《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華 美光遭查國產晶片乘勢而起

2月短暫擴張後，今日公布的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，回落在榮枯線上，顯示製造業狀況穩定，修復回暖勢頭放緩。外界對中國A股市場持樂觀態度，加上半導體板塊走勢強悍，牽動滬深股市今早高開後持續走強，滬綜指高開0.14%後，升幅一度擴大至0.8%迫近3300關，惟未能再突破，最終全日收升0.72%，報3296.4點，三連升，亦創自3月6日以來四周新高；深成指升1.39%，創業板指升1.7%。

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兩市全日成交12530億元（人民幣．下同），較上個交易日大增逾31%，規模亦是去年6月15日以來近10個月新高；陸股通淨流入近6億元，連續五日淨流入。人民銀行收水，今日（3日）進行20億元7天期逆回購，淨回籠2530億元。

人民幣兌美元中間價今報6.8805，較上個交易日跌88點子，上個交易日報6.8717。在岸人民幣兌美元即期（CNY）今日收報6.8905，較上個交易日4時30分收盤價跌192點子，止兩連升。全日在6.8761至6.8968之間波動。

今日新聞精選

1. 中國外交部宣布，應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍將於本月5日至7日對中國進行國事訪問。發言人毛寧表示，習近平將同馬克龍會談，共同規劃和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作等。國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際將分別會見馬克龍。馬克龍還將赴廣州參觀訪問。法國總統府早前表示，同行者包括歐盟委員會主席馮德萊恩，以及空中巴士（Airbus）與阿爾斯通（Alstom）的代表。

2. 在美國連番打壓中國半導體企業，並聯合日本、荷蘭等國家限制中國獲得先進晶片技術後，中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Micron）展開網絡安全審查，以作反制措施，料將進一步加劇拜登政府與中國之間的貿易緊張局勢。美光科技表示，正與中國網信辦就審查溝通，公司正全力配合。中國外交部發言人毛寧表示，這次調查是一種正常監管措施，對於所有企業來說，在中國只要守法合法經營，就沒有甚麼可擔心的。

3. 紀委國家監委上周五（3月31日）通報，中國銀行行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。中國銀行同日在網站發表回應，強調中國銀行黨委堅決擁護中央決定，將全力配合中紀委國家監委對劉連舸的審查調查，同時深刻汲取劉連舸問題的教訓，深入反思、引以為戒，舉一反三、抓好整改。

4. 中指研究院報告顯示，3月樓市成交量同環比均大幅上漲。一線成交面積環比上漲73%，廣州、上海環比漲幅明顯。二線整體環比上漲54.7%，其中青島漲幅明顯，環比上漲118.6%。庫存面積總量略有下降，寧波降幅最大，庫存面積環比降幅6.52%。

5. 中證監上周五（31日）發布新修訂後的《證券公司監督管理條例》公開徵求意見，擬加強穿透監管，規範公司治理，完善內外部約束機制，全面提升證券公司合規、穩健運營水平。其中新設「場外業務」一節，明確證券公司在交易場所外開展衍生品交易等業務的，應當符合法律法規規定，要求證券公司履行信息報送義務，同時加強數據統計和監控監測。同日中證監發布修訂後的《期貨交易所管理辦法》，自5月1日起施行，當中明確期貨交易所設立黨組織，保證黨和國家的方針政策得到全面貫徹落實。

6. 中國銀行研究院發布《2023年二季度經濟金融展望報告》認為，2023年一季度，隨疫情消退，穩經濟政策靠前部署，中國經濟持續恢復，預計一季度GDP增長4.1%左右。展望二季度，中國經濟將全面進入疫後修復期，消費有望延續較好恢復勢頭，基建和製造業投資將較快增長，房地產投資逐步企穩，出口降幅或繼續收窄。加之2022年同期基數較低，預計二季度GDP增長7.6%左右。

7. 胡潤發布《2022胡潤品牌榜》，貴州茅台以1.04萬億元品牌價值排名總榜單第一。與去年相比，品牌價值增長250億元。值得注意的是，這是貴州茅台連續第五次成為「最具價值中國品牌」，也是榜單上唯一一個萬億級品牌。第二名至第十名分別是，五糧液、中華、抖音、微信、騰訊、京東、工商銀行、國窖1573、中國平安。

8. 外媒《The Information》引述兩位知情人士消息，TikTok的中國母公司字節跳動去年的年收入超過800億美元，較2021年的約600億美元增長30%以上。惟按此計算，收入增速較上年的70%放緩，惟仍好過其他中國科企。字節跳動的收入已與騰訊的收入相當，當中絕大部分的收入增長是來自中國核心廣告業務。

撰文：經濟通中國組

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