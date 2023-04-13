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《神州經脈》3月出口意外回升　A股告跌　盧拉訪華為上海研究所

13/04/2023

　　中國3月外貿數據優預期回暖，不過A股市場卻遭遇高位股集體回落，導致午後明確轉跌，滬綜指全日跌0.27%，報3318.36點，通信設備、半導體、IT設備跌幅擴至約4%，拖累深成指跌1.21%，創業板指同跌0.97%。兩市全日成交11369億元（人民幣．下同），連續第八個交易日突破1萬億元，表現和周三（12日）相若。陸股通周四（13日）淨流出8687.51萬元，為連續第二日流出。

 

內地進出口數據優於預期，國家統計局形容是「開局平穩、逐月向好」。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開82點後，全日在6.8667至6.8772之間波動，收盤報6.8721，較上個交易日4時30分收盤價升111點子，兩連升，且創自3月31日以來近兩周新高。離岸人民幣兌美元（CNH）現升61點子，報6.8763。人民幣兌一美元中間價今報6.8658，較上個交易日升196點子，兩連揚，創自3月24日以來近三周新高，上個交易日報6.8854。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署公布，首季物貿易進出口總值9.89萬億元，同比增長4.8%。其中出口5.65萬億元，同比增長8.4%；進口4.24萬億元，同比增長0.2%。以美元計價，3月出口意外轉增，同比增長14.8%，大勝市場預期的跌7%，並創2022年7月以來的8個月最高增速；進口同比雖仍下降1.4%，但亦好於預期的降5%；貿易順差為881.9億美元，大幅高於預期。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，3月出口強勁增長令市場意外，可能和低基數效應有關。鑑於全球經濟前景疲軟，他認為，出口強勢不太可能持續。海關總署新聞發言人呂大良表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，尤其是外需不振、地緣政治等因素將對中國外貿發展帶來更大考驗，實現全年外貿促穩提質目標、繼續發揮進出口對經濟的支撐作用，仍需付出艱苦的努力。

 

2. 巴西總統盧拉昨晚（12日）抵達上海，對中國展開4天國事訪問。盧拉今日首站去到金磚國家新開發銀行總部，出席巴西前總統羅塞夫擔任行長的就職典禮，致辭時呼籲金磚國家用本幣結算；下午則到華為上海研究所參觀。據了解，華為在巴西開展業務已有25年。另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利發Twitter稱，對新冠病毒檢測呈陽性，要推遲對中國的訪問。中國外交部早前宣布，博雷利與德國外長貝爾伯克4月13日至15日訪華，將舉行第十二輪中歐高級別戰略對話、第六輪中德外交與安全戰略對話。

 

3. 國家主席習近平12日在廣東廣州市先後考察了樂金顯示（LG Display）廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司。在廣汽研究院調研期間，習近平指出，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路中國不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，中國將一步一個腳印扎扎實實向前推進。

 

4. 中國移動通信聯合會元宇宙產業工作委今日聯合中國通信工業協會區塊鏈專業委員會等，共同呼籲行業自律並對機構委員單位作出行業提示，提出要增強合規謹慎經營的理念，全面提高風險管控水平；提供生成式人工智能服務應當真實準確客觀多樣，應採取相應措施防止生成虛假信息，不得上傳或留存含有侵犯知識產權的內容，防止對類ChatGPT等生成式人工智能應用進行濫用，避免擾亂健康市場秩序。

 

5. 內地統計房地產開發企業於2023年3月境內信用債和境外美元債的發行結果顯示，3月國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資751.8億元人民幣，環比增加99.21%，同比增加10.79%；發行時票面利率平均值為3.93%，環比上升0.24個百分點，同比上升0.22個百分點。其中首開股份發行信用債融資最多，金額為46億元人民幣，平均票面利率為4.14%。3月國內房地產開發企業發行境外美元債1隻，融資金額為0.7億美元，環比下降81.56%，同比下降97.06%。

 

6. 第133屆廣交會將於4月15日至5月5日舉行。本屆廣交會歷來規模最大，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。展覽總面積從118萬平方米增至150萬平方米，展位數量從6萬個增至近7萬個。線下參展企業從2.5萬家增至34933家，新參展企業超過9000家，線上參展企業達到39281家。新設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品3個新展區，以及智慧生活、銀髮經濟、檢測和防護用品3個新專區。

 

7. 據《科創板日報》報道，百度Apollo將現身即將開幕的上海車展，並於4月16日舉辦Apollo汽車智能化業務發布會。屆時百度Apollo將帶來駕艙圖產品矩陣，並發布百度智能汽車開放方案，是百度智能汽車事業部自2021年下半年組建以來的首次行業亮相。另在今日舉行的2023滴滴自動駕駛開放日上，滴滴自動駕駛CEO張博透露，滴滴出行用戶可以在廣州和上海的自動駕駛示範區體驗滴滴自動駕駛服務。

 

8. 廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛在「2023數字經濟峰會」發言中透露，《廣東省數據條例》即將出台，廣東正研究推動將數據生產要素納入國民經濟核算體系。2022年，廣州數據交易所、深圳數據交易所相繼掛牌成立，當年累計交易額超過17億元，今年數據交易額將突破50億元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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