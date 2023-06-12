《神州經脈》人幣逼近7.15，中方斥美在新疆製造「強迫失業」

滬深股市今日（12日）表現分化，滬弱深強，三大電信股及銀行股顯著走低，汽車股隨行業數據造好拉漲，滬綜指全日好淡爭持，收跌0.08%，報3228.83點，深成指則升0.74%，創業板指升0.44%。兩市全日成交9654億元（人民幣．下同），較上個交易日（9日）減少2.4%。

（資料圖片）

人民銀行今日進行20億元7天期逆回購，今日零投放零回籠，公開市場本周有2100億元資金到期，其中周一至五均分別有20億元逆回購到期，周四還有2000億元中期借貸便利（MLF）到期，市場預期屆時續作的MLF將會下調利率，即政策降息。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤跌近240點逼近7.15關口，隨後跌幅收窄，收盤報7.1426，創2022年11月29日以來新低，較上個交易日4時30分收盤價跌185點子。全日在7.1300至7.1482之間波動。離岸人民幣兌美元盤中再破7.15關口。今日人民幣兌一美元中間價報7.1212，較上個交易日跌97點子，上個交易日報7.1115。

今日新聞精選

1. 中國打印機製造商納思達及新疆化工企業中泰化學被指對維吾爾族人實施強迫勞動行為，遭美國國土安全部列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中，被禁向美進口產品。中國外交部發言人汪文斌表示，美方以謊言為依據將有關企業列入實體清單，實質是在新疆製造「強迫失業」，中方將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。至於美國財政部以涉伊朗導彈和軍事項目為由將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」實施制裁，中國商務部發言人表示，中方對此表示反對，批評美方做法缺乏事實依據。另外，對於美方有官員聲稱國務卿布林肯將於6月18日訪華，汪文斌回應稱目前沒有可以提供的消息。

2. 繼國有六大行後，全國性股份行緊隨其後官宣下調人民幣存款利率，包括招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業銀行12日更新了人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。其中招商銀行官網顯示，人民幣活期存款利率從0.25%下調至0.2%；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別降至2.05%、2.45%和2.5%，此前分別為2.15%、2.6%和2.65%，分別下調10個點子、15個點子和15個點子。

3. 國家金融監督管理總局發布新聞稿，局長李雲澤6月8日至9日在上海調研時強調，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，長期向好的基本面不會改變；金融機構要堅定信心，用心用力加大對實體經濟的支持力度。此外，金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變。李雲澤並強調，金融業運行整體平穩，風險總體可控；要重點加強和改善對高水平科技自立自強、製造業、鄉村振興、投資和消費等領域的金融供給。

4. 人民銀行日前發布《銀行間債券市場債券估值業務管理辦法（徵求意見稿）》。業內人士指出，中國債券估值產品體系目前初步建立，與成熟市場相比，還存在估值方法透明度不夠、特定時期估值公允性不夠、對單一估值依賴度較高等問題，不利於市場對債券真實價值的判斷和形成，在市場波動時表現較為明顯，加強對債券估值服務規範有利於促進健康發展。

5. 據中汽協公布，2023年5月，中國汽車出口持續快速增長。汽車企業5月出口38.9萬輛，環比增長3.4%，同比增長58.7%。累計前五個月，汽車企業出口175.8萬輛，同比增長81.5%。當中新能源汽車5月出口10.8萬輛，環比增長7.9%，同比增長1.5倍。前5月，新能源汽車出口45.7萬輛，同比增長1.6倍。

6. 國際金融協會（IIF）最新報告顯示，外資在5月繼續流出中國債市，外流資金達到72億美元（561.6億港元），但有淨資金流入中國股市，規模涉及1億美元。據IIF報告，外資已連續5個月流出中國債市，4月時流失100億美元，3月流走79億美元；過去1年累計，流出中國債市的外國資金為590億美元，同期流入中國股市的外國資金有337億美元。報告認為，在經濟數據令人失望、中美關係惡化及監管打擊令市場不安的背景下，投資者對中國的興趣一直在降溫。

7. 廣州市人民政府辦公廳日前印發《完善廣州現代金融服務體系實施方案》，其中提出要助力構建粵港澳大灣區國際金融樞紐，加快建設粵港澳大灣區跨境理財和資管中心，支持在南沙設立粵港澳大灣區保險服務中心，以及加快推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行等。同時支持南沙拓展自由貿易（FT）帳戶體系功能和應用，探索開展跨境併購、融資等多樣化跨境投融資業務創新，爭取在跨境資金管理、人民幣國際化、資本項目可兌換等方面先行先試；推動全球溯源中心建設，構建南沙新型離岸貿易、外匯業務真實性核驗標準，建設新型離岸交易服務平台，打造「溯源+離岸貿易」的「南沙模式」。

8. 民政部最新數據顯示，去年中國結婚登記人數683.3萬對，數字創1986年有統計數據以來新低，亦連續9年下跌。去年結婚登記人數比上一年減少了80.3萬對，下降10.5%。與2013年最高峰1346萬對相比，9年來中國結婚人數下降49.3%，下降幅度近半。結婚人數快速下降原因包括結婚生育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化，以及疫情影響等。

撰文：經濟通中國組

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