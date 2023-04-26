《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企 滬指六連跌 人民幣逾月低

外圍市場不穩，滬市周三（26日）上演穩盤大戰，銀行股顯著回調，地產股下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持至全日收市，滬綜指收跌0.02%，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科技股周三大反攻，新能源車、環保能源急漲，醫藥、AIGC等概念反彈，帶領深市終結五連跌，深成指升0.33%，創業板指漲1.54%。

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兩市全日成交11222億元（人民幣．下同），按日減少1%，連續第十七個交易日破萬億，陸股通恢復淨流入約7.5億元。

今日新聞精選

1. 銀保監周三公布數據顯示，一季度末銀行業金融機構不良貸款餘額3.9萬億元，較年初增加1259億元，不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平穩，商業銀行流動性覆蓋率149.5%。一季度末，銀行業金融機構資產總額397.3萬億元，同比增長11%。保險公司總資產28.4萬億元，同比增長10.5%。一季度，保險公司原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%，賠款與給付支出4932億元，同比增長9.3%。商業銀行累計實現淨利潤6679億元，同比增長1.3%。一季度末，商業銀行資本充足率為14.86%。

2. 據《路透》報道，9位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由，敦促拜登制裁華為雲和阿里雲，及其他中國雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。他們指，中國雲計算公司愈來愈多地與某些受制裁的外國實體打交道，直接挑戰美國的國家安全和經濟安全利益，其中阿里雲與中國軍方的密切聯繫「使其成為明顯持續的國家安全威脅」，要求拜登政府官員將其列入商務部的出口管制名單。中國外交部發言人毛寧表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業。另阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

3. 中指研究院統計數據顯示，目前內地已有逾40城調整首套房貸利率下限至4%以下，進入「3時代」；廣東部分城市甚至已取消首套房貸利率下限。至於房地產政策一直較嚴的上海，2021年7月24日起首套房貸利率調整為LPR+35個點子，即4.65%，二套房貸利率調整至LPR+105個點子，即5.35%，至今尚未有變化，而未來基點會否下調，上海本地媒體引述權威人士指，暫時還沒有相關安排。另中指院數據顯示，截至4月21日，內地22城中有18城完成今年首輪集中土拍，「觸頂」成交地塊佔比達48%，其中上海今年首輪土拍創2021年集中土拍開啟以來最高熱度，共出讓19宗地，成交總金額約520億元，觸頂成交佔比達79%，整體溢價率高達7%。

4. 國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度等五方面共18條意見，包括培育汽車出口優勢；加大進出口信貸支持；鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求；完善邊境貿易支持政策等，要求做大沿邊省份對外貿易，探索建設邊民互市貿易進口商品數據監測平台，修訂出台邊民互市貿易管理辦法等，增加自周邊國家進口。

5. 國家市場監督管理總局副局長甘霖26日表示，針對直播帶貨這種新模式、新業態，一方面要堅持包容審慎監管，另一方面必須要守住法律底線，確保在規範中發展。對管理不力、屢屢出現問題的平台，要通過約談、責令改正等方式督促其整改落實；對明顯違法違規或損害消費者權益的主播和商家，要依法嚴厲處罰，並根據侵權程度列入信用黑名單，增強監管實效性和震懾力。

6. 內地一連5天的五一假期即將於29日展開。官媒《央視新聞》引述中國旅遊研究院院長戴斌指出，每年春節、五一、國慶假期都是城鄉居民集中出遊的時間，而今年五一尤其不同。預計今年五一假期全國出遊人數會超過2.4億人次，比2019年高4個百分點，同時也會創造1200億元人民幣消費，將是新冠感染實施「乙類乙管」後旅遊市場恢復的一個轉折點，真正恢復到2019年的水平。另因「燒烤」而紅遍全國的山東淄博，其文化和旅遊局26日發公開信，指五一期間中心城區的酒店房間基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將交通阻塞、停車難、排隊時間長等，呼籲民眾錯峰出遊。

7. 貴州遵義市市場監督管理局規範全市白酒市場生產經營秩序，禁止未取得許可（備案）生產白酒；禁止偽造、變造及冒用酒類生產許可證或者超許可範圍生產白酒。白酒廣告禁止使用「國家級」、「最高級」及「最佳」等用語；禁止虛假標注年份老酒、洞藏老酒，或者偽造生產日期等引人誤解的內容欺騙、誤導消費者。白酒生產經營禁止採用假冒或仿冒等混淆手段從事市場交易、實施損害競爭對手行為；禁止利用虛假折價、減價或價格比較等使人誤解的手段實施價格欺詐，誘騙消費者交易。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後繼續下行，接連跌穿6.92及6.93關口，盤中最低見6.9320，不過其後跌幅收窄，收盤報6.9207，較上個交易日4時30分收盤價跌44點子，四連跌，創3月10日以來逾一個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9237，較上個交易日大跌390點子，三連貶，刷自3月13日以來一個半月新低，上個交易日報6.8847。

撰文：經濟通中國組

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