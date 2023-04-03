  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華　美光遭查國產晶片乘勢而起

03/04/2023

　　2月短暫擴張後，今日公布的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，回落在榮枯線上，顯示製造業狀況穩定，修復回暖勢頭放緩。外界對中國A股市場持樂觀態度，加上半導體板塊走勢強悍，牽動滬深股市今早高開後持續走強，滬綜指高開0.14%後，升幅一度擴大至0.8%迫近3300關，惟未能再突破，最終全日收升0.72%，報3296.4點，三連升，亦創自3月6日以來四周新高；深成指升1.39%，創業板指升1.7%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交12530億元（人民幣．下同），較上個交易日大增逾31%，規模亦是去年6月15日以來近10個月新高；陸股通淨流入近6億元，連續五日淨流入。人民銀行收水，今日（3日）進行20億元7天期逆回購，淨回籠2530億元。

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8805，較上個交易日跌88點子，上個交易日報6.8717。在岸人民幣兌美元即期（CNY）今日收報6.8905，較上個交易日4時30分收盤價跌192點子，止兩連升。全日在6.8761至6.8968之間波動。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部宣布，應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍將於本月5日至7日對中國進行國事訪問。發言人毛寧表示，習近平將同馬克龍會談，共同規劃和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作等。國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際將分別會見馬克龍。馬克龍還將赴廣州參觀訪問。法國總統府早前表示，同行者包括歐盟委員會主席馮德萊恩，以及空中巴士（Airbus）與阿爾斯通（Alstom）的代表。

 

2. 在美國連番打壓中國半導體企業，並聯合日本、荷蘭等國家限制中國獲得先進晶片技術後，中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Micron）展開網絡安全審查，以作反制措施，料將進一步加劇拜登政府與中國之間的貿易緊張局勢。美光科技表示，正與中國網信辦就審查溝通，公司正全力配合。中國外交部發言人毛寧表示，這次調查是一種正常監管措施，對於所有企業來說，在中國只要守法合法經營，就沒有甚麼可擔心的。

 

3. 紀委國家監委上周五（3月31日）通報，中國銀行行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。中國銀行同日在網站發表回應，強調中國銀行黨委堅決擁護中央決定，將全力配合中紀委國家監委對劉連舸的審查調查，同時深刻汲取劉連舸問題的教訓，深入反思、引以為戒，舉一反三、抓好整改。

 

4. 中指研究院報告顯示，3月樓市成交量同環比均大幅上漲。一線成交面積環比上漲73%，廣州、上海環比漲幅明顯。二線整體環比上漲54.7%，其中青島漲幅明顯，環比上漲118.6%。庫存面積總量略有下降，寧波降幅最大，庫存面積環比降幅6.52%。

 

5. 中證監上周五（31日）發布新修訂後的《證券公司監督管理條例》公開徵求意見，擬加強穿透監管，規範公司治理，完善內外部約束機制，全面提升證券公司合規、穩健運營水平。其中新設「場外業務」一節，明確證券公司在交易場所外開展衍生品交易等業務的，應當符合法律法規規定，要求證券公司履行信息報送義務，同時加強數據統計和監控監測。同日中證監發布修訂後的《期貨交易所管理辦法》，自5月1日起施行，當中明確期貨交易所設立黨組織，保證黨和國家的方針政策得到全面貫徹落實。

 

6. 中國銀行研究院發布《2023年二季度經濟金融展望報告》認為，2023年一季度，隨疫情消退，穩經濟政策靠前部署，中國經濟持續恢復，預計一季度GDP增長4.1%左右。展望二季度，中國經濟將全面進入疫後修復期，消費有望延續較好恢復勢頭，基建和製造業投資將較快增長，房地產投資逐步企穩，出口降幅或繼續收窄。加之2022年同期基數較低，預計二季度GDP增長7.6%左右。

 

7. 胡潤發布《2022胡潤品牌榜》，貴州茅台以1.04萬億元品牌價值排名總榜單第一。與去年相比，品牌價值增長250億元。值得注意的是，這是貴州茅台連續第五次成為「最具價值中國品牌」，也是榜單上唯一一個萬億級品牌。第二名至第十名分別是，五糧液、中華、抖音、微信、騰訊、京東、工商銀行、國窖1573、中國平安。

 

