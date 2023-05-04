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《京城近觀》門票售罄客房萬元　北京五一消費火爆

04/05/2023

 

　　期待了整整三年的「報復式」旅遊和消費終於回來了。今年的五一假期出行熱度堪稱火爆和瘋狂。到處都是出遊的人，不管去哪都一票難求，機票和酒店價格應聲暴漲，旅客發送量超過歷史同期記錄，有網友戲稱：「五一假期的車票搶出了春運的感覺。」

 

五一期間，北京消費火爆，商圈人流洶湧(黃燕明攝)


　　北京市文旅局最新公布，「五一」假期，北京接待遊客總量912.8萬人次，同比增長198%，比2019年增長6.6%；旅遊總收入134.6億元(人民幣．下同)，同比增長752%，比2019年增長13.9%。

部分地鐵通宵營運　景點門票一早售罄

　　為了迎接疫情後全面放開的首個「五一」，北京也是很拚，4月28日，即五一長假的前一天，部分北京地鐵24小時不停運，部分線路延時，臨時加開班車，算是一項新的創舉。


　　在「五一」開始之前，北京部分熱門景點，出現了門票售罄的情況。故宮、恭王府等假期5天門票均已約滿。網上甚至出現「圓明園自1860年被毀以來門票第一次售罄」，雖然後來被辟謠，圓明園正式對外售票參觀才幾十年。工作人員也回應稱，圓明園遺址公園屬於室外博物館，面積很大，線上銷售門票僅是一部分，可以現場購票。北京的景點受歡迎程度可見一斑。

有酒店漲價至近萬元一晚　北京環球影城一改頹勢

　　五一假期，我雖沒有出門，但是朋友從前方發回了消息，只要是個景點，無分網紅景點還是小眾景點，到處都是人人人，今年的「五一」與以往的「五一」有什麼不同，為什麼如此火爆？被疫情困住3年，出境遊暫停，國內跨省遊也頻受影響，現在終於能來一場說走就走的旅行。業內人士認為，在今年防疫政策優化後，「由於境外遊還沒有恢復正常水平，導致『五一』的國內旅遊火爆，酒店價格也因此上升幅度過大。」


　　說到酒店漲價，北京最受歡迎且價格數一數二的，莫過於北京環球影城內的酒店。「五一」期間，北京環球度假區附近酒店、民宿都迎來了大漲價。位於環球度假區內的諾金度假酒店和環球影城大酒店個別套房房型，達到萬元一晚，並早在4月底大部分房型已全訂完，包括諾金酒店最高8374元/晚的豪華家庭套房，僅剩5057元/晚的行政雙大床房。


　　北京環球影城逐漸擺脫去年客流量低迷頹勢，恢復至2021年開業之初的熱鬧。數據顯示，4月27日至5月5日期間，北京環球影城單日流量預計在2.5萬-3.4萬人次之間。今年以來，北京環球影城指定1.5日門票、2日聯票的銷量同比去年增長近5倍；酒店+門票的套餐產品增長228%。

重點商圈銷售額火爆　活動眾多全力谷消費

　　除外地遊客到北京旅遊，拉動消費增長，也有不少居民選擇留在本地「漫步北京」，在家附近逛街吃喝，對於這些本地居民，北京繼續開足火力，全力催谷消費。以三里屯為例，為期五天的「2023京港澳青年生活節　X 三里屯國際咖啡節」在三里屯太古里西區廣場開幕，時間覆蓋整個五一假期。由130多個內地和港澳品牌或主理人攤位構成的特色市集，吸引了大量的年輕人前往打卡。同時，心動五一「朝YOUNG生活節」在三里屯太古里西區廣場舉辦，推進「Z世代」消費，打造「新生代消費首選目的地」。

 

五一期間，三里屯舉辦京港澳青年生活節等活動吸引消費(黃燕明攝)

 

商家各出奇招，舉辦抽獎活動刺激消費(黃燕明攝)

有寵物店店員牽出巨大的豚鼠在街頭攬客，一下子吸引了大批遊人的目光(黃燕明攝)


　　京郊民宿也成為了北京居民的一大選擇。據美團數據顯示，北京鄉村民宿需求旺盛，五一假期，北京鄉村民宿預訂量相比2019年同比增長300%，以30歲以上白領人群為主。


　　北京市商務局發布的「五一」消費數據顯示，假日期間，重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額46.6億元，同比增長21%。全市60個重點商圈客流量3498.9萬人次，同比增長76.5%。燕莎奧萊、首創奧萊、西單商場、朝陽合生匯銷售額同比分別增長3.8倍、2.7倍、2.2倍、1.9倍。


　　一方面，沉寂三年的文旅消費在觸底後強勢反彈，產業的快速恢復，體現經濟社會活力真實復甦。另一方面，景區承載力不足、商家報復性漲價、不是堵在景區就是堵在路上的差勁旅遊體驗，長遠來看恐怕並非好事，如何提升服務留住顧客，才是行業的真正挑戰。

 

撰文:經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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