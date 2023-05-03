【數據解讀】廣東首季GDP規模首超3萬億 深圳增6.5%跑出

中國2023年第一季國內生產總值（GDP）28.5萬億元（人民幣．下同），同比增長4.5%，大勝市場預期，不過消費、生產數據強弱分化，顯示疫後恢復不均。隨後各省市陸續出爐一季度地區重點經濟指標，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川六個經濟大省支撐大局，廣東省GDP規模首次跨過3萬億元；北上廣深四個一線城市中，只有深圳的GDP同比增長6.5%高於全國平均水平，北京上海分別增3.1%及3%，廣州僅增1.8%。

（資料圖片）

吉林、西藏並列GDP增速第一



增速方面，在基數和製造業影響下，各地公布的經濟指標表現分化，31個省份中，有23個省份GDP增速超過全國4.5%的平均增長水平，另外8省低於全國水平。吉林、西藏同比增長8.2%，並列增速第一；而江西和福建分別增長1.2%和1.7%墊底。



基數是導致去年和今年增速反差較大的重要原因。去年同期增速靠後的東北、中西部地區，一躍領漲，而去年增速位居前列的一些省份增速卻大幅下滑，以製造業支撐去年高增長的省份壓力則更大，例如去年全年以4.7%的增速並列全國第一的江西和福建，兩省的第二產業較去年分別下降2.4%和2.7%，今年一季度均排名最後。



廣東省GDP首跨3萬億



從總量看，各省份經濟普遍加速，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川6個經濟大省支撐大局，居地方GDP總量前列，佔全國國內生產總值約44.65%。其中，廣東省GDP規模首次跨過3萬億元，江蘇省以超2.9萬億元緊隨其後，山東省首次超過2萬億元，浙江省首次超過1.8萬億元。

疫後消費快速復甦

各經濟大省一季度服務業均在加快恢復，服務業增速普遍在4.5%以上。海南省第三產業增加值同比增長7.7%，由去年全年的負增長轉為正增長，拉動GDP增長5個百分點。四川、浙江、湖北服務業增速均超過6%。



除了放鬆疫情防控之外，各地在首季密集出台促銷費活動及政策，一季度各地針對文旅、汽車和房地產等行業密集發放消費券等，都加速服務業和消費回升。



不過快速增長背後亦有隱憂，四川在4月召開專題會議上指出，今年以來四川省消費運行呈現快速恢復的良好態勢，特別是春節期間出現一波消費爆發式回補，之後消費熱度、消費意願、消費需求又不同程度回落，都反映出當地消費向好基礎仍不穩固。



惟重慶綜合經濟研究院原院長、研究員易小光在接受內媒採訪時表示，短期的刺激政策是居民自身消費商品的轉移和調整，居民對未來收入的預期增強才能根本上促進消費。要創造條件改善消費環境，也要增加居民收入和就業，提高居民收入在國民經濟中所比重。



滬京廣製造業均承壓 深圳跑出

分城市看，上海、北京的生產總值仍穩居前二，廣州儘管總量微超重慶再奪「第四城」位置，不過按年增不足2%顯疲勢。惟排名第三的深圳則以6.5%的增速跑出，與頭兩名距離拉近。從一線城市的數據看，製造業復甦成影響經濟增速的重要因素。



2023年一季度，上海地區生產總值10536.22億元，居各城市之首，但在上年封城的低基數下，同比亦僅增長3%；北京一季度GDP為9947.7億元，同比增3.1%；廣州GDP為6963.92億元，以微弱的優勢超重慶，重返總量全國第四，不過一季度同比僅增1.8%。三城的第二產業增加值均未轉正，分別降0.9%、6%及4%。



值得留意的是，北京與此前新冠疫苗集中生產導致基數較高有關，北京一季度規模以上工業增加值同比下降7.4%，其中，醫藥製造業下降43.7%，剔除新冠疫苗生產因素下降3%。廣州則由於市場需求不足，部分支柱行業均出現下滑。廣州規上工業增加值同比下降5.8%，汽車製造業面臨高基數和傳統燃油車市場需求收縮壓力，增加值下降12%；而電子產品製造業也有8.9%的下滑，成為廣州工業增長承壓的主要原因。



而一季度深圳生產總值為7772.19億元，同比增長6.5%，增速為前四城市中最快，相較去年一季度，與北京、上海的差距有所縮小。其中第二產業增加值增4.6%，規模以上工業增加值同比增長4.5%，當中汽車製造業增長75.8%，新能源汽車、充電樁產量分別增長127.6%、89.2%。外貿出口增长23.8%。

多間大行上調全年預測 料二季度續反彈



首季數據公布后，已陸續有摩根大通、瑞銀、花旗等多家國際金融機構集中上調中國今年全年GDP增速預期。摩根大通將今年中國GDP增長預測值從6%上調至6.4%；瑞銀將今年GDP增速預測值從5.4%上調至5.7%；花旗將今年中國GDP增速預測值從5.7%上调至6.1%；高盛早在3月中旬就將全年GDP預測從5.5%上調至6%。



展望未來，野村中國首席經濟學家陸挺認為，二季度將是另一個甜蜜期，原因在於去年的同期基數更低，二季度的經濟同比增長幅度將更加明顯。瑞銀同樣認為，二季度社會零售和房地產活動同比增速可能將繼續大幅反彈。花旗集團並認為，今年可能是中國決策者化解結構性問題的窗口期，包括民間信心疲弱、青年失業率以及地方政府債務問題等。



對於今年後續財政貨幣政策是否有加碼的可能，多數機構認為宏觀政策保持當前基調不變的概率較大。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到一季度GDP增速超預期以及內需復甦啟動，預計未來幾個月宏觀政策保持積極支持的基調基本不變。

撰文：經濟通記者吳迪

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