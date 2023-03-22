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《京城近觀》82家分店全軍覆沒　梵音瑜伽倒在春天裏

22/03/2023

 

　　嚴冬的寒冷逐漸遠去，三年疫情之後，有的企業重新出發，有的企業卻已走不下去。全國擁有82家分店、國內老牌瑜伽巨頭的梵音瑜伽深陷寒潮，倒在了「黎明前的黑暗」。

大批會員無法退費　公司拖欠近半年的工資

　　北京氣溫3月高達20度以上，創下今年來的高位記錄。天氣回暖，戶外做運動的人也多了起來，健身行業即將迎來復甦的曙光。經營20年的瑜伽行業龍頭--梵音瑜伽卻傳出老闆欠薪跑路。目前梵音瑜伽北京21家門店全面關停，杭州、上海、蘇州、溫州、南寧、深圳等多地分店都已經關門閉店，不再正常上課，大批會員無法退費。倒楣的不只是會員，梵音瑜伽的員工稱，公司拖欠近半年的工資，金額少則5-6萬元(人民幣．下同)，多則10多萬元。據報道，目前梵音瑜伽包括員工工資、物業、房租拖欠的資金約為2億元左右，加上未耗課6億元，梵音瑜伽的債務規模預計達8億元。

 

北京梵音瑜珈的世貿天階分店用鐵鏈鎖上大門，店內仍可看到不少會員及員工的物品，店門貼上用A4紙手寫的停業整改通告。(黃燕明攝)


　　記者來到梵音瑜伽世貿天階的分店，只見大門緊閉，大門被鐵鏈鎖上。向店內看去，店門旁是供會員使用的拖鞋，門口是兩個活動推廣立板。店內仍有大量瑜伽練習用具。玻璃門上貼著告示：內部整頓閉店休業。店門口坐著一名大廈保安，在低頭玩手機，看見記者，僅詢問記者是否梵音瑜伽的會員，其後便不再言語，不知是在等店舖負責人，追討租金物業欠費，還是在等為需要進入店內取回私人物品的員工和會員開門。

有瑜伽「愛馬仕」之稱　倒閉前仍促銷吸引充值

　　有網友稱，梵音瑜伽的閉店來得猝不及防。停業整頓發布的前一周，如往常一樣，梵音瑜伽館的人流量依舊很大，國貿店更是早晚都擠不進去，連一節800元的私教課都很難約到。去年冬天開始，大量有關梵音瑜伽欠薪的報道在網絡上四散，經營困難的跡象顯現，但很多會員仍然信任梵音，覺得是全國連鎖，不像獨立經營的瑜伽小店容易倒閉。在不久前剛剛過去的情人節，梵音瑜伽大肆舉辦促銷活動，吸引會員繼續充值。


　　梵音瑜伽2002年在北京成立，在全國北上廣深等城市有82家場館，累計服務會員規模超過50萬名，瑜伽教培人員超過6萬名，梵音瑜伽還在武漢建立了亞洲超大規模的面積達6﹒6萬平方米的瑜伽靜修中心。總計年營收近5億。52歲的梵音瑜伽創始人饒秋玉在瑜伽領域有較大影響力，梵音是國內瑜伽領域開館數量多、教培規模最大的品牌之一。


　　在很多瑜伽從業者心裏，梵音是瑜伽行業的標桿。梵音瑜伽屬國內中高端瑜伽品牌，有著瑜伽界「愛馬仕」之稱，一小時的私教課價格在500-800元，顧客大都是中產女性，會員黏度很高，大都一次性購買幾十甚至上百節課，花費數萬元。梵音瑜伽的教師培訓課程在行業口碑也很好，是瑜伽界的「清華北大」，培訓出來的瑜伽老師較為優質。梵音瑜伽前高管描述，教學2年以上的瑜伽老師，月薪約3萬，更資深的瑜伽老師月薪5-6萬，也在不少數。

多元化經營　包括素食餐廳、冥想環

　　除了瑜伽課程，梵音瑜伽也嚐試多元化經營，包括素食餐廳、冥想APP，和美容公司和線上視頻課等。其中素食餐廳最多時候15家門店，走的是高端路線，開在一線城巿最繁華的CBD，裝修豪華，餐品價格不菲，一壸茶要價300多元，現在同樣全線關閉。

 

在美團上搜索梵音瑜伽，包括素食店在內，北京20多家分店均顯示歇業關閉﹐無法點擊。(網頁截圖)

 


　　梵音瑜伽也投資過科技，推出過自己的電子產品。2021年，老闆饒秋昱為冥想環宣傳。所謂冥想環，是一種用於檢測冥想專注指數的頭戴式設備。梵音瑜伽微信公號曾專門發文盛贊冥想環，稱「但凡用過冥想環的人，無不為老大（饒秋昱）的智慧所折服，她讓冥想練習不再無向所指」。

老板把被逼關門歸咎於疫情

　　2月底，梵音瑜伽老板饒秋玉通過公司的微信公眾號發文表示，「融資的大環境不好，當我們融資一次次失敗，大部分員工的忍耐力已到極限，所以我很艱難地宣布停業整頓。」饒秋玉把公司被逼關門歸咎於疫情:「疫情的影響經常被要求閉館，閉館時沒有收入，但是房租和基礎工資還不能少，經濟損失還加上拖欠房租和工資的。同時疫情對大眾消費能力的影響，影響我們的業績，造成虧損。」對於外界稱其卷款跑路的說法，饒秋玉稱自己現在連生活都需要前夫和朋友的支持。饒秋玉表示，之前欠的錢會記載數目，之後會用不同的方式償還所有欠的錢。

 

梵音瑜珈老闆饒秋昱傳出欠薪跑路，其曾在公眾號其為冥想環宣傳。(網頁圖片)


　　行業標桿轟然倒塌，讓外界感到錯愕和惋惜。到底是個別公司的經營不善，還是疫情造成瑜伽行業逃不掉倒閉魔咒？事實上，梵音瑜伽並不是近來首個陷入經營困難的瑜伽品牌。去年2月，有近200家門店的瑜舍瑜伽宣布全部停止營業；在上海經營近10年的Mysoul瑜伽館在去年10月毫無預兆關門之後，至今仍舊沒有退還會員會費。


　　對不少瑜伽愛好者來說，瑜伽不僅是一項普通運動，更是生活的一部分。每一節瑜伽課的60分鐘，是心靈治愈的時間，是修復和出口。在課堂間隙，同學之間研習瑜伽體式、分享家庭瑣事，瑜伽館既是健身場所，也是暫時逃離煩惱的地方。梵音大規模閉店，留下一地惆悵。隨著運動健身風潮逐漸盛行，展望健身館和瑜伽館跨過危機，迎來新的機會。

 

撰文:經濟通駐京記者黃燕明

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