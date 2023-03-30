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《神州經脈》李強唱好中國經濟　A股止跌　中巴擬改用本幣貿易

30/03/2023

　　國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時，唱好中國經濟增長強勁，又指中國將保持國家金融運行的整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。李強的發言帶動滬綜指全日反彈0.65%，結束四連跌，報3261.25點，深成指亦升0.62%，創業板指升0.5%。兩市全日成交9446億元（人民幣．下同），按日減少3.7%；陸股通淨流入逾48億元，連續三日淨流入。人行連續大碼放水，本周已共放水6290億元。

 

 

李強在博鰲亞洲論壇發表主題演講時，強調中國經濟增長的動能和態勢強勁。（AP圖片）

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8886，較上個交易日跌115點子，四連跌，並創自3月17日以來近兩周新低，上個交易日報6.8771。在岸人民幣兌美元即期（CNY）周四上午（30日）低開17點子後，盤中短暫下跌逾200點逼近6.91關口，創兩周新低，惟午後觸底反彈，最終收報6.8781，較上個交易日4時30分收盤價升102點子，止步四連跌。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院總理李強周四在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時表示，當今世界變亂交織，不確定不穩定難預料成為常態；未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂，否則就會自亂前程。他強調中國經濟增長的動能和態勢強勁，3月情況比1、2月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。他又提到今年有一件亞洲大事--杭州亞運會，歡迎大家到中國走一走看一看。另李強昨在博鰲會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃時表示，中國有信心有能力推動經濟運行整體好轉，實現全年發展目標任務。

 

2. 外電報道，中國和巴西已達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，改以本幣開展貿易，直接使用人民幣和巴西雷亞爾。中國目前與俄羅斯、巴基斯坦亦有類似貿易安排。巴西貿易和投資促進局網站聲明稱，交通銀行巴西子行BOCOM BBM將加入CIPS（人民幣跨境支付系統），期望通過巴西雷亞爾和人民幣之間的直接兌換來降低商業交易的成本。巴西的人民幣清算行為工商銀行。中國外交部發言人毛寧表示，中國和巴西今年初已簽署《在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄》，中國和巴西人民幣清算安排的建立，有利兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。

 

3. 穆迪最新報告指，今年1-2月中國房地產合約銷售額按年增長3.5%，是2021年6月以來首次實現增長，惟房地產業能否持續復甦仍不確定，有關增長可能僅是去年底防疫政策放鬆後，被壓制的需求得到釋放所產生的短期反應。長期來看，合約銷售額的回升速度將取決於購房者的信心及其對自身收入穩定性和房地產市場前景的預期。

 

4. 百度智能雲總裁沈抖認為，AI不會引發失業潮，而會帶來一個規模非常大的新職業，未來50%以上的人要去做「指令師」。生成式AI的出現，會逐漸使企業分化成智能與非智能企業，且非智能企業會逐漸被淘汰，同時新巨頭將會誕生。他又表示，微軟用ChatGPT把所有的產品線改變，百度也要基於文心一言全部改一遍，形容圍繞ChatGPT的動作是一場更大的技術變革。另Telsa行政總裁馬斯克與一群人工智能（AI）專家、業界高層共同簽署公開信，要求AI實驗室立即停止訓練比GPT-4更強大的AI系統至少六個月，理由是有可能危及社會與人類。目前這封信已有1079名科技領袖和研究人員簽名。

 

5. 《2023中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至2022年12月，中國網絡視聽用戶規模同比增長4.94%至10.4億人，超過即時通訊用戶的10.38億人，是第一大互聯網應用類別。當中短視頻用戶規模增長至10.12億人，同比增長7770萬人，在整體網民中的佔比為94.8%。短視頻用戶的人均單日使用時長為168分鍾，超過2.5個小時。

 

6. 中國汽車工業協會副秘書長陳士華今日表示，中國汽車產業目前面臨的問題是長期趨勢的短期表現，中國車企會從一百多家變成十幾家，「從春秋到戰國，進行淘汰賽」。他又認為，當前國內有效需求尚未完全釋放，汽車消費恢復還相對滯後，今年首兩個月累計產銷較同期有明顯回落，預計首季汽車產銷下降10%左右，4—6月市場繼續恢復；預計上半年產銷1240萬輛，按年增長2.8%。另中國五礦集團中國金屬礦業經濟研究院多元業務研究室處長陳俊全認為，今年全球新能源乘用汽車銷量按年增速將降至30%以內，這一階段性降速或引發產業鏈反向清理庫存。

 

7. 廣汽集團總經理馮興亞回應市場上關注的埃安與華為合作變更事件，稱企業項目立項之初與當前的現實情況有變化，廣汽做出上述選擇，是出於靈活性的考量。另內地部分華為手機用戶發現，近期收到華為以其會員中心名義發送貸款服務推銷信息，並質疑個人資料可能洩露。內地《證券日報》引述華為錢包相關人士回應，華為錢包僅向會員提供信貸科技引流服務，不參與實際借款額度評估、信息定價和放款資金等金融環節，金融服務均由合作持牌機構提供，又強調一定會保管好會員資料，不會提供給其他平台。

 

8. 《紐約時報》近日爆料網易與暴雪決裂的內幕。2020年後，因國內日益嚴格的遊戲法規與對合資企業的審查，網易希望暴雪中止合資企業網之易，將暴雪遊戲直接授權給網易，即讓網易與暴雪的商業關係從「代理商」轉為「授權關係」。網易更告知暴雪，雙方的談判或會影響到微軟收購暴雪案的順利與否，因為網易會根據談判結果來影響中國監管機構阻止或者支持該筆交易。暴雪方面感受到威脅，因而決定提前結束合作關係。

 

撰文：經濟通中國組

 

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