《神州經脈》秦剛與布林肯通電話，A股成交重上萬億，MLF料降

2000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）明日（15日）到期，《路透》調查顯示，在人行七天逆回購意外「降息」後，市場預計MLF利率跟隨調降將無懸念。人民幣中間價刷新逾半年低位後，即期匯價持續弱勢，今早低開百點子後盤中曾跌穿7.17關，拖累滬深股市今早高開後升幅逐步減弱。

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滬綜指全日小跌0.14%，報3228.99點，深成指則升0.26%，創業板指跌0.17%。兩市全日成交10006億元，為5月10日逾一個月以來突破萬億元關，較上日成交大增6.2%。外資今日通過陸股通淨流出近22億元，連續四日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日（14日）收報7.1576，較上個交易日4時30分收盤價跌40點子，三連跌，續刷2022年11月29日以來6個半月新低，全日在7.1551至7.1701之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價跌穿7.15關口，報7.1566，較上個交易日跌68點子，三連跌，續刷2022年11月30日以來逾半年新低，上個交易日報7.1498。

今日新聞精選

1. 人民銀行13日將7天期逆回購中標利率下調10個基點至1.9%後，同日傍晚再公布同步下調常備借貸便利（SLF）利率三個品種各10個點子，隔夜期、7天期、1個月期分別下調至2.75%、2.9%、3.25%。銀行間10年國債收益率14日盤初續降逾2個基點並跌破2.6%，創去年8月以來近十個月新低；中金所10年國債期貨高開後維持震盪。分析人士認為，人行接連「降息」將進一步推動資金向實體經濟流動，亦意味著後續包括中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR）在內的新一輪「降息」之門開啟。《路透》對33位金融機構人士調查顯示，受訪者一致認為一年期MLF利率會調降，其中94%受訪者認為降幅10個基點。

2. 國務委員兼外長秦剛14日應約同美國國務卿布林肯通電話，促美方採取實際行動，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道，並就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。至於日前有美國官員透露，美國國務卿布林肯將於18日訪華。中國外交部發言人汪文斌14日再次就消息回應稱，「目前沒有可以提供的消息」。另外，美國財政部長耶倫當地時間13日在出席國會聽證會時表示，雖然美中之間確實存在需要解決的問題，但與中國脫勾將是「重大錯誤」，「絕對不可以」與中國脫勾。

3. 據《環球時報》引述印度《經濟時報》最新報道稱，印度政府對在印度的中國智能手機製造商小米、OPPO、realme和vivo等提出多項新要求，包括公司的行政總裁（CEO）、財務總監（CFO）、營運總監（COO）、總技術主任（CTO）要由印度籍人士擔任。《環球時報》引述一名熟悉中企在印度情況的人士指出，印度政府的這種行為是「霸凌」，等於「變相收購中國企業」。在此之前，印度執法局以「非法向外國實體轉移資金」為由扣押小米約50億元資金一事引起廣泛關注。數據顯示，小米去年經調整淨利潤為85億元，該筆資金相當於小米去年淨利潤的57%。

4. 財政部14日在香港招標發行今年首期人民幣國債。本次發行的120億元國債，包括2年期60億元、3年期40億元、10年期20億元，中標利率分別為2.2%、2.3%、2.71%，較在岸國債二級水平高出約6-9個基點。根據香港金管局發布的投標結果計算，三期債認購倍數分別為3.62倍、4.52倍和5.11倍。財政部此前公告，今年將在香港發行300億元人民幣國債，分四期發行。

5. 國家能源局公布，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。前5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。國家電網數據顯示，近期單日最大用電負荷已達8.6億千瓦，同比增加7.77%。其中江蘇電網日均用電負荷持續在1億千瓦左右，比去年同時段高近1000萬千瓦；粵港澳大灣區31台抽水蓄能機組5月以來已發電13.1億度，創歷史新高。

6. 國務院總理李強13日會見來華國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅，稱中方願同洪方深挖兩國貿易潛力，加緊對接洪方特色產品輸華協議後續事宜，盡早開啟商談自由貿易協定進程等，並歡迎洪方成為共建「一帶一路」新成員。另工信部長金壯龍14日會見西門子公司董事會主席博樂仁，稱工信部將全面推進製造業高水平對外開放，支持跨國企業加大智能製造等先進製造業領域在華投資，並將促進中小企業數字化轉型。博樂仁稱願進一步擴大西門子在華投資，與中方進一步加強先進製造、中小企業數字化轉型等合作。

7. 國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委副秘書長袁達表示，推出更大力度引資政策，在現有政策基礎上，將研究出台更大力度吸引外資的政策措施，優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，促進內外資企業務實合作。同時，合理縮減外資准入負面清單。

8. 今日是《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》發布一周年，廣州市大灣區辦常務副主任、市發展改革委副主任牟治平表示，支持南沙探索體制機制創新，推動省市按程序賦予南沙更大經濟管理權限，爭取實現「南沙的事南沙辦」。爭取國家盡快出台南沙放寬市場准入試點方案，加快建設中國企業「走出去」綜合服務基地。加快開展廣珠(澳)高鐵前期工作，推動南沙站今年動工建設，加快南沙港快線、南沙大道等「三高三快」道路升級改造等。

撰文：經濟通中國組

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