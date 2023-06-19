  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》習近平晤布林肯冀雙互尊重，滬指微跌人幣近七個月低

19/06/2023

　　美國國務卿布林肯訪華，暫未見有實質利好釋出，滬綜指今（19日）早小幅低開後跌幅稍為擴大，其中保險股、白酒股跌幅顯著，最終全日收跌0.54%，終止兩連升，報3255.81點，深成指回吐0.29%，創業板指跌0.21%。兩市全日成交11067億元（人民幣．下同），較上個交易日（16日）成交增3.7%，且連續四日突破萬億元關。

 

習近平今日在北京人民大會堂接見布林肯。（AP圖片）

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂接見美國國務卿布林肯。習近平表示，中國國務委員兼外長秦剛及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅先後與布林肯會面，雙方在一些具體問題上取得進展、達成共識，「這很好」。國與國交往應該雙互尊重，以誠相待，希望布林肯這次訪華能夠為穩定中美關係發揮積極作用。

 

2. 布林肯昨日和今日已先後與中國國務委員兼外長秦剛及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。其中王毅表示，布林肯此行正值中美關係處於關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。王毅敦促美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並重申對於台灣問題，中國沒有任何妥協退讓的餘地。秦剛與布林肯的會談則長達五個半小時，比原定時間超出逾一小時，雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了坦誠、深入、建設性溝通，同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作，保持高層交往。

 

3. 國務院總理李強於當地時間18日晚間抵達德國柏林勃蘭登堡機場，對德展開正式訪問，並進行第七輪中德政府磋商，隨後轉訪法國並出席新全球融資契約峰會。李強表示，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏原則，同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥善處理分歧和差異。另外，外電引述新西蘭總理希普金斯表示，本月25日至30日將率領貿易代表團訪問中國，期間將與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強，以及全國人大常委會委員長趙樂際會面。

 

4. 內地電商陸續公布618購物節成績。截至6月18日0點，淘寶天貓逾256萬名中小商家於618的成交額超過去年同期，成交破億元品牌數達305個，新進億元品牌不乏老字號及新銳國貨，如老廟黃金等。小紅書618數據顯示，今年參與小紅書618的商品數量同比增長約5倍，日均購買用戶數同比增長約4倍；電商直播日均開播場次同比增幅均超過3倍。蘇寧易購數據顯示，618期間全國門店客流同比增長逾200%，家電家裝一站式購物訂單量翻倍，其中5萬元以上套購訂單同比增長153%，以舊換新訂單同比增長128%。另外，「2023阿里巴巴全球數學競賽」決賽於17日在杭州開賽，阿里巴巴創辦人馬雲罕有現身。

 

5. 國務院常務會議上周五（16日）提出研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。《中國證券報》今日第二版引述專家稱，為推動經濟持續回升向好，後續相關部門將加大逆周期調節力度，各類財政、金融、產業等政策工具料加速出台、抓緊實施。花旗發表報告認為，市場引頸以待的支持經濟政策或要等到7月政治局會議之前才會出台。

 

6. 為提高過港高鐵運能，廣鐵集團7月1日零時起，安排廣州東、深圳北各增加4列開往香港西九龍的動車組列車，成都東至深圳北G2963/G2964次運行區段延長至香港西九龍。廣鐵集團表示，通過調研發現，今年香港高鐵恢復通車以來，客流持續走旺，往返內地與香港的旅客日均達8萬人，預計暑假期間，日均往返旅客將達10萬人。

 

7. 胡潤研究院發布《2023胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》，列出新能源產業集聚度最高的中國城市50強。其中，深圳、上海、蘇州、北京、常州排名前五，廣州、武漢、成都、天津和合肥位居前十。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，新能源企業聚集程度的高低，既反映城市創新能力和產業環境優劣，也直接影響了城市的發展潛力和競爭力。能夠抓住新能源產業機遇的城市，未來將在中國財富地圖上佔據更好的位置。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）日內跌超過300點，一度跌穿7.16關，及後跌幅收窄，重上7.15，最終收報7.1583，較上個交易日4時30分收盤價大跌415點子，止兩連升，創2022年11月29日以來近七個月新低，全日在7.1340至7.1630之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1201，較上個交易日升88點子，三連升，創6月9日以來新高，上個交易日報7.1289。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

