  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

城投平台融資亂象頻生，山東有城投子公司涉非法集資

19/05/2023

　　隨著賣地收入直線下降，地方財政問題有可能成為中國的「灰犀牛」事件。內媒《財新》報道，近日多地金融部門對城投公司推出的政信金融理財產品進行監管，提醒投資者這些產品並不保本。


　　山東濟南歷下區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室日前發布公告，稱山東宏橋產業控股有限公司發行收益權定向融資產品吸引投資，並承諾到期8.5%-10%的收益，該行為已涉嫌非法集資。山東宏橋產業控股的控股股東為城投平台青州市宏源公有資產經營有限公司，後者由山東青州國資管理局全資持股，而山東宏橋產業控股的另一股東為山東金澤霖，其與山東省內多個城投公司的關係亦千絲萬縷。


　　報道指，浙江一縣級金融辦上月發布風險提示稱，各地國有平台理財產品都不是保本收益產品，不受國家金融監管部門監管；另網上流傳一張紅頭文件顯示，江蘇鹽南高新區監管機構要求當地一家國有公司停止出售一切定融產品。

城投定融逾期已有先例，類似產品仍泛濫

　　據民生證券統計，由2020年7月至2022年末共有1230隻定融產品發行，其中有超過四分之三是由城投平台發行或擔保，而且超過一半的都是信用度相對較低的區縣級平台。城投平台剛性兌付金身早已不保，自去年以來已有多款城投定融產品出現逾期兌付，但基於資金鏈壓力，還是有不少地方的城投平台選擇以定融的方式對外集資，有內媒曾統計過，2023年初首三個月仍有約84隻城投定融產品發行，外界擔心部分城投公司為了推銷產品，或會加上「國家兜底」、「保證收益」等字眼，迷惑投資者。


　　值得留意的是，城投公司選擇發行定向融資產品，本身就是一個流動性警告，因定融產品發行成本高還款年限短，若非融資難及債務壓力大，有地方做靠山的城投平台理應不會採用此方式來吸收流動性。

 

撰文：經濟通中國組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.450

異動股

03690

美團－Ｗ

128.600

異動股

00700

騰訊控股

333.200

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,426.63
    -109.28 (-0.326%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,191.98
    -6.07 (-0.145%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,657.90
    -30.94 (-0.244%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.043
變動率︰+3.089%
較港股︰-5.34%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.276
變動率︰+1.910%
較港股︰+0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌55.069
變動率︰-1.537%
較港股︰+0.58%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌17.854
變動率︰-8.567%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升5.890
變動率︰+2.257%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.060
變動率︰-2.067%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌83.980
變動率︰-2.087%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.960
變動率︰-5.344%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升51.210
變動率︰+4.703%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌40.010
變動率︰-4.897%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌56.780
變動率︰-5.775%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌14.790
變動率︰-6.805%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2023 04:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/05/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2023 04:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 128.600
  • 00700 騰訊控股
  • 333.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.050
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 9.280
股份推介
  • 06993 藍月亮集團
  • 4.430
  • 目標︰$5.10
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 31.400
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 258.800
  • 目標︰$321.80
  • 09983 建業新生活
  • 2.850
  • 目標︰$2.88
  • 01415 高偉電子
  • 18.700
  • 目標︰$19.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.450
  • 00700 騰訊控股
  • 333.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 00941 中國移動
  • 66.400
  • 00388 香港交易所
  • 304.000
報章貼士
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 231.000
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 9.040
  • 目標︰--
  • 01798 大唐新能源
  • 3.020
  • 目標︰$3.45
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2023 16:22  《盤後部署》恒指料下試萬九關，快手季績公布在即，47元不能失

19/05/2023 17:01  港交所擬下月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」

19/05/2023 16:18  《本港樓市》中原CCL按周漲0.5%連升兩周，但整體仍偏軟

19/05/2023 10:50  《神州金融》內地據報擬將AMC股權轉至中央匯金

19/05/2023 17:31  【香港要聞】傳信宸資本已聘請花旗出售旗下淘大食品

19/05/2023 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

19/05/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大和降阿里目標價，高盛升農夫山泉評級至買入

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

19/05/2023 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８１２０，隔夜拆息軟報４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》小米下周派季度成績單　長線目標價27銀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中國中亞成立元首會晤機制　人幣續大跌　滬指全周升
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里上季收入遜預期大行紛降目標　分拆業務有進展難阻股價急挫
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

衍生工具互通強化人民幣國際化
人氣文章

Foodie What’s On

全城最人氣雲吞麵推介！超正手打蝦子撈/ 關注組力撐 / 百年老字號金魚尾雲吞 / 名廚都讚大地魚湯 3
人氣文章

行政人員

AI融入工作模式大勢所趨！打工仔所需7大新技能！微軟總監：員工要有求學求試的心態
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

黄花梨交椅炒上超過一億港元，大名士題字的黄花梨肩輿又值多少錢？
人氣文章

Fashion

產量大減！愈見珍貴！專家教揀日本Akoya珍珠！大小、光滑，還要看顏色、光澤！一個簡單方法揀出小燈泡
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

老虎巖雙年展《缺口長出了尾巴》:被藝術化的日常，揭示並療癒生活的悖論
健康好人生 Health Channel
人氣文章
運動前攝取咖啡因，有助提升燃燒脂肪率？空腹飲會傷胃嗎？這2類人並不適合
人氣文章
新冠疫未了 1
人氣文章
快活保養 | 代糖有伏！人工代糖甜度高過砂糖180至2萬倍！減肥不成，反會愈吃愈甜、增糖尿、血壓高等風險？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/05/2023
《嚟緊炒D乜》小米下周派季度成績單　長線目標價27銀
人氣文章中國故事19/05/2023
《神州經脈》中國中亞成立元首會晤機制　人幣續大跌　滬指全周升
人氣文章財經熱話19/05/2023
阿里上季收入遜預期大行紛降目標　分拆業務有進展難阻股價急挫
人氣文章香港要聞19/05/2023
【國安立法】港府增撥50億元專門款項作維護國安開支
人氣文章中國故事19/05/2023
城投平台融資亂象頻生，山東有城投子公司涉非法集資
人氣文章香港要聞19/05/2023
新一輪1000元住宅用戶電費補貼今年6月推行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金