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李強與德國總理朔爾茨會談，雙方同意深化合作

21/06/2023

　　國務院總理李強與德國總理朔爾茨在德國柏林共同主持第七輪中德政府磋商。德國和中國初步同意加強兩國經濟的連結並共同應對氣候變化。



 


　　李強在會上表示，今次磋商高效務實，取得豐碩成果。中德應更加緊密地攜手合作，在變局中發揮「穩定器」作用，中方倡議中德成為「綠色同行」夥伴，就綠色及環保等議題加強溝通協調，推動綠色能源科技研發、深化新能源汽車、綠色金融及第三方市場等領域合作。


　　朔爾茨表示，德國願與中方共同應對氣候變化、糧食安全、債務問題等全球性挑戰，德方無意對華脫勾，願與中方加強雙邊及多邊合作，促進世界發展繁榮。


　　中德一致同意，建立氣候變化及綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話，以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續深化經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數字經濟及人文等領域合作。
　
李強:冀德國堅持獨立自主
　
　　李強與朔爾茨在會後共同見記者，李強指出，中德經貿合作歷經半個世紀發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎，以契約精神為原則妥善處理有關問題。
　
朔爾茨:去風險並非「去中國化」
　
　　朔爾茨表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫勾，去風險不是去中國化，德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。　朔爾茨又敦促中方採取更多積極行動，說服俄羅斯結束烏克蘭戰事，又指中國繼續不向俄羅斯提供武器是至關重要，形容中國作為聯合國安理會常任理事國，肩負著非常特殊的使命。

 

撰文：經濟通中國組

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