357.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.700

異動股

03690

美團－Ｗ

137.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 46.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.920
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 28.500
  • 目標︰$31.00
  • 00839 中教控股
  • 6.720
  • 目標︰$7.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.720
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 55.950
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 266.800
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 00941 中國移動
  • 64.600
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
  • 00388 香港交易所
  • 313.200
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 313.200
  • 目標︰$350.00
  • 00839 中教控股
  • 6.720
  • 目標︰$7.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/06/2023 16:24  《盤後部署》恒指整固後挑戰20864，碧桂園宜守穩20天線

19/06/2023 18:07  【大國博弈】習近平指不會挑戰和取代美國，布林肯稱不尋求新冷戰

19/06/2023 18:36  【雙幣交易】人民幣櫃台24隻股份首日成交額涉1.77億港元

19/06/2023 17:23  馬雲非公開會議：國內經濟下行，阿里電商應從天貓「回歸淘寶」

19/06/2023 10:38  【雙幣交易】陳茂波:人民幣國際化速度將加快，將提升基礎設施

19/06/2023 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒０６億元，買盈富沽騰訊

19/06/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】建銀首予阿里健康跑贏大市，中信首予珍酒李渡買入

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

19/06/2023 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３７，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【雙幣交易】港交所：雙櫃台模式加強香港作為離岸人民幣中心角色
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習近平晤布林肯冀雙互尊重，滬指微跌人幣近七個月低
人氣文章

新聞>香港要聞

政府冀公務員薪酬調整與私人機構大致相若，維持競爭力
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

康文署調查：各年齡層過半人運動量未達標！3個原因超有共鳴！康文署超抵玩運動班、活動推介！長者免費學游水、$130長跑訓練、免費玩室內氣槍射擊
人氣文章

風水蔣知識

端午夏至後陰氣漸盛！點解大時大節對老人、病患者係大關口？仲有邊啲日子要注意？有無辦法改變命數、推遲大限？
人氣文章

小薯茶水間

旅遊搵路啱使！Google地圖3大新功能！沉浸式實景睇環境、天氣 / 自動Save搜尋地點 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Chanel在銅鑼灣開設旗艦店！選址竟在前身是Forever21、Victoria’s Secret的京華中心、與小食店為鄰？
人氣文章

Travel & Dining

聯乘米芝蓮星級總廚、食評家饗宴！置地廣場「LANDMARK Tasting Mastery」：頭炮菜單品嘗濃香法國洋葱配黑松露、中法fusion釀雞、當造荔枝甜品
人氣文章

Beauty

一趟滋養身心之旅！港島香格里拉新水療中心：於恬靜舒適的城市綠洲，享受奢華級護理療程、七色脈輪精油按摩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚姻中得不到性滿足，便在交友App尋求慰藉？究竟是對愛的渴望，還是對不愛的報復？
人氣文章
經常口臭、生痱滋，未必係熱氣？與心肝脾肺腎都有關！中醫推介1款泡茶、2款糖水滋陰生津、降虛火防治口瘡
人氣文章
快活保養 | 慣性或嚴重便秘點搞？4個要點！食沙律唔好？單吃纖維無用？排便姿勢都有講究！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 16:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 20:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/06/2023
【雙幣交易】港交所：雙櫃台模式加強香港作為離岸人民幣中心角色
人氣文章中國故事19/06/2023
《神州經脈》習近平晤布林肯冀雙互尊重，滬指微跌人幣近七個月低
人氣文章香港要聞19/06/2023
政府冀公務員薪酬調整與私人機構大致相若，維持競爭力
人氣文章生財有道19/06/2023
【高息定存】招商永隆上調9個月港元定存至高達4.6厘
人氣文章中國故事19/06/2023
王毅要求美方取消單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓
人氣文章香港要聞19/06/2023
國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金