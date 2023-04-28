《神州經脈》政治局促政策加力提效擴大需求 滬指收復三千三

「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早表現偏弱，惟開盤後走勢漸強，午後官媒公布中共中央政治局召開會議，定調未來經濟工作方向，滬綜指升幅一度擴大至3324.88點，成功收復三千三關，收盤升幅維持收漲1.14%，報3323.27點，全周累升近0.7%。深成指升1.08%，創業板指揚0.76%。兩市全日成交增近7%至11169億元（人民幣．下同），連續第十九日成交超過萬億關，陸股通復流入近16億元。「五一」長假前夕，人民銀行持續放水，實現6天淨投放5150億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9284，較上個交易日4時30分收盤價跌53點子，六連跌，續創3月10日以來新低，全日在6.9106至6.9291之間波動。人民幣兌一美元中間價今報6.9240，較上個交易日跌33點子，創3月13日以來新低，上個交易日報6.9207。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局28日召開會議，指今年以來，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢，但當前中國經濟內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力。會議提出恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力。要求全面深化改革開放，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，夯實科技自立自強根基。鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，重視通用人工智能發展。破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘。推動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新。擴大高水平對外開放，把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作。有效防範化解重點領域風險，加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務等。

2. 中國出入境管理局公告，自5月8日起，對有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」），證件有效期限統一延長至2023年12月31日。5月8日起，上述持證人可以正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發「回鄉證」。

3. 人民銀行統計，2023年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額225.45萬億元，同比增長11.8%；一季度人民幣貸款增加10.6萬億元，同比多增2.27萬億元。一季度末，人民幣房地產貸款餘額53.89萬億元，同比增長1.3%，比上年末增速低0.2個百分點；一季度增加6718億元，佔同期各項貸款增量的6.3%。一季度末，房地產開發貸款餘額13.3萬億元，同比增長5.9%，增速比上年末高2.2個百分點。個人住房貸款餘額38.94萬億元，同比增長0.3%，增速比上年末低0.9個百分點。

4. 珠海華發投資控股集團有限公司28日在澳門發行的5億元離岸人民幣債券同步於澳門、盧森堡兩地上市。這是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券，以及首筆利用中、英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券。其成功發行和上市意味著華發投控成為橫琴粵澳深度合作區成立以來，首家在澳門發行債券的區內企業。

5. 美國商務部及南韓產業通商部發表聯合聲明，兩國同意在晶片出口管制方面進行合作，以保護國家安全，同時最大限度地減少對全球半導體供應鏈的干擾和維持半導體行業的活力。聲明中並沒有提及中國。據報南韓產業通商部長李昌洋在會面中向美國商務部長雷蒙多表示，南韓企業高度關注美方設置的出口管制豁免將於今年10月到期，這會影響到這些企業將必要的晶片設備帶到中國工廠進行生產，表達關注的企業包括在中國無錫及大連設廠的SK海力士。

6. 中央網信辦公告，在全國範圍內啟動為期3個月專項行動，重點治理十項網絡亂象，包括採用「貼標簽」「帶節奏」「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業；採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營等。

7. 發改委公布，2023年3月，全國成品油消費量3359萬噸，同比增長23.2%，其中汽油、柴油、航空煤油同比分別增長24.2%、15.8%和99%；全國天然氣表觀消費量338.9億立方米，同比增長9.3%。中石化副總裁黃文生表示，中國經濟已從新冠疫情中復甦過來，預計成品油需求增速將繼續保持向好態勢，全年增長有望超過10%，並指國際油價在大約每桶80美元對公司的煉油毛利有利。

8. 外媒報道，德國政府內部正討論限制對中國出口用於製造半導體的化學品，以加強德國在部分經濟領域的韌性，減少對中國的依賴。若成事，德國化工企業默克和巴斯夫可能會受到出口限制的影響。中國外交部發言人毛寧28日回應，一些國家以所謂「降低依賴」的名義搞對華出口管制的做法不具建設性，最終只會損人害己，也影響全球的產業鏈供應鏈穩定。

撰文：經濟通中國組

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