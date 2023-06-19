《神州經脈》習近平晤布林肯冀雙互尊重，滬指微跌人幣近七個月低

美國國務卿布林肯訪華，暫未見有實質利好釋出，滬綜指今（19日）早小幅低開後跌幅稍為擴大，其中保險股、白酒股跌幅顯著，最終全日收跌0.54%，終止兩連升，報3255.81點，深成指回吐0.29%，創業板指跌0.21%。兩市全日成交11067億元（人民幣．下同），較上個交易日（16日）成交增3.7%，且連續四日突破萬億元關。

習近平今日在北京人民大會堂接見布林肯。（AP圖片）

今日新聞精選

1. 中國國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂接見美國國務卿布林肯。習近平表示，中國國務委員兼外長秦剛及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅先後與布林肯會面，雙方在一些具體問題上取得進展、達成共識，「這很好」。國與國交往應該雙互尊重，以誠相待，希望布林肯這次訪華能夠為穩定中美關係發揮積極作用。

2. 布林肯昨日和今日已先後與中國國務委員兼外長秦剛及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。其中王毅表示，布林肯此行正值中美關係處於關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。王毅敦促美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並重申對於台灣問題，中國沒有任何妥協退讓的餘地。秦剛與布林肯的會談則長達五個半小時，比原定時間超出逾一小時，雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了坦誠、深入、建設性溝通，同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作，保持高層交往。

3. 國務院總理李強於當地時間18日晚間抵達德國柏林勃蘭登堡機場，對德展開正式訪問，並進行第七輪中德政府磋商，隨後轉訪法國並出席新全球融資契約峰會。李強表示，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏原則，同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥善處理分歧和差異。另外，外電引述新西蘭總理希普金斯表示，本月25日至30日將率領貿易代表團訪問中國，期間將與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強，以及全國人大常委會委員長趙樂際會面。

4. 內地電商陸續公布618購物節成績。截至6月18日0點，淘寶天貓逾256萬名中小商家於618的成交額超過去年同期，成交破億元品牌數達305個，新進億元品牌不乏老字號及新銳國貨，如老廟黃金等。小紅書618數據顯示，今年參與小紅書618的商品數量同比增長約5倍，日均購買用戶數同比增長約4倍；電商直播日均開播場次同比增幅均超過3倍。蘇寧易購數據顯示，618期間全國門店客流同比增長逾200%，家電家裝一站式購物訂單量翻倍，其中5萬元以上套購訂單同比增長153%，以舊換新訂單同比增長128%。另外，「2023阿里巴巴全球數學競賽」決賽於17日在杭州開賽，阿里巴巴創辦人馬雲罕有現身。

5. 國務院常務會議上周五（16日）提出研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。《中國證券報》今日第二版引述專家稱，為推動經濟持續回升向好，後續相關部門將加大逆周期調節力度，各類財政、金融、產業等政策工具料加速出台、抓緊實施。花旗發表報告認為，市場引頸以待的支持經濟政策或要等到7月政治局會議之前才會出台。

6. 為提高過港高鐵運能，廣鐵集團7月1日零時起，安排廣州東、深圳北各增加4列開往香港西九龍的動車組列車，成都東至深圳北G2963/G2964次運行區段延長至香港西九龍。廣鐵集團表示，通過調研發現，今年香港高鐵恢復通車以來，客流持續走旺，往返內地與香港的旅客日均達8萬人，預計暑假期間，日均往返旅客將達10萬人。

7. 胡潤研究院發布《2023胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》，列出新能源產業集聚度最高的中國城市50強。其中，深圳、上海、蘇州、北京、常州排名前五，廣州、武漢、成都、天津和合肥位居前十。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，新能源企業聚集程度的高低，既反映城市創新能力和產業環境優劣，也直接影響了城市的發展潛力和競爭力。能夠抓住新能源產業機遇的城市，未來將在中國財富地圖上佔據更好的位置。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）日內跌超過300點，一度跌穿7.16關，及後跌幅收窄，重上7.15，最終收報7.1583，較上個交易日4時30分收盤價大跌415點子，止兩連升，創2022年11月29日以來近七個月新低，全日在7.1340至7.1630之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1201，較上個交易日升88點子，三連升，創6月9日以來新高，上個交易日報7.1289。

撰文：經濟通中國組

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