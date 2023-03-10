《神州經脈》習近平展開第三個任期 人民幣回升 滬指五連跌

新一屆國家領導人選舉投票塵埃落定，習近平成為中國首位三度當選的國家主席。然而，國際地緣政治依然紛紛擾擾，美國再對中國企業實施制裁，加上國內流感高發，汽車行業又打響價格戰，致汽車板塊重挫。滬綜指以接近全日最低位收市，收跌1.4%，全周累挫2.95%。深成指今日收跌1.19%，創業板指跌0.10%。個股呈現普跌態勢，兩市超4200股飄綠。成交略為回升，兩市成交8096億元（人民幣．下同），按日增7%。

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近日，美國加息預期致人民幣連續下跌後，今日人幣稍稍回穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今早升11點子，止三連貶。在岸人民幣今日收報6.9653，較上個交易日4時30分收盤價升46點子，兩連揚。全日在6.9608至6.9738之間波動。

今日新聞精選

1. 十四屆全國人大一次會議今日（10日）上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，以2952票全票讚成，選出習近平為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，是中國首位三度當選的國家主席。韓正全票當選中國國家副主席，趙樂際全票當選為第十四屆中國全國人大常委會委員長。

2. 習近平以2952票全票讚成當選中國國家主席及中央軍事委員會主席。俄羅斯政府表示，俄羅斯總統普京向習近平發送了電報，祝賀習近平連任中國國家主席，並稱相信兩位領導人能夠在最重要的國際和地區問題上推進合作。普京曾在與中央外事辦主任王毅會面期間，向對方表示期待習近平訪問俄羅斯，日前普京又在公開場合上再次提及將與習近平會面，不過中方一直沒有明確表示兩人將會面。

3. 美國宣布對五間中國企業和一名個人實施制裁，指他們幫助伊朗獲取無人機部件。根據美國財政部聲明，被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港，包括富陽市科拓機械有限公司、瑞文機械有限公司、桂林阿爾法橡塑科技有限公司、S&C Trade PTY和Shenzhen Caspro Technology；一名個人為S&C Trade員工Yuan Yunxia。財政部指，這些企業向由伊朗國防部控制的伊朗飛機製造公司，供應無人機部件，而這些伊朗製無人機被俄羅斯用於對烏克蘭的行動，因此伊朗與烏克蘭平民傷亡有直接關係。

4. 加拿大警方表示，正調查中國被指在魁北克地區（Quebec）秘密設立兩個海外警察站，進行非法警務活動，以及騷擾中國僑民。警方發言人表示，中國新設的兩個秘密警察站地點分別位於蒙特婁市（Montreal）和南岸寶樂莎市（Brossard），強調加拿大不會容忍任何形式的恐嚇、騷擾或針對僑民社區的行為。總理杜魯多表示，他知道加拿大各地都有中國秘密警察站，非常關注問題，正確保警方跟進，加拿大的情報部門亦會認真處埋。中國駐加拿大大使館暫時未有回應。

5. 光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）總部所在國荷蘭目前已禁止極紫外光（EUV）光刻機對華出口，並考慮進一步將限制範圍擴大至更低一檔的浸沒式DUV光刻機。至於另一個半導體設備主要出口國日本，其經濟產業大臣西村康俊最新表示，日本尚未就限制晶片製造設備出口作出決定，將根據荷蘭方面的發展考慮適當的措施。此前有報道指，美國、日本及荷蘭三國高層今年1月下旬在華盛頓就半導體議題達成協議，日本將跟隨美國和荷蘭，限制向中國出口高端晶片生產設備。

6. 銀保監發布通知，將自下周三（15日）起，部署開展為期六個月的不法貸款中介專項治理行動。《關於開展不法貸款中介專項治理行動的通知》明確，各地銀保監局要選取轄內重點金融機構開展現場督導，指導機構規範與貸款中介機構的合作。各銀行業金融機構應主動開展自查，及時主動挖掘並報告不法貸款中介線索。

7. 一場從新能源汽車開啟，席捲燃油車的「降價潮」正在內地迅速蔓延。據內媒統計，目前至少已布30個汽車品牌參與降價，最高優惠超過10萬元。業界人士表示，新一輪的降價潮對終端消費者是利好，而受市場競爭加劇、原材料降價等因素影響，汽車市場的降價潮或仍將持續。

8. 深圳市疾病風險綜合預報結果顯示，3月8日至14日，深圳市流感風險等級由「低」調整為「中」。疾控專家提醒民眾，做好手衛生等個人防護，近期少去人多通風不良的公共場所。《財聯社》近日在南京、深圳等地調研實體藥店，發現抗流感藥磷酸奧司他韋膠囊劑型幾乎一藥難求，顆粒劑型供應也十分緊張，相關藥店正全力調貨保供。相關生產企業則稱，已經注意到市場需求激增，磷酸奧司他韋生產線正滿負荷運轉，幾乎沒有庫存，即產即發，而由於磷酸奧司他韋膠囊已經進入全國藥品集中採購，企業會優先供應等級醫院。

撰文：經濟通中國組

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