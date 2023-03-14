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《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理　地緣政治變局持續影響A股

14/03/2023

　　 兩會結束後，內地正逐步解除疫情限制。不過，受到美國金融業持續動盪以及地緣政治變局等因素影響，A股市場周二（14日）回軟，有30個板塊跌幅超過1%，逾3900隻個股下跌。滬綜指收市跌0.72%，深成指跌0.77%，創業板指則跌0.59%。成交額達到9324億元（人民幣．下同），較上一個交易日增長11.1%。滬深股通標的股票擴大名單周一（13日）起調整生效，陸股通淨流入7.55億元，連續兩日淨流入。

 

（資料圖片）

 

　　矽谷銀行破產倒閉風波或減慢美國聯儲局加息步伐，人民幣繼續升值。人民幣兌美元中間價今報6.8949，較上個交易日漲426點子，三連升，創自3月2日以來近兩周新高。在岸人民幣兌美元即期收漲280點子，四連升，且創自2月20日以來逾三周新高。

 

今日新聞精選

 

1. 外交部公布，自3月15日零時起，駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證，並恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。這是2020年疫情爆發以來首次全面解禁，也意味著中國徹底取消最後一道邊境控制舉措。外交部發言人汪文斌表示，中方將繼續在科學評估基礎上，因時因勢為中外人員安全健康有序往來做出更好安排，希望各方與中方一樣，為中外人員往來創造有利條件。

 

2. 美國、英國和澳洲共同公布，美國將向澳洲提供核動力攻擊型潛艇，及三方合作製造新型核潛艇的詳細計劃，計劃涉及數千億美元投資，旨在抗衡中國。美國總統拜登表示，協議體現了三國對確保「印太地區保持自由和開放」的共同承諾。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對有關計劃表示堅決反對，稱美澳英聲明顯示三國為了地緣政治私利，「在錯誤和危險的道路上越走越遠」。他敦促美英澳三國摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，切實履行國際義務，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。

 

3. 據《華爾街日報》引述知情人士報道，國家主席習近平很有可能在下周與俄羅斯總統普京在莫斯科會面之後，與烏克蘭總統澤連斯基通話。這將是俄烏戰爭以來習近平與澤連斯基首次通話。俄羅斯和中國官方均未證實習近平的行程，但中俄兩國數周來一直表示習近平的俄羅斯之行在籌備中。普京2月份時表示期待在莫斯科接待習近平，澤連斯基亦長期以來尋求與中國對話。中國外交部發言人汪文斌表示，目前沒有可以發布的消息，中俄雙方在各層級保持密切溝通，又稱中方在烏克蘭危機上同各方保持著溝通。

 

4. 美國總統拜登到加州與英國、澳洲領袖舉行三方會談，被記者問到是否快將與中國國家主席習近平通話，拜登回應說是，但未有透露時間等詳情。白宮國家安全顧問沙利文預期，在人大政協兩會結束、中國政府官員返回工作崗位後，拜登有機會與習近平通話，又指華府鼓勵中國與美方高層建立規範化的溝通模式。中國外交部發言人汪文斌表示，中美之間保持著必要溝通，但溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通，美方應當拿出誠意，以實際行動推動中美關係重返正軌。

 

5. 國資委周二與重慶市政府簽署《深化央地合作共同推動成渝地區雙城經濟圈建設戰略合作框架協議》。根據協議，雙方將圍繞落實成渝地區雙城經濟圈建設國家戰略，在打造現代化產業體系、建設科技創新中心、構建現代能源體系、建設西部陸海新通道、推進鄉村振興等7個方面、14個重點領域，展開全面合作，攜手共創開放發展新格局。

 

6. 上海市財政局在官網披露了今年第一批市政府一般債券的發行信息，本批債券計劃發行總額137億元，分四期發行，品種為記帳式固定利率附息債券。第一期債券為3年期記帳式固定利率附息債，計劃發行面值總額不超過40億元。其中，首場招標計劃發行面值為20億元，商業銀行櫃台計劃發行面值不超過20億元，於下周一（20日）招標，3月24日開始計息。值得注意的是，個人也可以投資本期債券。

 

7. 深圳市周一與14家供應鏈服務企業及深圳市物流與供應鏈管理協會，舉行供應鏈服務企業座談會，會上要求加快推動供應鏈服務業高質量發展，提升供應鏈資源配置和服務能力，為深圳積極融入和更好服務構建新發展格局、打造更好的產業生態和更強大的城市競爭力，提供有力支撐。

 

8. 經歷新冠疫情及軍事政變後，緬甸據報與中國討論重啟連接昆明至皎漂的跨國鐵路工程。緬甸軍政府發言人對美媒表示，緬甸已與中國簽署了幾項開發項目的協議，包括有關鐵路項目，實地考察和報告已經完成，恢復實施項目的事宜仍在討論中。昆明至皎漂鐵路項目是中國「一帶一路」倡議下的重點工程之一，屬於泛亞鐵路網的一部分，鐵路計劃長達1000公里，連接中國雲南省和孟加拉灣區域，建成後將為中國提供一條繞過馬六甲海峽的線路。

 

撰文：經濟通中國組

 

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