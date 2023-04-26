  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低

26/04/2023

　　外圍市場不穩，滬市周三（26日）上演穩盤大戰，銀行股顯著回調，地產股下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持至全日收市，滬綜指收跌0.02%，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科技股周三大反攻，新能源車、環保能源急漲，醫藥、AIGC等概念反彈，帶領深市終結五連跌，深成指升0.33%，創業板指漲1.54%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交11222億元（人民幣．下同），按日減少1%，連續第十七個交易日破萬億，陸股通恢復淨流入約7.5億元。

 

今日新聞精選

 

1. 銀保監周三公布數據顯示，一季度末銀行業金融機構不良貸款餘額3.9萬億元，較年初增加1259億元，不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平穩，商業銀行流動性覆蓋率149.5%。一季度末，銀行業金融機構資產總額397.3萬億元，同比增長11%。保險公司總資產28.4萬億元，同比增長10.5%。一季度，保險公司原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%，賠款與給付支出4932億元，同比增長9.3%。商業銀行累計實現淨利潤6679億元，同比增長1.3%。一季度末，商業銀行資本充足率為14.86%。

 

2. 據《路透》報道，9位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由，敦促拜登制裁華為雲和阿里雲，及其他中國雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。他們指，中國雲計算公司愈來愈多地與某些受制裁的外國實體打交道，直接挑戰美國的國家安全和經濟安全利益，其中阿里雲與中國軍方的密切聯繫「使其成為明顯持續的國家安全威脅」，要求拜登政府官員將其列入商務部的出口管制名單。中國外交部發言人毛寧表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業。另阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

 

3. 中指研究院統計數據顯示，目前內地已有逾40城調整首套房貸利率下限至4%以下，進入「3時代」；廣東部分城市甚至已取消首套房貸利率下限。至於房地產政策一直較嚴的上海，2021年7月24日起首套房貸利率調整為LPR+35個點子，即4.65%，二套房貸利率調整至LPR+105個點子，即5.35%，至今尚未有變化，而未來基點會否下調，上海本地媒體引述權威人士指，暫時還沒有相關安排。另中指院數據顯示，截至4月21日，內地22城中有18城完成今年首輪集中土拍，「觸頂」成交地塊佔比達48%，其中上海今年首輪土拍創2021年集中土拍開啟以來最高熱度，共出讓19宗地，成交總金額約520億元，觸頂成交佔比達79%，整體溢價率高達7%。

 

4. 國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度等五方面共18條意見，包括培育汽車出口優勢；加大進出口信貸支持；鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求；完善邊境貿易支持政策等，要求做大沿邊省份對外貿易，探索建設邊民互市貿易進口商品數據監測平台，修訂出台邊民互市貿易管理辦法等，增加自周邊國家進口。

 

5. 國家市場監督管理總局副局長甘霖26日表示，針對直播帶貨這種新模式、新業態，一方面要堅持包容審慎監管，另一方面必須要守住法律底線，確保在規範中發展。對管理不力、屢屢出現問題的平台，要通過約談、責令改正等方式督促其整改落實；對明顯違法違規或損害消費者權益的主播和商家，要依法嚴厲處罰，並根據侵權程度列入信用黑名單，增強監管實效性和震懾力。

 

6. 內地一連5天的五一假期即將於29日展開。官媒《央視新聞》引述中國旅遊研究院院長戴斌指出，每年春節、五一、國慶假期都是城鄉居民集中出遊的時間，而今年五一尤其不同。預計今年五一假期全國出遊人數會超過2.4億人次，比2019年高4個百分點，同時也會創造1200億元人民幣消費，將是新冠感染實施「乙類乙管」後旅遊市場恢復的一個轉折點，真正恢復到2019年的水平。另因「燒烤」而紅遍全國的山東淄博，其文化和旅遊局26日發公開信，指五一期間中心城區的酒店房間基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將交通阻塞、停車難、排隊時間長等，呼籲民眾錯峰出遊。

 

