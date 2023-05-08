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李強:農村新能源車市場廣闊，適度超前建設充電設施

08/05/2023

　　國務院總理李強5日主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見；部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。


　　會議指出，要把發展先進製造業集群擺到更加突出位置，要統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用，推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。


　　會議指出，農村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進充電基礎設施建設，不僅有利於促進新能源汽車購買使用、釋放農村消費潛力，而且有利於發展鄉村旅游等新業態，為鄉村振興增添新動力。會議審議通過了加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。

適度超前建設充電基礎設施，引導企業下沉銷售

　　會議強調，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基礎設施建設、運營、維護模式，確保「有人建、有人管、能持續」。要引導企業下沉銷售服務網絡，鼓勵高職院校面向農村培養維保技術人員，滿足不斷增長的新能源汽車維修保養需求。要進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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