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文旅部料今年清明假期國內旅遊收入65億，增近三成

06/04/2023

　　據文旅部數據中心測算，2023年清明假期(4月5日)，中國國內旅遊出遊2376.64萬人次，較去年清明假期當日增長22.7%；預計實現國內旅遊收入65.20億元人民幣，較去年清明假期當日增長29.1%。

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