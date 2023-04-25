《神州經脈》政治局會議料本周召開 不動產全面實現統一登記

拜登政府擬設禁令限制美企對中國戰略領域投資，在香港及內地上市的科技企業強震不止，A場醫藥、6G今早（25日）成重災區，午後晶片概念跟隨挫，加上鋰業概念出現重大意外，拖累創業板指數一度跌超過2%，滬綜指午後亦曾跌逾1%，4月升幅全銷，惟銀行股撐住指數，滬綜指全日收市僅跌0.32%，報3264.87點，但已經是連續第五個交易日下跌，A股近5000隻個股中有超過4000股下跌。科技股佔比較高的深市跌幅大，深成指收跌1.48%，創業板指挫1.83%。兩市全日成交11339億元（人民幣．下同），按日增4.7%，連續第十六個交易日破萬億，陸股通淨流出超過49億元。

自然資源部宣布，中國全面實現不動產統一登記。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤小幅高開後震盪回落，並再度失守6.90、6.91及6.92關口，日內最低曾見6.9207，收盤跌幅稍減報6.9163，較上個交易日4時30分收盤價跌178點子，三連跌，創3月10日以來一個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8847，較上個交易日跌12點子，兩連跌，上個交易日報6.8835。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局會議預計將在本周召開。4月的中央政治局會議一般主要研究首季經濟形勢並部署下一階段工作，包括當前經濟形勢定調、宏觀政策安排、改革等。內媒《21世紀經濟報道》認為，今年經濟形勢方面需關注是否將「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）調整為「三重改善」，又預計財政貨幣等宏觀政策預計保持平穩、重在落實，而改革上促消費穩就業政策是市場關注焦點。外電《彭博》亦預計，由於中國的經濟復甦已步入正軌，下一步政策重心可能會轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。

2. 自然資源部部長王廣華25日在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，中國全面實現不動產統一登記。這意味著經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。

3. 國家主席習近平24日下午在人民大會堂接受70位駐華大使遞交國書。包括美國駐華大使伯恩斯、加拿大駐華大使梅倩琳、德國駐華大使傅融、韓國駐華大使鄭在浩等。習近平表示，中方願在平等互利基礎上同各國人民深化友好情誼、擴大互利合作，推動雙邊關係不斷向前發展。希望使節們全面、深入了解中國，做友誼的使者、合作的橋樑。另中國駐法國大使盧沙野日前在接受法國媒體採訪時，質疑前蘇聯加盟國主權，並稱克羅米亞不一定屬於烏克蘭，惹東歐多國不滿。中國駐法國大使館昨晚發聲明強調，盧沙野相關發言代表他的個人觀點，不應過度解讀，也不是中國官方的政策宣示。

4. 中證監債券部主任周小舟今日表示，中證監將推動消費基礎設施REITs項目盡快落地，將REITs試點範圍拓展至水利、新基建等基礎設施領域，做好首批擴募項目發行上市準備工作，推動擴募工作常態化，支持已上市REITs通過增發份額、收購資產，開展併購重組活動。指導交易所制定出台定期報告和臨時公告披露指引，逐步完善符合REITs特點、規律的信息披露體系。研究優化REITs估值體系，加快推進REITs專項立法，研究構建符合REITs特點及中國國情的法規制度安排，推動契約型、公司型REITs協同發展。

5. 國家稅務總局數據顯示，2023年一季度，全國共有125.7萬輛新能源汽車享受政策優惠，同比增長17.5%；免徵新能源汽車車輛購置稅212.4億元，同比增長36%。從價格區間看，享受免徵政策的新能源車中，10萬元-20萬元（含）車型佔比達48.5%，較去年同期提高14.2個百分點；20萬元-50萬元（含）車型佔比為31.3%，較去年同期提高6.1個百分點，呈現較為明顯的消費升級趨勢。

6. 中國鋼鐵工業協會副會長唐祖君表示，近期國內市場鋼材價格持續快速下跌，鋼鐵企業生產經營面臨嚴峻挑戰。中鋼協呼籲鋼鐵企業應認真分析市場變化，主動減產，共同維護鋼鐵市場平穩運行。中鋼協另一名副會長姜維亦稱，房地產仍沒有明顯的復甦上升態勢，鋼鐵需求大幅提升尚無動力。據報山西省內鋼廠明日起各自陸續停產，減產比例約在30%，累計停產高爐（包含前期停產高爐）15座，日影響正常鐵水產量約4.65萬噸；累計停產建築鋼材軋線18條，日影響正常產材量約5.25萬噸。消息指減產時間暫定至5月底，復產時間待定。

7. 內媒《財聯社》引述廣州南沙區多位開發商人士指出，今日上午接獲該區相關部門口頭通知，即日起南沙樓市限購政策有所調整，外地人在南沙購房，社保年限由5年縮減至3年，即外地人在廣州連續繳納3年社保，符合一定條件就可在南沙購買一套房，而外地人只要在南沙有社保或稅單，符合一定條件也能在南沙買一套房。另安徽省宿州市房地產業協會發通告，4月29日至5月3日宿州舉行房地產展示交易會期間，凡是剛需的個人購買市區首套新建商品住房、改善性需求的個人購買的市區第二套新建商品住房，建築面積超過90平方米，按每套10000元標準發放消費券；90平方米及以下獲5000元消費券。

8. 中國黃金協會公布，首季中國黃金消費量按年增長12.03%至291.58噸，當中2、3月份黃金消費量增速明顯加快。首季的中國黃金產量為84.97噸，按年增長1.88%；另首季進口原料產金29.901噸，同比增長24.41%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金114.873噸，同比增長6.92%。首季黃金企業生產基本恢復正常，產能已恢復至疫情前水平，全國礦產金產量穩步回升。首季國內黃金ETF持倉規模略有下降，共減持0.82噸，截至3月末，國內黃金ETF持有量約50.60噸。

撰文：經濟通中國組

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