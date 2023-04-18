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中國首季GDP增4.5%勝預期　消費帶動惟投資生產遜

18/04/2023

 

　　中國於去年第四季結束了種種嚴苛的防疫限制，重新擁抱經濟增長模式，財政貨幣部門雙重發力，「鐵公基」開工，銀行大量放貸，而就在全球衰退預期、外貿不景、失業問題等不安因素籠罩下，今日中國迎來了經濟復甦的最重要成績單。國家統計局公布，2023年第一季國內生產總值為28.5萬億元（人民幣．下同），同比增長4.5%，大勝市場預期的4%，按季則增長2.2%。

 

經濟數據

 

　　經濟同比快速成長有賴於「三駕馬車」中的消費部分，疫情後的報復性消費從數據上有所反映，首季社會消費品零售總額11.5億元，同比增長5.8%，尤其是3月有關數據同比增長10.6%，大勝預期的增7.4%。但在工業生產和投資方面則復甦不及預期，季內全國規模以上工業增加值同比增長3%，其中3月的增加值為3.9%，略遜市場預期的增長4%；首季固定資產投資107282億元，同比增5.1%，遜於市場預期的5.7%。

 

　　近來有愈來愈多的內地網民表示工作不好找，官媒評論稱高學歷年輕人應放下身段參與較低端的勞動崗位，引發網上熱議。數據顯示，疫情全面放寬之後就業形勢沒有太大改善，3月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點，而青年失業率仍然高達19.6%，以全季來看，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比去年第四季下降0.1個百分點，當局形容就業形勢總體穩定。

 

　　至於作為金融風險敞口的房地產行業則在低位稍顯回升，今年1-3月商品房銷售額30545億元，由跌轉增4.1%，其中住宅銷售額增長7.1%。商品房銷售面積29946萬平方米，同比下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%，不過房地產企業的流動性風險嚴重打擊開發投資熱情，首季全國房地產開發投資25974億元，同比下降5.8%，降幅較1-2月再擴大0.1個百分點；其中，住宅投資19767億元，下降4.1%。

 

官方解讀

 

經濟增長帶隱憂  信貸增量未轉為投資

 

　　國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，總的來看，一季度，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，巿場預明顯改善，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。付凌暉指，當局下階段將科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛力，大力深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟運行持續整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

 

GDP同比增長

 

　　4.5%的GDP同比增長數字盡管好過預期，但和政府工作報告中5%的全年增長目標仍有一定距離，這意味著接下來三個季度中國必須要有更強勁的復甦勢頭，且要避免發生金融危機，才能滿足中國政府的經濟增長預期。值得留意的是，今年的增長幅度是建立在去年疫情封控導致的低基數之上，尤其是去年第二季GDP增長只有0.4%，所以同比上漲幅度對比實際經濟狀況可能會出現高估的情況。

 

GDP環比增長

 

　　從環比數據來看，中國第一季經濟比上一季增長2.2%，反彈幅度遠不如2022年第三季（按季增長3.9%），盡管疫情發展的不同時期並沒有太大的可比性，但考慮到防控措施已全面放鬆，這樣的復甦表現仍然值得擔憂，後續中國的貨幣及財政部門仍需要為中國振興經濟提供動力。

 

新增信貸


　　經濟「三駕馬車」之中，最讓人意外的是固定資產投資首季表現顯著遜於預期，因今年首季度銀行業的資金發放程度史無前例，尤其是對企業發放的中長期貸款，1月增量高達3.5萬億元，2月增量1.1萬億元，3月增量亦達到近2.1萬億元。外界本預期新增資金將大量投入於「鐵公基」建設，不過實情似乎並非如此，因為今年3月挖掘機國內銷量只有13899台，同比下降47.66%，有市場人士分析，中長期貸款主要被用在對到期地方債的置換上，所以新增貸款未能構成乘數效應，亦有人分析，新增信貸要在第二季的固定資產投資上才能體現。

　　除了今日的一系列數據外，上周公布的CPI數據亦引發關注，因3月同期CPI同比僅上升0.7%，市場擔憂中國即將進入通縮，不過國家統計局今日卻堅決反駁有關論述，稱當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮，市場供求基本穩定態勢沒有變化。首季社會消費品零售總額同比增長5.8%，尤其是3月數據同比增長10.6%，或許能印證消費復甦，但考慮到去年同期導致的低基數效應，市場亦不應誇大消費增長的力度，在經濟上行區間CPI顯著下跌，值得政策制定者有所警惕。

 

撰文：經濟通記者楊英傑

 

 

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