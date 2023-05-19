城投平台融資亂象頻生，山東有城投子公司涉非法集資

隨著賣地收入直線下降，地方財政問題有可能成為中國的「灰犀牛」事件。內媒《財新》報道，近日多地金融部門對城投公司推出的政信金融理財產品進行監管，提醒投資者這些產品並不保本。



山東濟南歷下區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室日前發布公告，稱山東宏橋產業控股有限公司發行收益權定向融資產品吸引投資，並承諾到期8.5%-10%的收益，該行為已涉嫌非法集資。山東宏橋產業控股的控股股東為城投平台青州市宏源公有資產經營有限公司，後者由山東青州國資管理局全資持股，而山東宏橋產業控股的另一股東為山東金澤霖，其與山東省內多個城投公司的關係亦千絲萬縷。



報道指，浙江一縣級金融辦上月發布風險提示稱，各地國有平台理財產品都不是保本收益產品，不受國家金融監管部門監管；另網上流傳一張紅頭文件顯示，江蘇鹽南高新區監管機構要求當地一家國有公司停止出售一切定融產品。



城投定融逾期已有先例，類似產品仍泛濫



據民生證券統計，由2020年7月至2022年末共有1230隻定融產品發行，其中有超過四分之三是由城投平台發行或擔保，而且超過一半的都是信用度相對較低的區縣級平台。城投平台剛性兌付金身早已不保，自去年以來已有多款城投定融產品出現逾期兌付，但基於資金鏈壓力，還是有不少地方的城投平台選擇以定融的方式對外集資，有內媒曾統計過，2023年初首三個月仍有約84隻城投定融產品發行，外界擔心部分城投公司為了推銷產品，或會加上「國家兜底」、「保證收益」等字眼，迷惑投資者。



值得留意的是，城投公司選擇發行定向融資產品，本身就是一個流動性警告，因定融產品發行成本高還款年限短，若非融資難及債務壓力大，有地方做靠山的城投平台理應不會採用此方式來吸收流動性。

撰文：經濟通中國組

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