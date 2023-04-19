《神州經脈》發改委推新政穩消費 A股收跌 長峰醫院大火29死

滬綜指昨日（18日）衝擊三千四尚未如願，而在此位置上A股公司股東出現集體減持潮，三千四關口形成重大阻力，午後市況進一步轉差，電信、地產板塊跳水，家品、建材、軍工、汽車等板塊同樣下跌，近5000隻個股中有約3300隻股票下跌，滬指全日跌0.68%報3370.13點；深成指跌0.84%，創業板指跌0.63%。

北京長峰醫院住院部東樓昨日大火，造成29人死亡。（AP圖片）

A場小震，兩市全日成交10826億元（人民幣．下同），按日增2.1%，連續第12個交易日突破1萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開後，跌幅進一步擴大，並一度觸及6.9100，最終收盤報6.8966，較上個交易日4時30分收盤價跌217點子，三連跌，創3月16日逾1個月以來新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8731，較上個交易日升83點子，止兩連跌，上個交易日報6.8814。

今日新聞精選

1. 國家發改委公布，首季共審批核准固定資產投資項目42個，總投資2803億元人民幣，其中審批35個，核准7個，主要集中在高技術、能源、水利等行業。其中，3月份審批固定資產投資項目7個，總投資104億元人民幣，主要集中在高技術等行業。首季中歐班列累計開行4186列、運送貨物45萬標準箱，同比分別增長15%、28%。其中3月份開行1488列、運送貨物16.2萬標準箱，分別增長31%、52%。發改委表示，中國將研究合理縮減外資准入負面清單，支持符合條件的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）等，又指汽車消費是支撐消費的「大頭」，正加緊研究起草關於恢復和擴大消費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費等。

2. 北京市豐台區的北京長峰醫院住院部東樓昨日發生嚴重火災，北京政府通報，截至今日早上六時，死亡人數增至29人，包括26名住院患者。初步調查，事故是住院部內部改造施工過程中產生的火花，引燃現場火燃塗料的揮發物所致。該院院長、副院長、總務科主任、施工公司負責人、現場施工人員等共12人被刑事拘留。北京長峰醫院所屬的新三板掛牌公司長峰醫院因發生重大風險事件，且未申請停牌，被股轉公司實施停牌。長峰醫院主辦券商中信建投發公告稱，本次事故損失金額尚不明確，將對長峰醫院經營形成不利影響。

3. 國家移民管理局今日公布，首季全國移民管理機構共查驗出入境人員6506.5萬人次，同比增長116.2%，其中內地居民3235.1萬人次，港澳台居民2948.8萬人次，外國人322.6萬人次。國家移民管理局發言人張寧表示，今年以來，特別是新冠病毒感染「乙類乙管」後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。另《證券日報》引述航班動態資訊服務App「航班管家」數據，截至4月18日，今年五一假期的國際及港澳台機票訂單同比增長超過10倍，而機票成交均價為4190元人民幣，較去年同期降低54.65%。五一假期最熱門出境遊目的地是香港、澳門、台北、首爾、大阪、曼谷等。

4. 國家統計局今日公布首季各產業國內生產總值（GDP）初步核算數據。其中住宿和餐飲業GDP增加值4511億元，按年增長13.6%，增幅為各產業之中最高。房地產業增加值19611億元，增長1.3%，增幅最低。信息傳輸、軟件和信息技術服務業13520億元，增11.2%，增幅第二高。金融業26640億元，增6.9%。建築業13574億元，增6.7%。批發和零售業27667億元，增5.5%。

5. 聯合國周三（19日）發布的數據顯示，印度已經超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度現時人口數量超過14.28億，略多於中國的14.25億。印度目前的經濟規模在亞洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足30歲，未來幾年勢將成為世界上經濟增長最快的主要經濟體。

6. 內媒引述孟加拉國政府官員表示，孟加拉國和俄羅斯已商定同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項。孟加拉國目前正與俄羅斯國家原子能公司合作建設計劃中兩座核電站的第一座，該項目價值126.5億美元，其中90%的資金是由孟加拉國向俄羅斯貸款而來，前者將在28年內償還，有10年寬限期。

7. 內媒《澎湃新聞》報道，萬達集團旗下購物中心運營主體珠海萬達商管正在按照中證監新規定準備IPO文件，但仍未能給出具體IPO時間表。根據債券資訊供應商Debtwire此前報道，如果珠海萬達商業5月底前無法完成香港IPO，萬達集團三筆離岸貸款的貸方可以要求提前全額償還，涉及13億美元，萬達正與貸方就豁免提前還款選項進行磋商；萬達亦與一眾機構投資人簽下了對賭協議，如果珠海萬達商業在2023年底前未能完成IPO，則萬達商管有義務向投資者回購股份。

8. 荷蘭此前同意響應美方，擬加大限制對華半導體設備出口。荷蘭經濟部長Micky Adriaansens稱，當局正在制定相關法規，光刻機龍頭公司ASML應會很快收到有關其可向中國提供哪些產品的明確指引，預計當局7月可發放出口許可證。目前荷蘭政府禁止ASML向中國出口生產高精尖晶片所必須的EUV光刻機，修法後被禁出口中國的產品或包括較為老式的DUV光刻機。

撰文：經濟通中國組

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