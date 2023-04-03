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日本外相林芳正訪華，與李強、王毅、秦剛先後會面

03/04/2023

　　近日來華訪問的日本外相林芳正於周日(2日)先後同國務委員兼外長秦剛、國務院總理李強及中央外辦主任王毅會面。


　　秦剛在會面時表示，和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇。希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，同中方共同努力，為兩國關係排障減負，構建契合新時代要求的中日關係。秦剛強調，台灣問題是中國核心利益的核心。日方不得以任何形式損害中國主權。


　　李強表示，歷史、台灣等重大原則問題事關中日兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。中日完全可以做大經貿合作的蛋糕，在數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老等方面加強合作，實現更高水平的互利共贏。歡迎日本繼續深化對華合作，共享中國經濟發展紅利。


　　王毅則提到，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現各種雜音和干擾。根本原因在於日國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。希望日方重溫中日和平友好條約締結的精神，恪守條約原則，擺脫零和思維，共同把中日關係改善好、發展好。


　　林芳正表示，日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方致力於推進對華合作，不會採取「去中國化」的做法。日方願同中方共同努力，以締約45周年為契機，落實兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，構建建設性、穩定的日中關係。

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