7. 貴州遵義市市場監督管理局規範全市白酒市場生產經營秩序，禁止未取得許可（備案）生產白酒；禁止偽造、變造及冒用酒類生產許可證或者超許可範圍生產白酒。白酒廣告禁止使用「國家級」、「最高級」及「最佳」等用語；禁止虛假標注年份老酒、洞藏老酒，或者偽造生產日期等引人誤解的內容欺騙、誤導消費者。白酒生產經營禁止採用假冒或仿冒等混淆手段從事市場交易、實施損害競爭對手行為；禁止利用虛假折價、減價或價格比較等使人誤解的手段實施價格欺詐，誘騙消費者交易。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後繼續下行，接連跌穿6.92及6.93關口，盤中最低見6.9320，不過其後跌幅收窄，收盤報6.9207，較上個交易日4時30分收盤價跌44點子，四連跌，創3月10日以來逾一個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9237，較上個交易日大跌390點子，三連貶，刷自3月13日以來一個半月新低，上個交易日報6.8847。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

133.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.300

異動股

01024

快手－Ｗ

50.750

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.750
  • 00591 中國高精密
  • 0.360
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.880
股份推介
  • 02001 新高教集團
  • 2.760
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 9.140
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.440
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.960
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 36.500
  • 目標︰$41.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.300
  • 00700 騰訊控股
  • 348.200
  • 00001 長和
  • 51.450
  • 00941 中國移動
  • 67.200
  • 00981 中芯國際
  • 21.600
報章貼士
  • 02001 新高教集團
  • 2.760
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 83.750
  • 目標︰$110.00
  • 00837 譚木匠
  • 3.560
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/04/2023 16:47  《盤後部署》恒指頑守牛熊線，美國打壓勢增強，比亞迪未全面轉強

26/04/2023 17:00  恒指公司諮詢容許外國公司納恒指，取消香港成份股數目上限規定

26/04/2023 16:24  渣打溫拓思:歐美銀行倒閉事件無構成影響，港按揭需求正復甦

26/04/2023 17:39  招行(3968)首季純利升7.8%至388.4億人幣

26/04/2023 16:47  中海外(688)首季收入按年升10.6%，經營溢利升34%

26/04/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯

26/04/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】星展降長汽逾三成目標，大摩點評建材股

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

26/04/2023 16:58  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息急跌至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章

新聞>財經熱話

華能國電績佳　火電企業獲券商唱好　中資電力股普遍造好可追入？
人氣文章

新聞>財經熱話

【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

BANK BANG bang
人氣文章

娛樂情報

《中年好聲音》被轟造馬 冠軍周吉佩︰我會好好努力
人氣文章

市場最熱點

【美股星期三】負面因素接踵而來 五月美股註定窮？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《命案》：就算整定，還是要努力活命
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

擺脫厚重面具感！3款春日粉底推介，輕鬆做出透薄亮肌妝效！
人氣文章

Fashion

姜濤個人服裝品牌《TO ZERO》面世！率先預覽主打單品！一日限定活動粉絲出動
健康好人生 Health Channel
人氣文章
悶熱4月天！氣溫升至30度！開胃素菜：薑絲南瓜醬涼拌甜菠菜
人氣文章
快活保養 | 忽發奇癮想吃朱古力？可能是身體缺乏鎂！半夜抽筋、經前焦慮易怒都關事！高含鎂量食物有哪些？朱古力要這樣選！
人氣文章
常翹腳脊柱側彎易腰痛！物理治療師一招即Check腰大肌有無問題！3組伸展運動幫助改善
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事26/04/2023
《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章財經熱話26/04/2023
華能國電績佳　火電企業獲券商唱好　中資電力股普遍造好可追入？
人氣文章財經熱話26/04/2023
【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
人氣文章香港要聞26/04/2023
林世雄:就引入「雲巴」進行調研，審視可行性
人氣文章香港要聞26/04/2023
消息：房委會收緊綠表申請者買居屋資格，兩年內不得持有物業
人氣文章中國故事26/04/2023
【政策解讀】中國全面實現不動產統一登記　並非單純為開徵房產稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金