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《神州經脈》內地信貸數據遠差預期　通縮預期增強　滬指三連跌

11/05/2023

　　內地今日公布的4月CPI、PPI數據雙雙遜於預期，PPI更是創三年最大降幅，進一步引發市場對中國內需疲軟甚至出現通縮的憂慮。在通縮預期陰影下，滬指全日收跌0.29%，連續第三日下跌。深成指則小升0.02%，創業板指升0.63%。交投大幅縮水，兩市全日成交只有8959億元（人民幣．下同），是3月21日以來成交新低，結束連續24個交易日突破1萬億元的趨勢，按日大減12.2%，南下資金循陸股通淨流入近3000萬元。

 

（資料圖片）

 

　　公開市場中，人行今日淨回籠310億元。在岸人民幣承壓，今日（11日）收報6.9396，跌167點。人民幣兌一美元中間價今漲198點子，結束四連跌，刷自5月4日以來一周新高。

 

今日新聞精選

 

1. 人行今日公布的數據顯示，今年4月社會融資規模增量為1.22萬億元，遠遜預期，比上年同期多2729億元。當月人民幣貸款增加7188億元，遠低於預期的1.4萬億元，同比多增649億元。4月末，廣義貨幣（M2）餘額同比增長12.4%，略低過預期。

 

2. 國家統計局公布的數據顯示，4月全國居民消費價格（CPI）同比升0.1%，低於預期，並創2021年2月以來最低水平，環比下降0.1%。4月工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降3.6%，遜於預估的下降3.2%，並創下2020年5月以來最大降幅，環比下降0.5%。

 

3. 據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知，自下周一（15日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。

 

4. 據《彭博》報道，美國總統拜登告訴記者，正在準備與中國國家主席習近平的通話。今年年初有美國官員曾表示，在中國「兩會」閉幕後，拜登和習近平將在3月中旬通話。不過，由於中美關係持續緊張，兩人一直沒有通電話的計劃。對此，外交部發言人汪文斌回應稱，針對拜登與習近平的通話，沒有這方面的信息。汪文斌表示，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

 

5. 據外媒報道，美國總統拜登預計將在日本廣島召開七國集團首腦會議前後簽署一項行政命令，限制美國企業對中國尤其是人工智能、半導體、量子技術領域的投資。對此，商務部新聞發言人束珏婷再次表態稱，如美國脅迫盟友（七國集團其他成員國）共同限制對華投資消息屬實，中方將堅決反對。束玨婷並重申中國歡迎各國企業來華投資。

 

6。據外媒報道，泰國央行副行長Mathee Supapongse表示，泰國央行和中國人行正舉行會談，擬放寬規定促進人民幣在雙邊貿易中的使用，此舉可能有助減少泰銖震盪，今年內可能會有會談成果。

 

7. 中國商務部部長王文濤11日與厄瓜多爾生產、外貿、投資和漁業部部長普拉多分別代表本國政府，通過視頻方式正式簽署兩國之間的自由貿易協定。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

 

8. 國家移民管理局自今年5月15日起全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」。內地居民可向全國任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。攜程數據則顯示，港澳旅遊在「五一」節後依舊火爆，5月份港澳跟團遊訂單量環比增長七成左右。

 

撰文：經濟通中國組

 

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