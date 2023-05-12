《神州經脈》滬綜指四連跌 人民幣承壓 中美尋求緩和緊張關係

內地通脹數據引發通縮憂慮後，最新公布的4月金融數據，新增人民幣貸款和社融增量雙雙遇冷，均遠低於市場預期，再為中國經濟狀況亮起警號。經濟復甦步伐減慢，滬深股市今早（12日）窄幅低開後，互聯網、有色、基建等板塊急挫，中午收盤時已失守三千三關，午後跌幅加劇擴大，最終滬綜指全日跌1.12%四連跌，報3272.36點，本周累跌1.9%，創3月10日以來逾2個月最大跌幅。深成指同跌0.1.23%，創業板指跌1.06%。交投再進一步縮水，兩市全日成交8481億元（人民幣．下同），按日減少5.3%，並錄得3月16日以來成交新低。

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今日新聞精選

1. 據多家內媒報道，有關部門已發布通知，自下周一（15日）起，要求內地各銀行控制通知存款、協定存款的利率加點上限。其中，國有大行加點上限不能超過10個點子，其他金融機構不能超過20點子。現時部分中小銀行協定存款利率是在基準利率上加35個點子甚至更多，此番加點幅度下調後，這類存款利率或將進一步下行。內地城商行--桂林銀行今日發公告稱，下周一對通知存款、單位協定存款的利率進行調整。通知存款各期限存款產品利率下調55基點，1天和7天期通知存款利率分別由1.55%、2.1%下調至1%、1.55%。單位協定存款利率同樣下調55基點，由此前的1.9%下調至1.35%。據《證券日報》統計的數據顯示，4月以來截至5月11日，內地已有17家銀行公告調降存款利率。

2. 據《彭博》報道，中國弱通脹和弱信貸數據落地，繼續助力債券市場的牛市情緒，與此同時選擇槓桿策略來增厚收益的多頭力量再創新高。《彭博》數據顯示，中國銀行間質押式回購成交量本周一直在高位運行，周四隔夜回購成交量攀升至7.29萬億元的歷史新高，體現出在資金面寬鬆的環境下，交易員傾向於通過滾動借入隔夜資金加槓桿來博取較高收益。

3. 中國二手樓市場踏入第二季後行情明顯轉淡。據內媒統計，內地多個主要城市二手住房4月成交均見萎縮，上海二手住房成交環比下降26.7%，北京環比下跌37.3%，杭州環比下降32.7%，南京環比下跌13%，合肥環比暴跌40%。至於二手樓交易價格亦出現較大壓力，據諸葛數據研究中心監測數據顯示，4月100個重點城市二手住宅市場均價為每平方米15662元，環比下降0.15%，較上月擴大0.05個百分點，同比下降0.4%，較上月擴大0.13個百分點。

4. 全國性股份制商業銀行浦發銀行員工近日發起罷工行動抗議大幅減薪，網上流傳照片顯示有員工在工位內貼滿印有「罷工」字樣的白紙，而據內媒報道，浦發銀行上海分行昨日（11日）下午有大量人群聚集在分行門外，有保安在現場維持秩序。傳聞指，浦發銀行日前大幅調降員工月薪，普通員工減薪50%，主管級以上減薪40%，更傳有理財部門員工聲稱自己的月薪由2萬元降至不足7000元，因此罷工抗議。浦發銀行回應有關傳聞指，網傳圖片只是獨立事件，有子公司員工薪酬下調是因其本人業績考核不佳所致，經溝通，目前該員工已對上述調整表示理解，至於集體罷工圖片只是外包公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致，目前該外包公司正與員工溝通解決。在浦發銀行通篇回應中，未提及是否大幅降薪。

5. 中國外交部發言人汪文斌周五表示，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使，將於下周一起赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

6. 據多個外媒報道，美國政府為緩和與中國緊張關係，決定押後多項對華制裁和出口管制措施，以尋求國務卿布林肯重新訪華與中方溝通。《路透》引述消息人士指，中國高空氣球2月闖入美國領空後，布林肯延期訪華。到3月底，主張布林肯恢復訪華的副國務卿舍曼，要求不再專注於氣球事件，但大部分對華措施至今仍未獲恢復。美方原本撤銷華為出口許可的計劃，亦因尋求布林肯訪華而不獲支持。至於聯邦調查局對氣球事件的調查報告，消息指原定上月中公開，但中方以增加布林肯訪華機會作為條件，要求美方不要公開調查細節，報告至今尚未發布。消息人士認為，華府過於傾向尋求與中國進行鮮有成果的高層對話，並損害負責對華措施的中國事務辦公室士氣。

7. 美國會眾議院通過「中國不是發展中國家法案」，要求美國務院對國際組織施加影響取消中國的發展中國家地位。中國外交部發言人汪文斌表示，中國屬不屬發展中國家不由美國說了算。中國是各方公認的最大發展中國家，美國想給中國送頂「發達國家」的帽子，「這頂帽子中國戴不了」。他表示，中國是一個發展中國家，有著充分的事實依據。維護發展中國家地位是中國的合法權利。中方將堅定捍衛發展中國家的正當合法權益。此外，汪文斌介紹王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文會晤情況，指雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續承壓，盤內接連失守6.94及6.95關，收盤報6.9506，較上個交易日4時30分收盤價跌110點子，兩連跌，續創3月10日以來逾2個月新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9481，較上個交易日大跌380點子，創3月10日以來逾2個月新低，上個交易日報6.9101。

撰文：經濟通中國組

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