午3點開幕，預計11日下午閉幕，會期7天半。

（經濟通通訊社記者吳迪攝）



美國商務部周四晚（2日）宣布，再將一批中國企業加入不可靠實體清單。未經華府批准，美國企業不得向清單上的實體出口產品。消息公布後，A股市場周五似乎並未受到太大影響。在兩會的強烈預期下，三大股指不跌反漲。滬綜指愈升愈有，收升0.54%，報3328.39點，是去年7月以來收市新高。本周滬指累升1.9%，企穩三千三關。深成指升0.02%，創業板指則升0.16%。兩市全日成交額8695億元（人民幣．下同），按日少近7%，今日外資淨流入20.66億元，連續三日淨流入。

今日新聞精選

1. 外電報道，美國商務部昨日宣布，將28個中國企業及個人、以及1家台灣企業加入實體清單，當中包括基因公司華大基因(深:300676)、人工智能計算公司浪潮集團、晶片製造商龍芯，及去年9月來港遞表申請IPO的內地AI獨角獸第四範式。未經華府批准，美國企業將不得向清單上的實體出口產品。美國指，上述實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。而將第四範式列入清單，因指控其與軍方有關。

2. 對於美國將28個香港及內地企業或個人加入實體清單，中國外交部發言人毛寧表示，這是美國捏造藉口、不擇手段打壓中國企業的又一個例證，中方對此強烈不滿、堅決反對。毛寧表示，中方敦促美方尊重基本事實，摒棄意識形態偏見，停止濫用各種藉口，無理打壓中國企業，為中國企業的經營提供公平、公正、非歧視的待遇。中方也將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益，支持中國企業依法維護自身權益。

3. 人行副行長劉國強在國新辦發布會上表示，今年人行將精準有力實施好穩健的貨幣政策，但是具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。一是堅持以我為主，適時適度調整貨幣政策工具。二是統籌短期和長期，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放。三是統籌國際與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。

4. 人行行長易綱周五（3日）在發布會上表示，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好處的。易綱指，過去20年，人民幣兌全球主要貨幣升值40%，平均每年升值2%左右，也是比較合適的水平。

5. 全國兩會舉行在即，在最新公布的兩會代表或委員名單中，多家內地互聯網企業巨頭的掌門人都榜上無名，包括騰訊(00700)主席馬化騰、百度(09888)總裁李彥宏、聯想(00992)總裁楊元慶、網易(09999)總裁丁磊、京東(09618)董事會主席劉強東以及搜狗執行長王小川。相比起互聯網平台企業受冷落，來自半導體、電動車、AI等戰略領域的人物則取而代之，進入全國人大代表及政協委員名單，據報今年約有100名專家上榜，涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等領域。

6. 全國兩會開幕前夕，瑞銀發表研究報告展望中國A股走勢和投資策略，指隨著中國內地完善防疫措施、經濟逐步復常，年內將會有5000億至6000億元人民幣的零售存款可能流入股市，A股將迎來新一波強勢反彈，港股亦將從中受惠。

7. 據內媒報道，恒大(03333)主席許家印於2月28日主持召開集團月度工作會議，提出要在3月份推出1萬套現房大優惠，實現一季度業績開門紅。此次活動擬在內地260個城市同步啟動，產品涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型，滿足不同群體的各種需求。

8. 中國外交部長秦剛日前在印度新德里舉行的二十國集團（G20）外長會第一階段會議上發言表示，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，G20應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。秦剛指出，G20要維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，遵循以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，並要堅持平等對話、協商一致的合作原則，國際上的事應由大家商量著辦。

撰文：經濟通中國組