8. 外媒《The Information》引述兩位知情人士消息，TikTok的中國母公司字節跳動去年的年收入超過800億美元，較2021年的約600億美元增長30%以上。惟按此計算，收入增速較上年的70%放緩，惟仍好過其他中國科企。字節跳動的收入已與騰訊的收入相當，當中絕大部分的收入增長是來自中國核心廣告業務。

 

撰文：經濟通中國組

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.940

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.550

異動股

03690

美團－Ｗ

140.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.940
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.550
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.400
  • 01128 永利澳門
  • 8.420
股份推介
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 169.700
  • 目標︰$205.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.940
  • 目標︰--
  • 01346 利華控股集團
  • 0.710
  • 目標︰$0.85
  • 00005 滙豐控股
  • 54.200
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.470
  • 目標︰$0.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.550
  • 00700 騰訊控股
  • 388.200
  • 02333 長城汽車
  • 9.500
  • 00941 中國移動
  • 64.300
  • 00001 長和
  • 49.000
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.000
  • 目標︰$164.00
  • 00123 越秀地產
  • 12.040
  • 目標︰$13.00
  • 09633 農夫山泉
  • 44.750
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2023 16:20  《盤後部署》比亞迪3月銷量無助股價大升，可候至220元吸納！

03/04/2023 17:17  滙控:建議股東投票反對分拆等議案，議案未能帶來最佳利益

03/04/2023 16:09  呂宇健:本月約見平保(02318)在內滙控20大股東支持議案

03/04/2023 12:02  渣打料恒指年內上望兩萬三，籲增持科技及工業股

03/04/2023 16:01  《新股上市》傳內地火鍋食材供應商鍋圈擬來港上市，籌最多39億

03/04/2023 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４１億元，買盈富沽美團

03/04/2023 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛升領展至買入，贛鋒天齊遭多行削目標價

31/03/2023 17:12  《嚟緊炒Ｄ乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏，中線目標１９銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華　美光遭查國產晶片乘勢而起
人氣文章

新聞>財經熱話

油組突減產油價獲高盛唱好飆逾半成　三桶油先急升後回順可吼位吸？
人氣文章

新聞>香港政情

吳秋北：若貿然輸入外勞會打擊本地就業市場
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

復活節好去處 | 復活節商場打卡優惠大特集！40隻巨蛋打卡、打工仔啜核心聲展覽、消費滿額抽iPhone 14、有機農墟 2
人氣文章

玩樂 What’s On

復活節好去處 | 復活節商場打卡優惠大特集！40隻巨蛋打卡、打工仔啜核心聲展覽、消費滿額抽iPhone 14、有機農墟 2
人氣文章

時事要聞

大灣區青年就業恆常化 提供逾800職缺 委2機構予在地支援
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

不一樣的京都：入住美山町茅草屋，品嘗鄉土料理，來一趟洗滌心靈之旅
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

星廚以創意向漁民農夫致敬：潮州雄蟹配大根、烤挪威海螯蝦、30cm西班紅蝦、南非18頭鰵魚膠龍蝦湯脆米，感受大地氣息
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

別錯過 Watches & Wonders 2023 的人氣色！Rolex、PP、Panerai、Piaget，盤點各大品牌的藍綠錶面
健康好人生 Health Channel
人氣文章
唔使日日買餸！3個綠葉蔬菜放雪櫃不爛秘訣！哪些「長命」蔬菜可放5天以上？
人氣文章
三年前之旅終成了！耶路撒冷馬拉松比賽團，塞翁失馬焉知非福，13日行程超出預期！
人氣文章
約一成港童疑患動作協調障礙！肌肉無力影響身體機能及學習能力，認清這7大症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 19:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事03/04/2023
《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華　美光遭查國產晶片乘勢而起
人氣文章財經熱話03/04/2023
油組突減產油價獲高盛唱好飆逾半成　三桶油先急升後回順可吼位吸？
人氣文章香港政情03/04/2023
吳秋北：若貿然輸入外勞會打擊本地就業市場
人氣文章國際動態03/04/2023
聖彼得堡咖啡館炸彈襲擊，知名親政府戰地記者被殺
人氣文章香港政情03/04/2023
陳茂波總結星馬行：高才通吸引當地大學生
人氣文章香港要聞03/04/2023
非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金