  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流

13/03/2023

　　十四屆全國人大一次會議周一（13日）上午閉幕。新任國務院總理李強在人大閉幕記者會上對中國經濟、港澳發展、中美關係等多種話題發表了看法，符合市場期待。上星期連跌五日的滬深股市終見起色，滬綜指收升1.2%，深成指今日收升0.05%，創業板指跌0.66%。

 

（經濟通通訊社記者吳迪攝）

 

　　滬深港通股票範圍擴大標的名單調整今日正式生效，成交略為回升，兩市今日成交8394億元（人民幣．下同），按日增3.7%。外資今日（13日）通過滬股通、深股通淨流入27.7億元，結束連續四個交易日淨流出。

 

　　此外，矽谷銀行破產倒閉風波或減慢美國聯儲局加息步伐，資金向國內回流明顯，人民幣大漲。人民幣兌一美元中間價今早升280點子，兩連揚，創自3月7日以來近一周新高，人民幣即期匯率（CNY）今日收漲650點子，三連揚，且創自3月3日以來逾一周新高。

 

今日新聞精選

 

1. 十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。他直言，達到5%左右增長目標非容易事。李強指，中國的經濟增長預期目標現在定在5%左右，是綜合考慮各方面因素以後確定。現在中國經濟總量大，已經超過120萬億元人民幣，新的挑戰也不少。在高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。他並指出，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險組合拳。

 

2. 十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強首次出席中外記者會，談到有關中美問題，他表示，這幾年美國有人炒作中美兩國「脫勾」的論調，有時候還比較熱，但不知到底有多少人在這種炒作中真正受益。他並指出，中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展當中受益。中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。他並指出，對外開放是中國基本國策，無論外部形勢怎麼變，都將堅定不移向前推進。未來還將對接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。

 

3. 十四屆全國人大一次會議周一在人民大會堂舉行閉幕會。國家主席習近平發表講話稱，這是其第三次擔任國家主席，他感謝代表和全國人民信任。他指出，現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。習近平又指，要推動高質量發展。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

 

4. 美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，最快可能下月公布新限制措施，以阻止中國發展先進晶片產業。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ASML出售三款型號光刻機產品予中國，型號包括TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i、NXT:2100i。該3個型號都是浸沒式深紫外線（DUV）光刻機。

 

5. 美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門後，外電引述上海浦東發展銀行(滬:600000)稱，和矽谷銀行在中國的合資企業的浦發矽谷銀行，有獨立經營的資產負債表，並未受到美國這家金融機構動盪的影響，並敦促客戶保持冷靜。據「天眼查」顯示，浦發銀行與矽谷銀行對浦發矽谷銀行的持股均為50%。浦發矽谷銀行2012年成立，目前提供中國境內在岸銀行金融產品和服務，包括流動資金解決方案、貿易融資、本外幣存款、理財及結售匯服務等。

 

6. 矽谷銀行破產倒閉後，市傳SOHO中國(00410)董事長潘石屹、美團(03690)創辦人王興等人均有大量資金無法從矽谷銀行取出。潘石屹周日（12日）發布微博回應稱，公司從來沒有在硅谷銀行開過戶，從來沒有存過款。網上傳言稱潘石屹夫婦當初全家移民美國時，捐獻給美國大學的2億美金，就是從矽谷銀行轉出。而現在矽谷銀行倒閉，潘石屹夫婦存在裏面的大量資產也無法取出，只能獲賠25萬美元。而王興則是在2011年時，曬出在矽谷銀行存款達6000多萬美元，不過王興回應「我們很多年前就轉用大銀行」。

 

7. 四川成都市政府上周五（10日）發布《成都市促進新能源汽車產業發展的實施意見》，主要目標是到2025年，市內新能源汽車產業競爭力明顯增強，產業規模突破1500億元，產量達到25萬輛；力爭新能源汽車保有量達到80萬輛，公共領域車輛電動化比例達到80%；建成各類充換電站3000座、充電樁16萬個。

 

8. 據《路透》報道，英國政府去年1至9月批准向台灣出口的潛艇部件和技術，總值達到創紀錄的1.67億英鎊（約15.86億港元），比前6年的總和還要多。報道引述中國外交部書面回覆稱，若情況屬實，這是嚴重違反一個中國原則，損害中國的主權和安全利益，並破壞台灣海峽的和平與穩定，中方對此高度關注並堅決反對，敦促英國不要向台灣當局提供軍事支持。

 

撰文：經濟通中國組

 

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

344.800

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

163.000

異動股

00883

中國海洋石油

12.080

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 163.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.080
  • 02333 長城汽車
  • 8.710
  • 00728 中國電信
  • 4.480
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 56.200
  • 目標︰$70.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 36.000
  • 目標︰$40.20
  • 00434 博雅互動
  • 0.520
  • 目標︰$1.30
  • 00322 康師傅控股
  • 13.400
  • 目標︰$14.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.490
  • 目標︰$3.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.250
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 00941 中國移動
  • 64.850
  • 00005 滙豐控股
  • 56.300
  • 00001 長和
  • 48.750
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 21.000
  • 目標︰$22.50
  • 00763 中興通訊
  • 24.500
  • 目標︰$26.00
  • 02380 中國電力
  • 3.230
  • 目標︰$3.60
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2023 16:13  恒指高收376點報19695，中海油升6%，東方海外跌6%

13/03/2023 15:11  【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司

13/03/2023 13:38  《新股上市》傳富衛集團重新提交上市申請，最快第二季港上市

13/03/2023 12:28  【矽銀爆雷】美股期貨回升，3月道期現漲405點

13/03/2023 11:11  【兩會焦點】李強:達到5%左右經濟增長目標非容易事

13/03/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４４億元，買中移動沽盈富

13/03/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至買入，星展唱好水泥股

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

13/03/2023 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４７９，美元兌人幣漲報６﹒８９７９

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章

新聞>中國故事

【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章

新聞>財經熱話

【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

房地產科技｜抖音賣樓成新趨勢？KOL變地產專家！每周做Live比傳統廣告更吸客？一次過睇中港兩地成功個案
人氣文章

健康解「迷」

無故疲勞氣喘、手腳瘀傷？可能是骨髓增生異常警號！亞洲患者3成或變急性血癌！
人氣文章

時事要聞

元朗建簡約公屋 環團質疑違環評 當局：不損環境
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

建築大師貝聿銘融建築於山林之中！「MIHO美秀美術館」，讓人仿如走進陶淵明筆下的桃花源
人氣文章

酒意人生．梁淑意

馬德拉莊園考察之旅！如何「訓練」葡萄結出最理想果實？葡萄整枝管理要做得好
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《我是千尋》：當真的深愛一個人時，我愛你就只是我愛你而已
健康好人生 Health Channel
人氣文章
理大研發健康管理App！護士24小時線上on call！助慢性疾病長者自我監察
人氣文章
恐怖情人令人心有餘悸！以錢行先、貪得無厭、動輒為小事吵罵的人，對伴侶會有多真心？
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 18:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金