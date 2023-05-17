【上海特寫】江蘇儲戶來滬跨省存款 50萬存三年多賺6000元

近日，在內地社交平台上，不少網友分享了自己跨省存款的經歷。他們發現，同一家銀行在上海地區的存款利率要明顯高於江蘇的存款利率。

江蘇銀行位於上海浦東的分行。（林雯婕攝）



有網友表示，他特地起大早從蘇州坐高鐵到上海的江蘇銀行辦理存款業務，十點到銀行發現排隊的人已經很多。上海的江蘇銀行不僅利息高，還可以用積分兌換大米、食用油等禮品直接快遞到家。未來要取出現金也可以直接在蘇州取，不需要再來回上海。



據江蘇銀行上海閘北支行網點人員介紹，在5月15日前，3年期定存利率3.5%，1萬元（人民幣．下同）起存。而在蘇州，3年期定存利率3.1%，1萬元起存，各地會有差別。也就是說，儲戶若有50萬元存款，在兩地存放三年，利息差將達到6000元。



對於「江蘇銀行在上海網點的存款利率為何高於江蘇的網點」，江蘇銀行回應稱，江蘇銀行在存款定價上綜合考量了成本因素、區域因素、客群因素和市場競爭因素，上海網點的存款利率水平與異地城商行定價水平整體一致，並符合自律機制推動下的全國銀行業一致行為。

江蘇銀行上海分行下調了存款利率，30萬元以上存三年利率3.4%。（網絡圖片）



不過，在5月15日之後，江蘇銀行上海分行也對3年期定存利率進行了下調，其中30萬元起存利率3.4%，起存金額5萬元至30萬元內的利率3.3% ，起存金額50元至5萬元內利率2.8%。同時，1年期和2年期定存利率未變，1萬元起存利率分別為2.25%、2.85%。



降利率動儲戶「奶酪」 但有多方積極意義



近來，銀行下調存款利率的消息頻頻出現，先是不少城農商行、股份行下調個人存款掛牌利率，後來各大銀行又下調通知存款、協定存款這兩類主要面向對公業務的存款利率，就連保險產品的預定利率上限也要從3.5%降到3%，此番存款利率下調參與的銀行範圍之廣、涵蓋的存款種類之多備受市場關注。

據媒體報道，內地相關部門要求各銀行5月15日起調降協定存款、通知存款利率加點上限，其中國有大行加點上限不能超過10個點子，其他金融機構不能超過20點子。（資料圖片）



對於儲戶來說，存款利率下調就意味著他們的收益會相應減少，因此，他們都希望找到可以作為替代的理財產品。除了上述的跨省存款是一個方法之外，也有不少儲戶開始投資固收類理財產品、儲蓄國債等等。



儘管從直觀感受看，下調存款利率是動了儲戶的「奶酪」，但其實降低存款利率也有多方面積極意義。招聯首席研究員董希淼指出，存款利率下降有助於降低銀行負債成本，進一步推動銀行降低實體經濟實際融資成本；同時約束銀行對存款的不理性競爭行為，克服負債業務「規模情結」和「速度衝動」，增強發展的穩健性和可持續性，更好地防範金融風險。另外，中長期存款利率下降，有助於減少短期存款與中長期存款之間的「價差」，也有利於減少套利行為，使銀行存款期限結構更加合理。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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